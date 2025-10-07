Чемпион Европы Альба завершит карьеру после сезона

1759851555

вчера, 18:39

Испанский защитник завершит профессиональную карьеру по окончании сезона Главной футбольной лиги ( MLS ). Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Спасибо, футбол», — написал Альба.

Альбе 36 лет. Большую часть карьеры он провел в составе испанской «Барселоны», с которой в 2015 году выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Испании защитник стал победителем чемпионата Европы (2012) и Лиги наций (2023). С 2023 года он выступает за американский «Интер Майами».