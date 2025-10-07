  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздь

Чемпион Европы Альба завершит карьеру после сезона

вчера, 18:39

Испанский защитник Жорди Альба завершит профессиональную карьеру по окончании сезона Главной футбольной лиги (MLS). Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Спасибо, футбол», — написал Альба.

Альбе 36 лет. Большую часть карьеры он провел в составе испанской «Барселоны», с которой в 2015 году выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Испании защитник стал победителем чемпионата Европы (2012) и Лиги наций (2023). С 2023 года он выступает за американский «Интер Майами».

Подписывайся в ВК
Все новости
Глушаков назвал футболистов, которые сыграют в его прощальном матче
02 октября
Экс-форвард сборной Шотландии Флетчер завершил карьеру
01 октября
ОфициальноЧемпион мира и Европы в составе сборной Испании Бускетс завершит карьеру
26 сентября
Прощальный матч Глушакова может пройти в 2025 году
20 сентября
Марио Фернандес объяснил, почему решил завершить футбольную карьеру
20 сентября
Джером Боатенг завершил карьеру
19 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:16
Жаль уходят лучшие
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Руслан Аубакиров (раскрыть)
вчера в 20:41
Здравствуйте. Пока их нет, а как будет в будущем мы не знаем.
iBragim2102
iBragim2102
вчера в 20:12
Жаль
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:09
Славная у парня карьера! нечего сказать!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:28
Пора учиться на тренера !
shlomo
shlomo
вчера в 19:08
Блестящая карьера... можно смело ставить жирную точку.
Руслан Аубакиров
Руслан Аубакиров
вчера в 18:57
Я так понимаю статей больше не будет(
shur
shur
вчера в 18:56
...один из самых главных поставщиков голевых мячей № 10 -тки
барселоновской! Сколько пасов,передач,навесов Альба сделал на Месси не перечесть,браво!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 