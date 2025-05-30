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Игрок «Сокола» Циберкин признался, что получил деньги за договорной матч

вчера, 13:53

Футболист казанского «Сокола» Александр Циберкин признался в том, что он взял деньги за организацию договорняка.

В видео, опубликованном в телеграм-канале, игрок рассказывает об этом.

Я, Циберкин Александр, в ноябре 2021 года взял у своего знакомого Антона сумму в 800 000 рублей под договорной матч. Но матч не состоялся, так как информацию слили. Свои обязательства я не выполнил, и потратил деньги на личные нужды. Передал другому человеку, которому я должен был за ставки в долг.

Вчера он был отстранён РФС на 10 лет от любой футбольной деятельности.

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Все комментарии
leo2011-12
leo2011-12
вчера в 16:15
Когда "буки" спонсируют чемпионат и не такое происходит,если начать глубоко копать.
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 15:53
Вилку одолжите, лапша на ушах мешает
derrik2000
derrik2000
вчера в 15:41
А КАКОВА ПРИЧИНА его видео в Телеграм?
Бабло потребовали вертать взад, иначе...?
СПУЖАЛСИ, БОЛЕЗНЫЙ, что голову открутят и пришьют к...?
Я так понимаю, что по ЭТОМУ видео и уголовное дело было возбуждено, а потом и его самого "отстранили до пенсии".

Не.
Слабаком оказался.
"Таких не берут в космонавты" (с) ))
Шуnя771
Шуnя771 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:10
Вполне возможно.
Здесь картина маслом, предположим: некий Антон, заядлый игрок БК, решил срубить, по легкому, деньжат на ставках... Предложил Сашку "убедить" "товарищей" слить игру..., последний запросил сумму со своей маржой, но товарищи не согласились...
aqd4tkgk34uf
aqd4tkgk34uf
вчера в 15:06
Просто поражаешься как такому кто-то доверил что-то организовать.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:04
800 кило потратил а обязательства не выполнил и ещё жив)))
Да и посмотрел где играл Сокол в том сезоне ФНЛ-2 группа - 3! Почти лям за дог? Не верится что-то!
112910415
112910415
вчера в 14:59
легко отделаться хочет !
а подельники, сообщники ...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:58
Мутная история, не всё или досказал или нам сказали...
Но следакам расскажет...)
qsumbr8ss848
qsumbr8ss848
вчера в 14:35
Значит есть такие игроки...
альсато
альсато
вчера в 14:10
НЕ ВЕРЮ!))))..800000тыщ))) за один матч на первенство у кого сарай круче))))...идите другим уши лечите))))
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 14:03
Хорошо что признался, плохо что пошёл на такие действия.
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