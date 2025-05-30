Игрок «Сокола» Циберкин признался, что получил деньги за договорной матч

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вчера, 13:53

Футболист казанского «Сокола» признался в том, что он взял деньги за организацию договорняка.

В видео, опубликованном в телеграм-канале, игрок рассказывает об этом.

Я, Циберкин Александр, в ноябре 2021 года взял у своего знакомого Антона сумму в 800 000 рублей под договорной матч. Но матч не состоялся, так как информацию слили. Свои обязательства я не выполнил, и потратил деньги на личные нужды. Передал другому человеку, которому я должен был за ставки в долг.