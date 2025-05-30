Игрок «Сокола» Циберкин признался, что получил деньги за договорной матч

Футболист казанского «Сокола» Александр Циберкин признался в том, что он взял деньги за организацию договорняка.
В видео, опубликованном в телеграм-канале, игрок рассказывает об этом.
Я, Циберкин Александр, в ноябре 2021 года взял у своего знакомого Антона сумму в 800 000 рублей под договорной матч. Но матч не состоялся, так как информацию слили. Свои обязательства я не выполнил, и потратил деньги на личные нужды. Передал другому человеку, которому я должен был за ставки в долг.
Вчера он был отстранён РФС на 10 лет от любой футбольной деятельности.
Да и посмотрел где играл Сокол в том сезоне ФНЛ-2 группа - 3! Почти лям за дог? Не верится что-то!
Да и посмотрел где играл Сокол в том сезоне ФНЛ-2 группа - 3! Почти лям за дог? Не верится что-то!
Здесь картина маслом, предположим: некий Антон, заядлый игрок БК, решил срубить, по легкому, деньжат на ставках... Предложил Сашку "убедить" "товарищей" слить игру..., последний запросил сумму со своей маржой, но товарищи не согласились...
Здесь картина маслом, предположим: некий Антон, заядлый игрок БК, решил срубить, по легкому, деньжат на ставках... Предложил Сашку "убедить" "товарищей" слить игру..., последний запросил сумму со своей маржой, но товарищи не согласились...