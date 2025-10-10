Экс-игрок «Челси» организовал махинацию с желтыми карточками в Австралии

1760077157

вчера, 09:19

Бывший полузащитник «Челси» признал свою причастность к махинациям с желтыми карточками на сумму 100 000 фунтов стерлингов, когда он играл в австралийской А-Лиге.

34-летний футболист находился в команде «Челси» в течение пяти лет, но за это время ни разу не сыграл за команду Премьер-лиги.

Теперь Давила признал себя виновным в организации схемы, по которой партнеры по команде получали умышленные желтые карточки, что привело к незаконным выплатам по ставкам в размере около 100 000 фунтов стерлингов.

Согласно судебным документам, Давила сказал партнерам по команде «Макартур» Клейтону Льюису и Кирину Баккусу, чтобы они намеренно получали желтые карточки в определенных матчах.