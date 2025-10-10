  • Поиск
Экс-игрок «Челси» организовал махинацию с желтыми карточками в Австралии

вчера, 09:19

Бывший полузащитник «Челси» Улисес Давила признал свою причастность к махинациям с желтыми карточками на сумму 100 000 фунтов стерлингов, когда он играл в австралийской А-Лиге.

34-летний футболист находился в команде «Челси» в течение пяти лет, но за это время ни разу не сыграл за команду Премьер-лиги.

Теперь Давила признал себя виновным в организации схемы, по которой партнеры по команде получали умышленные желтые карточки, что привело к незаконным выплатам по ставкам в размере около 100 000 фунтов стерлингов.

Согласно судебным документам, Давила сказал партнерам по команде «Макартур» Клейтону Льюису и Кирину Баккусу, чтобы они намеренно получали желтые карточки в определенных матчах.

Самый заметный случай произошел 9 декабря 2023 года в матче против ФК «Сидней», во время которого все три игрока получили предупреждения.

fr4kfzyztc3y
fr4kfzyztc3y
вчера в 15:25
Давила к тому же ещё и мутила! Приччём скорее даже через букву д!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:46
На Давилу "надовили" и он сдал всех с чистой совестью...)
112910415
112910415
вчера в 14:08
дурную траву - с поля вон !
cghcu4f2swm3
cghcu4f2swm3
вчера в 12:16
Один из мошенников с футбольным прошлым
sv_1969
sv_1969 ответ yjgusrjzt2z7 (раскрыть)
вчера в 12:12
Дык сдал всё и всех!Скорее всего отмажется
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:46
Всё им мало денег, всё норовят схемы мутить...
yjgusrjzt2z7
yjgusrjzt2z7
вчера в 10:21
Вор должен сидеть в тюрьме.
