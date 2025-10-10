Экс-игрок «Челси» организовал махинацию с желтыми карточками в Австралии

Бывший полузащитник «Челси» Улисес Давила признал свою причастность к махинациям с желтыми карточками на сумму 100 000 фунтов стерлингов, когда он играл в австралийской А-Лиге.
34-летний футболист находился в команде «Челси» в течение пяти лет, но за это время ни разу не сыграл за команду Премьер-лиги.
Теперь Давила признал себя виновным в организации схемы, по которой партнеры по команде получали умышленные желтые карточки, что привело к незаконным выплатам по ставкам в размере около 100 000 фунтов стерлингов.
Согласно судебным документам, Давила сказал партнерам по команде «Макартур» Клейтону Льюису и Кирину Баккусу, чтобы они намеренно получали желтые карточки в определенных матчах.
Самый заметный случай произошел 9 декабря 2023 года в матче против ФК «Сидней», во время которого все три игрока получили предупреждения.