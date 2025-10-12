Беларусь проиграла Шотландии и потеряла шансы на выход на чемпионат мира

1760291933

12 октября 2025, 20:58

Сборная Шотландии обыграла команду Беларуси со счетом 2:1 в домашнем матче группы C отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Че Адамс (15-я минута) и Скотт Мактоминей (84). У проигравших отличился Глеб Кучко (90+6).

Сборная Беларуси осталась на четвертой строчке в турнирной таблице группы C, не набрав ни одного очка в четырех играх, команда лишилась шансов на выход на чемпионат мира. Сборная Шотландии вышла на первое место, набрав 10 очков в четырех матчах. Второй с 7 очками идет команда Дании, третьей — сборная Греции (3 очка), они провели по три встречи.

В следующем туре сборная Белоруссии 15 ноября в гостях сыграет против команды Дании, шотландцы в тот же день на выезде встретятся с греками.

На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.