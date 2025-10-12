 
 
 
Беларусь проиграла Шотландии и потеряла шансы на выход на чемпионат мира

12 октября 2025, 20:58
ШотландияЛоготип футбольный клуб Шотландия2 : 1Логотип футбольный клуб БеларусьБеларусьМатч завершен

Сборная Шотландии обыграла команду Беларуси со счетом 2:1 в домашнем матче группы C отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Че Адамс (15-я минута) и Скотт Мактоминей (84). У проигравших отличился Глеб Кучко (90+6).

Сборная Беларуси осталась на четвертой строчке в турнирной таблице группы C, не набрав ни одного очка в четырех играх, команда лишилась шансов на выход на чемпионат мира. Сборная Шотландии вышла на первое место, набрав 10 очков в четырех матчах. Второй с 7 очками идет команда Дании, третьей — сборная Греции (3 очка), они провели по три встречи.

В следующем туре сборная Белоруссии 15 ноября в гостях сыграет против команды Дании, шотландцы в тот же день на выезде встретятся с греками.

На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.

Источник: itar-tass.com
112910415
112910415
13 октября в 07:16
главное - участие !
liverpool-today
liverpool-today
13 октября в 00:03
У Фарер изначально было больше шансов чем у них
q29zmjdus2b5
q29zmjdus2b5
12 октября в 22:41
У белорусов ещё те проблемы с футболом
Варвар7
Варвар7
12 октября в 21:40
А ведь белорусы могли сыграть в этом матче и получше , но как дело доходило до завершения моментов у них почему появлялась "дрожь в коленках" и мяч улетал куда то не туда...)
amfik
amfik
12 октября в 21:14
А что, кто-то думал, что выйдет?
