Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть в MLS «Атланту» без Миранчука

12 октября 2025, 08:55
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами4 : 0Логотип футбольный клуб Атланта ЮнайтедАтланта ЮнайтедМатч завершен

«Атланта» с разгромным счетом 0:4 уступила «Интер Майами» в гостевом матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).

Голы забили Лионель Месси (39-я и 87-я минуты), Жорди Альба (52) и Луис Суарес (61). Во встрече не принимал участия российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук, который находится в расположении сборной России на время товарищеских матчей.

Благодаря дублю Месси единолично возглавил бомбардирскую гонку турнира с 26 забитыми мячами, оторвавшись от габонского полузащитника «Лос-Анджелеса» Дениса Буанги, на счету которого 24 гола. Также аргентинец записал на свой счет результативный пас, доведя их количество в регулярном чемпионате до 19. Больше него за один сезон MLS совершали голевых передач только колумбиец Карлос Вальдеррама (26, 2000), американец Саша Клештан (20, 2016) и аргентинец Максимилиано Моралес (20, 2019).

«Интер Майами» занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка. «Атланта» располагается на предпоследней, 14-й позиции с 27 очками. До конца регулярного чемпионата команды проведут по одной игре — в ночь на 19 октября по московскому времени «Интер Майами» сыграет в гостях против «Нэшвилла», «Атланта» примет «Ди Си Юнайтед».

iBragim2102
iBragim2102
13 октября в 03:42
смешной заголовок
зигзаг
зигзаг
12 октября в 18:49
Месси так обгонит пеналду и по голам в 1000
112910415
112910415
12 октября в 16:54
Этот может!
Брулин
Брулин
12 октября в 13:40
Исполнительское мастерство голов и ассистов от Лео Месси поражает.
rwunqb6g8ftw
rwunqb6g8ftw
12 октября в 11:48
Автор статьи хотел сказал, что с Миранчуком Атланту бы вообще разгромили.
Alex_67
Alex_67
12 октября в 10:24
Многие болельщики сравнивают игру двух самых знаменитых футболистов и постоянно спорят, кто сильнее. Спор, обычно, ни к чему хорошему не приводит. А почему бы не попробовать реально сравнить силы Премьер Лиги Саудовской Аравии 🇸🇦 и МЛС? Что нужно сделать? Провести короткий турнир команд обеих стран. Количество участников и регламент оговаривается, но это уже детали. Обязательно лишь участие клубов Аль-Наср и Интер Майами. Ответа на вопрос: -"Кто сильнее - Роналду или Месси?" - мы не получим, но интересно точно будет..
lotsman
lotsman
12 октября в 10:08
Лозница - Кабель Нови-Сад
Суперлига 2025/2026, 13 тур
сегодня, 15:00
------------------------------------------------------
Вообще то это матч первой лиги, а не суперлиги.
Nenash
Nenash
12 октября в 10:02
Фигня.. В ПО без защиты всё равно обкак..ются..😄
пират Елизаветы
пират Елизаветы
12 октября в 10:02
Атланта худшая команда в МЛС.
и все таки аргентинец в шикарной форме. хотя команды больше представляют шоу.
это в плей офф начнутся настоящие битвы)))
но Интер Майами должны дойти до полуфинала.
lotsman
lotsman
12 октября в 09:53
Несчастье настигло Атланту, Миранчук отсутствовал.)
therapy
therapy
12 октября в 09:52
...То есть получается, что при таком счете и без Миранчука, Атланта зависима от Алексея.
А можно было и другой заголовок:
"Атланта проиграла из за отсутствия главной ударной силы Миранчука. Месси наконец-то вспомнил былые времена"
Grizly88
Grizly88
12 октября в 09:46, ред.
Чо творят Майами с месси
jRest
jRest
12 октября в 09:38, ред.
Без Алексея, эту победу можно вообще считать недействительной. Шутка ли, главная ударная сила мирового футбола урок игры иранцам преподавала.
Сдуть соломенный домик Ниф-Нифа легко, а ты подожди, когда Наф-Наф из сборной вернётся, тогда и дуй.
8z7unw4ztupg
8z7unw4ztupg
12 октября в 09:36
Да если бы Лёха был в составе, вряд-ли бы Интер выиграл
STVA 1
STVA 1
12 октября в 09:25, ред.
Заголовок огонь конечно! Месси смог Атланту обыграть без Миранчука))
А то если бы Лёха был тады не получилось бы))
