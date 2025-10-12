Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть в MLS «Атланту» без Миранчука

1760248530

12 октября 2025, 08:55

«Атланта» с разгромным счетом 0:4 уступила «Интер Майами» в гостевом матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги ( MLS ).

Голы забили Лионель Месси (39-я и 87-я минуты), Жорди Альба (52) и Луис Суарес (61). Во встрече не принимал участия российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук, который находится в расположении сборной России на время товарищеских матчей.

Благодаря дублю Месси единолично возглавил бомбардирскую гонку турнира с 26 забитыми мячами, оторвавшись от габонского полузащитника «Лос-Анджелеса» Дениса Буанги, на счету которого 24 гола. Также аргентинец записал на свой счет результативный пас, доведя их количество в регулярном чемпионате до 19. Больше него за один сезон MLS совершали голевых передач только колумбиец Карлос Вальдеррама (26, 2000), американец Саша Клештан (20, 2016) и аргентинец Максимилиано Моралес (20, 2019).

«Интер Майами» занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка. «Атланта» располагается на предпоследней, 14-й позиции с 27 очками. До конца регулярного чемпионата команды проведут по одной игре — в ночь на 19 октября по московскому времени «Интер Майами» сыграет в гостях против «Нэшвилла», «Атланта» примет «Ди Си Юнайтед».