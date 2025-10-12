 
 
 
Soccer.ru
Депай стал лучшим ассистентом в истории сборной Нидерландов

12 октября 2025, 23:19
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды4 : 0Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндияМатч завершен

Форвард Мемфис Депай сделал две голевые передачи в победном матче Нидерландов против Финляндии (4:0).

Теперь на счету нападающего рекорд по числу ассистов за «оранжевых» — 35. Предыдущим рекордсменом был Уэсли Снейдер.

В сентябре Депай также стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 октября в 08:13, ред.
Да чего не стать то....в соперниках то кто??
Зачем вообще игры отборов считать....считали бы голы на турнирах...
Только в нынешних отборах 6:0 и 12:0 против финских комбайнёров и мальтийских почтальонов....
Тут за пару сезонов можно и Ван Бастена обойти не напрягаясь....
Да и не было раньше Лиги Наций...да и Гибралтаров...которым Голландия 6 голов за матч отгрузила...пару лет назад...
bqwkj6aq92js
bqwkj6aq92js ответ 112910415 (раскрыть)
13 октября в 06:55
Я
shlomo2
shlomo2
13 октября в 06:29
Ну что .... у него еще есть возможность сделать существенный отрыв в своих достижениях.
112910415
112910415
13 октября в 06:06
качественный спортсмен, кто бы спорил !
CCCP1922
CCCP1922
13 октября в 05:04
А какой результат у лучшего бомбардира?
3uwz35ygyw5f
3uwz35ygyw5f
13 октября в 04:56, ред.
Просто матчей сейчас гораздо больше, вот всякая шняга рекорды и ставит
?itok=eaMJZgZ6
Grizly88
Grizly88 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
13 октября в 00:50
Шас не тот футбол и никогда не будут такие легенды как Роббен, Кройф, Снейдер, Ван Бастен, Руд Гуллит , Клюйверт, Ван Нистелрой.
Grizly88
Grizly88
13 октября в 00:49
Шас любой сделает ассистенты больше матчей непонятные турниры лиги нации слабые соперники раньше сборные были посильнее не то что шас Фареры Андорры Сан Марины
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
13 октября в 00:48
Очень большое достижение, с учётом сколько мастеров играло и играет за сборную Нидерланды.
Гость
