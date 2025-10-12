Депай стал лучшим ассистентом в истории сборной Нидерландов

Форвард Мемфис Депай сделал две голевые передачи в победном матче Нидерландов против Финляндии (4:0).
Теперь на счету нападающего рекорд по числу ассистов за «оранжевых» — 35. Предыдущим рекордсменом был Уэсли Снейдер.
В сентябре Депай также стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов.
Зачем вообще игры отборов считать....считали бы голы на турнирах...
Только в нынешних отборах 6:0 и 12:0 против финских комбайнёров и мальтийских почтальонов....
Тут за пару сезонов можно и Ван Бастена обойти не напрягаясь....
Да и не было раньше Лиги Наций...да и Гибралтаров...которым Голландия 6 голов за матч отгрузила...пару лет назад...
