Депай стал лучшим ассистентом в истории сборной Нидерландов

12 октября 2025, 23:19

Форвард сделал две голевые передачи в победном матче Нидерландов против Финляндии (4:0).

Теперь на счету нападающего рекорд по числу ассистов за «оранжевых» — 35. Предыдущим рекордсменом был .

В сентябре Депай также стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов.