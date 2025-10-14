 
 
 
Семак считает, что без государственной поддержки в РПЛ останется 5-6 клубов

14 октября 2025, 13:06

Создание частных клубов является правильной историей, но в нынешнее время нереально привлечь бизнес к финансированию клубов, в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) без государственной поддержки останется пять-шесть клубов. Такое мнение на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза высказал главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак.

«Вопрос частных клубов — это правильная история, — сказал Семак. — Но нужно понимать время, в котором мы живем. Не думаю, что будет столько альтруистов, как Сергей Николаевич Галицкий, который владеет „Краснодаром“. Мне кажется, что у нас останется пять-шесть клубов. Сейчас нереально заинтересовать бизнес к этому. Без поддержки государства не обойтись».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

«Также хочу высказаться о лимите на легионеров, введению обязательства в заявке игроков до 21 года, — продолжил тренер. — Даже в Первой лиге найти таких игроков сложно. Если говорить о тех, кого ставили искусственным образом, то никто не заиграл. Мы должны понимать цель, зачем вводится лимит, чтобы добавить рабочих мест для российских футболистов? Если увеличить количество клубов в РПЛ, то команды будут решать задачу не вылетать. Они тоже будут использовать опытных футболистов. В Лиге чемпионов за „Зенит“ играли молодые футболисты — [Данила] Прохин, [Леон] Мусаев, — но немногие сейчас заиграли. Нужно понимать, зачем такой лимит, что он преследует?»

Все комментарии
Брулин
Брулин
14 октября в 23:10
Могут. Просто ты тогда будешь иметь контакт на 1,5 миллиона рублей в год., а не то, что получаешь сейчас
Sergo81
Sergo81
14 октября в 21:54
jeck-denielse, приветствую Вас! Тоже посмеялся над засильем частных клубов в рпл. Без господдержки не будет не только рпл, а останется только дворовый футбол. В прямом смысле слова. Тренеры, инфраструктура, околофутбольные люди, агенты, откаты, сами футболисты, не смогут существовать без госденег. А других не будет. Вот в этом Богданыч прав. Это настолько очевидно, что обсуждать как-то даже неловко.
n6229jvyawd8
n6229jvyawd8
14 октября в 18:53
И это говорит "тренер" клуба, который с потрохами сидит на незаработанных деньгах нищих пенсионеров страны! Ни стыда, ни совести!
sv_1969
sv_1969 ответ ckss4fzusxu5 (раскрыть)
14 октября в 18:42
Зато знаем откуда эти деньги берут)))
ckss4fzusxu5
ckss4fzusxu5
14 октября в 17:33
Интересно, а уголовник Гинер деньги откуда черпает?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 октября в 16:50
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    14 октября в 16:26, ред.
      sv_1969
      sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
      14 октября в 16:26
      Приветствую Иван! Не только смешно но и печально!
      c85aa3jrryk3
      c85aa3jrryk3
      14 октября в 15:37
      Газпром не может всех спонсировать
      stanichnik
      stanichnik
      14 октября в 15:10
      Смешно слышать рассуждения про лимит из уст футбольных чиновников и специалистов, связанных с Газпромом.
      sv_1969
      sv_1969
      14 октября в 14:23
      СерОжа не хочет лишиться кормушки! И его можно понять! К хорошему быстро привыкаешь! А когда то тащил Уфу)))
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      14 октября в 14:01
      Семак, как обычно не в теме. У нас в РПЛ сейчас 4 негосударственных клуба. Краснодар, Спартак, Сочи и Акрон. Если запретить Газпрому, ВТБ и РЖД финансировать Зенит, Динамо и Локо. то эти клубы из-за раскрученности брендов будут акционированы и выкуплены на две недели. Уже будет 7. Далее, есть такая форма как государственно-частное партнерство ( ГЧП), когда финансирование совместное, в равных, либо разных долях. Подойдет для ЦСКА ( Гинер + Россети примеру), Ростов, Рубин, КС, Ахмат, НН, Балтика Это уже будет 14. С Махачкалой я думаю проблем нет и не будет. Вот и все. И миллиарды бюджетных денег можно направить не на оплату легионеров, а на детский и массовый футбол. Но Семаку это не надо. Проще взять из денежного мешка.
      Bad Listener
      Bad Listener
      14 октября в 13:30
      А Богданычу надо чтобы один остался, тогда точно на юбилей чемпионство смогут оформить.
