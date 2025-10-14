Семак считает, что без государственной поддержки в РПЛ останется 5-6 клубов

1760436419

14 октября 2025, 13:06

Создание частных клубов является правильной историей, но в нынешнее время нереально привлечь бизнес к финансированию клубов, в Мир — Российской премьер-лиге ( РПЛ ) без государственной поддержки останется пять-шесть клубов. Такое мнение на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза высказал главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» .

«Вопрос частных клубов — это правильная история, — сказал Семак. — Но нужно понимать время, в котором мы живем. Не думаю, что будет столько альтруистов, как Сергей Николаевич Галицкий, который владеет „Краснодаром“. Мне кажется, что у нас останется пять-шесть клубов. Сейчас нереально заинтересовать бизнес к этому. Без поддержки государства не обойтись».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.