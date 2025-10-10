  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2025/2026

Трансферная стоимость Сафонова упала до худшего показателя с конца 2023-го

вчера, 15:45

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов упал в трансферной стоимости на фоне отсутствия игровой практики за команду. Об этом свидетельствуют данные портала Transfermarkt.

Теперь стоимость игрока составляет €18 млн. Он потерял в цене €2 млн. Для вратаря это худший показатель с декабря 2023 года.

В нынешнем сезоне Сафонов ни разу не вышел на поле в составе ПСЖ. Команда провела семь матчей в чемпионате Франции, две игры в Лиге чемпионов, а также приняла участие в Суперкубке УЕФА. Основным вратарем ПСЖ является француз Люка Шевалье.

Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с французским клубом россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка страны.

Подписывайся в ВК
Все новости
Глейзеры готовы продать контрольный пакет акций МЮ по высокой цене
Вчера, 09:33
«Зенит» предъявил к обанкротившимся «Химкам» многомиллионное требование
08 октября
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером по версии Bloomberg
08 октября
Хавбек «Ювентуса» Йилдыз вошел в топ-3 самых дорогих игроков Серии А
07 октября
«Барселону» подозревают в махинациях при трансфере Малкома в 2018 году
06 октября
РПЛ получила новое спонсорское предложение от букмекеров
27 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:47
Сафонов регулярно получает вызов в Сборную.
cska1948
cska1948
вчера в 19:55
Судя по снижению стоимости Головина и Сафонова, наши футболисты едут в Европу не повышать, а терять свою квалификацию.
Alex_67
Alex_67 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:31
Каждый человек чего-нибудь ждет. Ждет и Сафонов -- вызова в сборную, честной конкуренции в клубе.... Читайте ленту новостей...
112910415
112910415
вчера в 19:24
Завистники интригуют!
А парень полгода не пропускает!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:13
Чемпион!
Futurista
Futurista ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:34
)...
qw5s2b99bh34
qw5s2b99bh34
вчера в 18:32
Цели своей добился - попал в Европу.
stanichnik
stanichnik ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:25, ред.
Доброго Здоровья, Futurista! Не раскрывается🤷
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:21
А о каких ожиданиях вы пишите, если Сафонов, то он ничего не ждёт, во всяком случае в новостной заметке ничего не сказано.
lotsman
lotsman
вчера в 18:16
Упал в цене, не играет, нет игровой практики, но зато в Европе.)
particular
particular
вчера в 17:51
Тот случай, когда завышенная самооценка не совпадает с оценкой портала Transfermarkt...
Futurista
Futurista ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:35
Alex_67
Alex_67 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:21
Логика подсказывает мне, что он, это Сафонов. А что, есть варианты?
Vilar
Vilar
вчера в 16:35
Сколько-сколько, 18 млн. евро? Да, за него в России никто не даст 18 млн. рублей.
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:30
Доброго Здоровья, Alex!
А кто он то?
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:29
Подумаешь, упала на два миллиона, у Захаряна цена понизилась на пять с половиной, с тринадцати тысяч до семи с половиной и ничего, большой трагедии в этом нет.
Трагедия в том, что даже за такую цену на этих игроков нет очереди из желающих их купить.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:58
А он всё равно чего-то ждёт.
LOpp
LOpp
вчера в 15:57
ему надо переходить в клуб поскромнее, в котором постоянно бы играл.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 