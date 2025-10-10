Трансферная стоимость Сафонова упала до худшего показателя с конца 2023-го

1760100323

вчера, 15:45

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» упал в трансферной стоимости на фоне отсутствия игровой практики за команду. Об этом свидетельствуют данные портала Transfermarkt.

Теперь стоимость игрока составляет €18 млн. Он потерял в цене €2 млн. Для вратаря это худший показатель с декабря 2023 года.

В нынешнем сезоне Сафонов ни разу не вышел на поле в составе ПСЖ . Команда провела семь матчей в чемпионате Франции, две игры в Лиге чемпионов, а также приняла участие в Суперкубке УЕФА . Основным вратарем ПСЖ является француз Люка Шевалье.