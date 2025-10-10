Трансферная стоимость Сафонова упала до худшего показателя с конца 2023-го

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов упал в трансферной стоимости на фоне отсутствия игровой практики за команду. Об этом свидетельствуют данные портала Transfermarkt.
Теперь стоимость игрока составляет €18 млн. Он потерял в цене €2 млн. Для вратаря это худший показатель с декабря 2023 года.
В нынешнем сезоне Сафонов ни разу не вышел на поле в составе ПСЖ. Команда провела семь матчей в чемпионате Франции, две игры в Лиге чемпионов, а также приняла участие в Суперкубке УЕФА. Основным вратарем ПСЖ является француз Люка Шевалье.
Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с французским клубом россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка страны.
Трагедия в том, что даже за такую цену на этих игроков нет очереди из желающих их купить.
Болейте за своих, а не против чужих!
Трагедия в том, что даже за такую цену на этих игроков нет очереди из желающих их купить.
Болейте за своих, а не против чужих!