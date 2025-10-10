Трансферная стоимость футболиста «Монако» Головина снизилась до €20 млн

1760111989

вчера, 18:59

Полузащитник футбольного клуба «Монако» и сборной России подешевел в трансферной стоимости на €5 млн. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Стоимость 29-летнего игрока теперь составляет €20 млн. Максимальная оценочная стоимость Головина составляла €30 млн (с сентября по декабрь 2018 года).

В данный момент россиянин восстанавливается от травмы мышцы бедра. 7 октября агент Головина рассказал в «Спорт-Экспрессу», что игрок может вернуться в общую тренировочную группу к следующему туру общего этапа Лиги чемпионов.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В сезоне-2024/25 он сыграл 29 матчей, забив три гола и сделав одну результативную передачу в разных турнирах. В текущем чемпионате Франции россиянин провел три встречи, в которых не отметился результативными действиями.