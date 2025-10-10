  • Поиск
Трансферная стоимость футболиста «Монако» Головина снизилась до €20 млн

вчера, 18:59

Полузащитник футбольного клуба «Монако» и сборной России Александр Головин подешевел в трансферной стоимости на €5 млн. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Стоимость 29-летнего игрока теперь составляет €20 млн. Максимальная оценочная стоимость Головина составляла €30 млн (с сентября по декабрь 2018 года).

В данный момент россиянин восстанавливается от травмы мышцы бедра. 7 октября агент Головина Александр Клюев рассказал в «Спорт-Экспрессу», что игрок может вернуться в общую тренировочную группу к следующему туру общего этапа Лиги чемпионов.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В сезоне-2024/25 он сыграл 29 матчей, забив три гола и сделав одну результативную передачу в разных турнирах. В текущем чемпионате Франции россиянин провел три встречи, в которых не отметился результативными действиями.

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:51
Скоро Головин вернётся в Россию. Заплатят за него гораздо меньше денег, чем пишут.
jz3h9awyzjej
jz3h9awyzjej
вчера в 22:19
Ну так с возрастом цена падает, тем более ничем особенно он не отличился за это время
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:24
Ну почему же? Он там и капитанил, и являлся ключевым игроком команды... Но травмы, травмы, травмы....
Vilar
Vilar ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:06
Пардон, погорячился, хотя его карьера в Монако, явно не задалась.
sihafazatron
sihafazatron ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 20:36
В прошлом сезоне у него 29 игр, а не за все время
Vilar
Vilar
вчера в 20:25
М-да, 7 лет в Монако, всего 29 матчей, в среднем 4 игры в год(?); при офигительной результативности: 3-и гола и 1-а передача, и за это чудо 20 млн. евро?
112910415
112910415
вчера в 20:02
Пора к Валере уже
Karkaz
Karkaz ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:00
Даже больше скажу. Здесь некоторые болельщики ЦСКА не так давно писали, что Монако не уровень Головина, ему срочно надо переходить в реалы и ливерпули.
cska1948
cska1948
вчера в 19:45
А нам постоянно твердят, что наши футболисты только в Европе могут повышать своё мастерство, и Головин в этом служит главным примером. Но если бы это было так, то цена на Головина росла, а она почему-то падает.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:24
Ну а что , Саня не молодеет!Да и травмы будь они не ладны((
