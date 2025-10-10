  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Глейзеры готовы продать контрольный пакет акций МЮ по высокой цене

вчера, 09:33

Семья Глейзеров готова продать свой контрольный пакет акций «Манчестер Юнайтед», но только по высокой цене.

Официальный представитель правительства Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх заявил на этой неделе в Сети X, что владельцы «Юнайтед» ведут переговоры о продаже «новому инвестору».

The Mirror утверждает, что Глейзеры готовы продать команду, но по цене, превышающей 5 млрд фунтов стерлингов. Такая сумма более чем в два раза превышает биржевую стоимость «Юнайтед». Текущая цена «Юнайтед» оценивается примерно в £2 млрд.

Предполагается, что Глейзеры могут продать 48,9 % акций «Юнайтед» саудовским инвесторам, чтобы привлечь новые инвестиции и средства для команды и проекта нового стадиона.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Зенит» предъявил к обанкротившимся «Химкам» многомиллионное требование
08 октября
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером по версии Bloomberg
08 октября
Хавбек «Ювентуса» Йилдыз вошел в топ-3 самых дорогих игроков Серии А
07 октября
«Барселону» подозревают в махинациях при трансфере Малкома в 2018 году
06 октября
РПЛ получила новое спонсорское предложение от букмекеров
27 сентября
«Атлетико» может быть продан американцам
21 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 19:51
А нам, болелам, что с этого? Ну продадут, ну купят - лишь бы команда стала прежней машиной. Куда уж хуже?
311
311
вчера в 15:45
Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке
kovalev-barin
kovalev-barin ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:21
Вот это и странно, что если верить той информации, которую публикует пресса, то Глэйзеры могут еще высасывать и высасывать. А самое странное, что сейчас в прессе фигурирует сумма в 5 миллиардов от арабов, а Джассим, по информации ровно тех же самых изданий, предлагал 6. И на продажу Инеосу они согласились потому, что Редклифф со временем выкупит контрольный пакет, но какая-то часть все равно останется у Глэйзеров.

Поэтому тут одно из трех: либо нам что-то недоговаривают и есть какие-то лазейки срубить больше балба, либо Глэйзеры прогревают Рэтклиффа на то, чтобы он выкупал новые акции чуть дороже, либо Глэйзеры окончательно сошли с ума
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 15:13
Будет очень смешно, если Глейзеры выпилят Редклиффа из клуба. А согласно контракту, они могут это сделать абсолютно легально, и все, что получит Джим - это деньги за свои акции по рыночной цене.

Но вообще - не знаю, стоит ли верить этим слухам? С одной стороны, это - Глейзеры, и что творится в их головах лишь одному Богу известно.

С другой стороны, если они, как говорится в слухах, продадут клуб арабам за 5 лярдов - это будет максимально странное решение как раз-таки со стороны Глэйзеров. Судите сами: Джассим предлагал купить клуб единоразовой выплатой за 6 миллиардов, и тут они продают клуб за 5, часть из которых уйдет на выкуп акций у Редклиффа.

Поэтому, учитывая, насколько Глэйзеры жадные, я думаю, что они будут доить клуб по максимуму. Плюс Редклифф обязался со временем выкупить лишь контрольный пакет (не помню точный процент), а не все акции целиком. Соответственно, Глейзеры смогут доить клуб даже после того, как потеряют право им управлять.

Возможно, конечно, как обычно, вся картина целиком неизвестна, и у Глэйзеров есть лазейки срубить денег с арабов больше, чем с Инеос. Но слухи в любом случае интересные.
Шуня771
Шуня771
вчера в 13:10
Барыги!)
Шуня771
Шуня771 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 13:09
Если только прописью и на русском языке и в перерасчете с фунтов стерлингов на рубли))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:21
достаточно уже.
Сити, Ньюкасл и еще вроде есть у арабов.
а МЮ должен быть чисто британским.
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:18
Фиг знает но как с Челси не выйдет
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:15
Все наигрались? Или высосали всё?
112910415
112910415
вчера в 11:06
да не продать же ...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:53
Дело сдвинулось, Глейзеры готовы продать контрольный пакет... Ну и где огромные толпы богатых английских болельщиков, желающих его купить? Можно было бы выкупить Манчестер Юнайтед за деньги болельщиков, но для этого нужен сильный организатор. А что, есть живой пример — Бавария 🇩🇪, у нее нет крупных акционеров. Клубом фактически владеют болельщики, а руководство избирается. Но это в Германии... В Англии, видимо, продажа МЮ уже дело решённое — много и сразу могут заплатить только арабы. Интересно, а наши волосы встанут дыбом, когда мы увидим сумму прописью?
jRest
jRest
вчера в 09:45
Б/у вещь всегда дешевле новой, особенно из-под таких хозяев, которые капремонт не делают и фундамент расшатывают.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:42
Видать, поняли, что толку у них нету. Хоть деньги назад вернут...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 