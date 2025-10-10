Глейзеры готовы продать контрольный пакет акций МЮ по высокой цене

1760078014

вчера, 09:33

Семья Глейзеров готова продать свой контрольный пакет акций «Манчестер Юнайтед», но только по высокой цене.

Официальный представитель правительства Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх заявил на этой неделе в Сети X, что владельцы «Юнайтед» ведут переговоры о продаже «новому инвестору».

The Mirror утверждает, что Глейзеры готовы продать команду, но по цене, превышающей 5 млрд фунтов стерлингов. Такая сумма более чем в два раза превышает биржевую стоимость «Юнайтед». Текущая цена «Юнайтед» оценивается примерно в £2 млрд.

Предполагается, что Глейзеры могут продать 48,9 % акций «Юнайтед» саудовским инвесторам, чтобы привлечь новые инвестиции и средства для команды и проекта нового стадиона.