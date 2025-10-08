  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Зенит» предъявил к обанкротившимся «Химкам» многомиллионное требование

08 октября 2025, 20:25

Петербургский «Зенит» обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о включении долга перед ним в размере 77,4 млн рублей в реестр требований кредиторов признанного банкротом подмосковного футбольного клуба «Химки». Об этом сообщается в материалах дела, опубликованных на сайте суда.

Суд получил заявление 6 октября, но оставил его без движения до 6 ноября в связи с тем, что «Зенит» не приложил документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленном порядке и размере.

Ранее «Химки» не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле лига вводила внешнее управление в «Химках» из-за долгов клуба, позднее руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы, а президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами о расторжении трудовых договоров. «Химки» 18 июня объявили о приостановлении деятельности. Арбитражный суд Московской области 22 сентября удовлетворил заявление подмосковной межрайонной ИФНС России № 13 о признании футбольного клуба «Химки» несостоятельным (банкротом).

Подписывайся в ВК
Все новости
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером по версии Bloomberg
08 октября
Хавбек «Ювентуса» Йилдыз вошел в топ-3 самых дорогих игроков Серии А
07 октября
«Барселону» подозревают в махинациях при трансфере Малкома в 2018 году
06 октября
РПЛ получила новое спонсорское предложение от букмекеров
27 сентября
«Атлетико» может быть продан американцам
21 сентября
Криштиану Роналду купил в Лиссабоне спортивный центр для игры в падел
18 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 10:33
А что можно взять с банкрота? Думаю, что можно было, уже взяли приближённые. Ещё остались долги перед игроками.
112910415
112910415
вчера в 06:16
курочка по зёрнышку клюёт, да сыта бывает ! )
Alex_67
Alex_67
вчера в 02:57
А Садыгов радуется жизни в Турции...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 00:49
А что, Зенит должен был простить долг?
derrik2000
derrik2000
08 октября в 22:46, ред.
"Суд получил заявление 6 октября, но оставил его без движения до 6 ноября в связи с тем, что «Зенит» не приложил документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленном порядке и размере."

Барыги они и есть - БАРЫГИ.
Это я о том, что НИКТО В ГАЗПРЁМЕ НЕ СОБИРАЕТСЯ ПЛАТИТЬ эту госпошлину, и иск ВЕРНУТ ЗАЯВИТЕЛЮ, т. е. Газпрёму.
Всё "для галочки" делается.

Думают, что раз Химки (читай - Садыгов) копию иска получили, так сразу забоятся и долг погасят???
У Химок как у латыша: только хрен да душа, и Газпром об ЭТОМ прекрасно знает.
Для чего же тогда подали???
А хрен его знает: сейчас "юрЫстов", в т. ч. Газпрёме, как собак нерезаных.
Корпорациям-монополистам НЕ НУЖНЫ УМНЫЕ, А НУЖНЫ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ.
Это закон для ВСЕХ корпораций-монополистов без исключения.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
08 октября в 22:31
Ни в коем случае не болею за бомжей, но финансовые дела - это табачок врозь.
Если Химки им реально задолжали, то нормальная практика взыскивать через суд. Никакая этика здесь не при делах.
particular
particular
08 октября в 22:26
Типа, корпоративно-футбольная этика закончилась... Теперь Химки разрывают...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
08 октября в 22:00
зениту все мало...предьявляет...)))
Звонкий пони
Звонкий пони
08 октября в 21:46
очень интересно...
sv_1969
sv_1969
08 октября в 21:38
Так пусть к Садыгову в Турцию съездят)))
Giallorossi
Giallorossi
08 октября в 20:41
Решили полностью стереть с лица земли!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 