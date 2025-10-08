«Зенит» предъявил к обанкротившимся «Химкам» многомиллионное требование

Петербургский «Зенит» обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о включении долга перед ним в размере 77,4 млн рублей в реестр требований кредиторов признанного банкротом подмосковного футбольного клуба «Химки». Об этом сообщается в материалах дела, опубликованных на сайте суда.
Суд получил заявление 6 октября, но оставил его без движения до 6 ноября в связи с тем, что «Зенит» не приложил документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленном порядке и размере.
Ранее «Химки» не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле лига вводила внешнее управление в «Химках» из-за долгов клуба, позднее руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы, а президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами о расторжении трудовых договоров. «Химки» 18 июня объявили о приостановлении деятельности. Арбитражный суд Московской области 22 сентября удовлетворил заявление подмосковной межрайонной ИФНС России № 13 о признании футбольного клуба «Химки» несостоятельным (банкротом).
Барыги они и есть - БАРЫГИ.
Это я о том, что НИКТО В ГАЗПРЁМЕ НЕ СОБИРАЕТСЯ ПЛАТИТЬ эту госпошлину, и иск ВЕРНУТ ЗАЯВИТЕЛЮ, т. е. Газпрёму.
Всё "для галочки" делается.
Думают, что раз Химки (читай - Садыгов) копию иска получили, так сразу забоятся и долг погасят???
У Химок как у латыша: только хрен да душа, и Газпром об ЭТОМ прекрасно знает.
Для чего же тогда подали???
А хрен его знает: сейчас "юрЫстов", в т. ч. Газпрёме, как собак нерезаных.
Корпорациям-монополистам НЕ НУЖНЫ УМНЫЕ, А НУЖНЫ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ.
Это закон для ВСЕХ корпораций-монополистов без исключения.
Если Химки им реально задолжали, то нормальная практика взыскивать через суд. Никакая этика здесь не при делах.
