«Зенит» предъявил к обанкротившимся «Химкам» многомиллионное требование

08 октября 2025, 20:25

Петербургский «Зенит» обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о включении долга перед ним в размере 77,4 млн рублей в реестр требований кредиторов признанного банкротом подмосковного футбольного клуба «Химки». Об этом сообщается в материалах дела, опубликованных на сайте суда.

Суд получил заявление 6 октября, но оставил его без движения до 6 ноября в связи с тем, что «Зенит» не приложил документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленном порядке и размере.