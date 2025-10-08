  • Поиск
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером по версии Bloomberg

08 октября 2025, 10:13

Состояние португальского футболиста Криштиану Роналду оценивается в $1,4 млрд. Португалец стал первым футболистом в статусе долларового миллиардера, пишет агентство Bloomberg.

Агентство впервые провело оценку состояния португальского нападающего и по ее итогам внесло его в свой «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index). Отмечается, что хотя Роналду долгое время зарабатывал примерно на одном уровне со своим главным конкурентом, аргентинцем Лионелем Месси, с 2023 года ситуация резко изменилась.

В тот год Роналду отправился за рекордный контракт в $200 млн в саудовский «Аль-Наср», в июне контракт был продлен, теперь он оценивается более чем в $400 млн. Месси с 2023 года играет за американский «Интер Майами» за более скромную зарплату, но ожидается, что по завершении карьеры он получит долю в клубе. По данным агентства, это дает аргентинцу шанс сравняться с португальцем по уровню благосостояния.

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Роналду первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах.

shur
shur ответ Владимир Анохин (раскрыть)
08 октября в 20:31
...Да здравствует кино! Фильмов много и фраз предостаточно ! Важно
понимание вопроса...!!! Фраза "Зачем тебе много денег?" звучит в фильме "Интердевочка" (1989), где героиня Таня (Елена Яковлева) отвечает на этот вопрос "На все про все".
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ shur (раскрыть)
08 октября в 20:16
В одном из наших фильмов запомнился ответ на вопрос: "Зачем тебе много денег?" Ответ: "Когда ты достаёшь из кармана пачку сигарет и она оказывается пустой и ты понимаешь, что ближайший киоск в котором продают настоящий "Дипломат" находится в Лондоне. Ты едешь в аэропорт, садишься в свой самолёт и летишь в Лондой за пачкой "Дипломата". Вот для чего человеку нужно много денег."
Nenash
Nenash
08 октября в 18:19
Он давно променял футбол на бабки. Поэтому и бестрофейник.. ☝️😄
Ruslik1982
Ruslik1982
08 октября в 17:21
на чемпионате мира хорошо потратится на судей
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
08 октября в 17:06
...наверное проще жить,когда не надо на всём экономить! Увидел
и купил,идёшь дальше и не думаешь сколько у тебя осталось,Бро!!!
shur
shur
08 октября в 17:00, ред.
...жили были два парня очень классных футболиста Пеле и Гарринча,
один ушёл в славе ,богатстве и Королём, другой рубаха парень и
конец печальный! Я к чему, Рон в отличие от большинства ранее
приуспевающих игроков и рекламщик, и меценат,и бизнесмен, копейка к копеечке, вот и миллиардик! А главное у спортсмена очень короткая карьера и то что ты заработал,то и пожинаешь! Рон-рэспект!!!
Karkaz
Karkaz ответ sihafazatron (раскрыть)
08 октября в 16:37
Семья, друзья, знакомые, бизнес. Наверняка у него расходы на миллионы в месяц. Плюс благотворительность на миллионы.
59up6sne5wgx
59up6sne5wgx
08 октября в 13:52
Рон машина по зарабатыванию денег
Маг_тм
Маг_тм
08 октября в 12:52
Ну это говорит о том, что люди которые говорят что Рон выбрал деньги а Месси якобы нет - ошибаются. Рон выбрал деньги сразу. Месси сделал тоже самое, но постепенно., и это возможно умнее чем сделал Португалец. Как бы не было, они заслужили эти контракты, 2 лучших игрока за всю историю футбола. Как минимум на дистанции.
Alex_67
Alex_67
08 октября в 11:34
Теперь он миллиардер, что дальше? А дальше выполнять ту же задачу, что и ранее — играть в футбол и продолжать забивать голы в зачёт заветной официальной тысячи... Роналду, кроме того, может задуматься о завоевании местных трофеев. Серьёзная команда, отличные партнёры, достойные соперники – всё для этого есть.... А главное, есть желание играть в футбол. Впереди только слава...
sihafazatron
sihafazatron ответ Grizly88 (раскрыть)
08 октября в 11:21
Кроме Месси))
Grizly88
Grizly88
08 октября в 11:00
Он может купить все что захочет
112910415
112910415
08 октября в 10:59
приятный бонус к футбольным успехам )
stanichnik
stanichnik
08 октября в 10:43, ред.
Похоже гонка за рекорды между двумя этими футболистами никогда не закончится, если пока они играют всех интересуют голы-передачи-титулы-призы и прочие спортивные достижения, то по окончании карьеры будут мериться толщиной кошельков, размером яхт, количеством авто в гараже, или ещё чем-либо.
Болейте за своих, а не против чужих!
8ks9e4p7pku6
8ks9e4p7pku6
08 октября в 10:39
Ну первым футболистом миллиардером стал НЕЙМАР ,а Роналду жаба давит со всех сторон.
sihafazatron
sihafazatron
08 октября в 10:29
Куда столько денег одному человеку?
Варвар7
Варвар7
08 октября в 10:28
Криштиану , так не пойдёт - это достижение надо срочно улучшить - ждём нового рекорда!)
