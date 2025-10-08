Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером по версии Bloomberg

Состояние португальского футболиста Криштиану Роналду оценивается в $1,4 млрд. Португалец стал первым футболистом в статусе долларового миллиардера, пишет агентство Bloomberg.
Агентство впервые провело оценку состояния португальского нападающего и по ее итогам внесло его в свой «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index). Отмечается, что хотя Роналду долгое время зарабатывал примерно на одном уровне со своим главным конкурентом, аргентинцем Лионелем Месси, с 2023 года ситуация резко изменилась.
В тот год Роналду отправился за рекордный контракт в $200 млн в саудовский «Аль-Наср», в июне контракт был продлен, теперь он оценивается более чем в $400 млн. Месси с 2023 года играет за американский «Интер Майами» за более скромную зарплату, но ожидается, что по завершении карьеры он получит долю в клубе. По данным агентства, это дает аргентинцу шанс сравняться с португальцем по уровню благосостояния.
Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Роналду первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах.
и купил,идёшь дальше и не думаешь сколько у тебя осталось,Бро!!!
один ушёл в славе ,богатстве и Королём, другой рубаха парень и
конец печальный! Я к чему, Рон в отличие от большинства ранее
приуспевающих игроков и рекламщик, и меценат,и бизнесмен, копейка к копеечке, вот и миллиардик! А главное у спортсмена очень короткая карьера и то что ты заработал,то и пожинаешь! Рон-рэспект!!!
Болейте за своих, а не против чужих!
