Костромской «Спартак» до конца года будет играть в Подмосковье

1760459212

14 октября 2025, 19:26

Костромской «Спартак» вынужден провести оставшиеся домашние матчи в 2025 году в Подмосковье из-за плохого состояния собственного поля. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Костромской «Спартак» проводит домашние игры на стадионе «Урожай».

«К сожалению, „Урожай“ без возможности модификации, и мы вынуждены съехать на три последние домашние игры, — говорится в сообщении. — Но для костромичей будут организованы бесплатные выезды на автобусах в Подмосковье. Весной надеемся вернуться в Кострому. Кстати, в дни домашних матчей будут организованы массовые трансляции для тех, кто не сможет выехать в Московскую область».

Также в клубе рассказали о ходе строительства новой арены. «Новый стадион в Костроме строится, сразу будет на 10 тыс. мест с системой видеоассистента рефери и всем необходимым под Российскую премьер-лигу», — заключили в пресс-службе.

Костромской «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первая лига). На счету команды 29 очков по итогам 14 туров. До конца года клуб должен провести три домашних матча — против новороссийского «Черноморца», московских «Родины» и «Торпедо».