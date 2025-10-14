 
 
 
Костромской «Спартак» до конца года будет играть в Подмосковье

14 октября 2025, 19:26

Костромской «Спартак» вынужден провести оставшиеся домашние матчи в 2025 году в Подмосковье из-за плохого состояния собственного поля. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Костромской «Спартак» проводит домашние игры на стадионе «Урожай».

«К сожалению, „Урожай“ без возможности модификации, и мы вынуждены съехать на три последние домашние игры, — говорится в сообщении. — Но для костромичей будут организованы бесплатные выезды на автобусах в Подмосковье. Весной надеемся вернуться в Кострому. Кстати, в дни домашних матчей будут организованы массовые трансляции для тех, кто не сможет выехать в Московскую область».

Также в клубе рассказали о ходе строительства новой арены. «Новый стадион в Костроме строится, сразу будет на 10 тыс. мест с системой видеоассистента рефери и всем необходимым под Российскую премьер-лигу», — заключили в пресс-службе.

Костромской «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первая лига). На счету команды 29 очков по итогам 14 туров. До конца года клуб должен провести три домашних матча — против новороссийского «Черноморца», московских «Родины» и «Торпедо».

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
16 октября в 23:58
Эта команда реально не имеет отношения к Костроме. Она базируется в Москве, а играет на сельском стадионе на 3 тысячи мест. При этом Кострома не живет футболом. Пару лет назад играла в ПФЛ в зоне с нашей Тверью. Был обычный середняк 2 лиги. А стадион очень далек в Костроме от завершения. города Кострома, Иваново, Ярославль, Владимир, Тверь весьма далеки по своей сути от футбольных городов. Так что РПЛ им не грозит.
112910415
112910415
15 октября в 07:36
дерзайте !... лишь бы деньги не кончились !
Варвар7
Варвар7
15 октября в 00:55
Тяжеловато будет игрокам без костромского маслица и молочка...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 октября в 21:20
А 10 тысяч не маловато для ПЛ?
И ещё заметил: 2 московские команды проведут "выездные" игры почти дома...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
14 октября в 21:15
Видимо стадион Урожай сейчас более годится для земледелия чем для футбола.
8nc2hf8hcha2
8nc2hf8hcha2
14 октября в 21:10
Это уже не футбол, без родных стен и болельщиков.
nubom
nubom
14 октября в 21:02
Ничего удивительного: собрали урожай и посеяли озимые…
CCCP1922
CCCP1922
14 октября в 20:56
А что, в нынешнее плачевное состояние, стадион "Урожай" пришёл внезапно? Ведь минимум два раза в год собственники зданий и сооружений обязаны комиссионно, с привлечением различных служб, проводить осмотры своих объектов. Об этом составляется акт. Надеюсь всё, что касается безопасности, в регионе организовано правильно. Интересно, на каком этапе находится строительство нового стадиона? Не получится, как с Черноморцем? РФС просто обязан смягчить требования к футбольным аренам. Кроме того, пришло время разработать проект типового стадиона для небольших городов. Можно объявить конкурс на лучший проект среди строительных ВУЗов. Где взять деньги? Привлечь средства Государственного бюджета. Лучше, если Министерство спорта подготовит целевую государственную программу. Я убеждён, небольшие спортивные объекты будут востребованы — их проще эксплуатировать.
shlomo
shlomo
14 октября в 20:54
Со стадионами в это время года беда.... руководству есть о чем подумать.
Гость
