 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Претендент на покупку МЮ хочет привести в клуб обладателя «Золотого мяча»

12 октября 2025, 23:07

Финский бизнесмен Томас Зиллиакус готовит новое предложение по покупке английского клуба «Манчестер Юнайтед». Он уже пытался приобрести МЮ в 2023 году, но его предложение пришло слишком поздно, и в итоге 30 процентов акций купил Джим Рэтклифф.

Теперь Зиллиакус готов вновь вступить в борьбу за клуб на фоне слухов о том, что семья Глейзеров будет готова рассмотреть выгодные предложения.

При это финский магнат уже разрабатывает стратегию по выводу «Юнайтед» из кризиса. Зиллиакус намерен подписать в команду нескольких топовых игроков, а строить коллектив он хочет вокруг обладателя «Золотого мяча» — 2025 Усмана Дембеле.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Реал» попробует подписать Холанда, если Винисиус покинет клуб
12 октября
Слухи«Аль-Ахли» начал переговоры с «Реалом» по трансферу Винисиуса за €345 млн
11 октября
«Реал» ищет возможность выгодно подписать центрбека в 2026 году
11 октября
СлухиНеймар может перейти в «Интер Майами», воссоединившись с Месси и Суаресом
11 октября
СлухиВ «Барселоне» приняли решение о выкупе Рэшфорда
06 октября
СлухиХаби Алонсо попросил «Реал» наблюдать за Вирцем
06 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Шуня771
Шуня771 ответ Кнуд (комментарий удален) (раскрыть)
13 октября в 10:49
Да...
Было дело в Пенькове....)

Стыбрил по мячу у Буратиновича - Ибрагимовича и наглого поляка))
galem72
galem72
13 октября в 08:48
В оригинале этой "эксклюзивной статьи" бывший рулевой Нокиа нигде не упомянул, что он бы записал в состав МЮ Дембеле, если бы он владел акциями клуба. Финн чётко выразил желание строить новый состав из молодых классных игроков и нескольких дорогих опытных звёзд для подмоги в сложных ситуациях. Томас также заявил, что никогда не подписал бы Неймара, даже в его лучшей форме. Зато он восхищается историей с Усманом, как тренер Парижа направил его творить на поле и тот после упорной качественной работы получил ЗМ.

Кстати, кроме утиного Mirror, ни один таблоид больше не берёт вьюхи у этого опального финского управленца, который с радостью выкладывает им в эфире свои "эксклюзивные" влажные мечты в отношение Юнайтед. ))
112910415
112910415
13 октября в 06:15
очень горячий парень !
Bad Listener
Bad Listener
13 октября в 03:28, ред.
Вот бы и со Спартаком чудо произошло подобного толку. В руках бездушных бизнесменов в виде бизнес проекта команда загибается. Ей нужно вернуть свой дух футбольного клуба существующего ради игры.
Шуня771
Шуня771
13 октября в 00:10
За МЮ заломили двойную цену...
А фин может и купить по спешке, с учётом прошлого торможения ....)))))
CCCP1922
CCCP1922
13 октября в 00:00
Это просто разговоры. Какой-то финский бизнесмен собирается купить контрольный пакет акций ФК Манчестер Юнайтед? И даже начал разрабатывать стратегию выхода МЮ из кризиса? Какой ещё Усман Дембеле? Размечтался. А может он не представляет, что такое арабские деньги? Пусть, для начала, попробует перебить их предложение. Ведь будет аукцион?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
12 октября в 23:51
лучше купить Винисиуса. чем Усмана)) но разумом не понять финские маневры.
а так, ПСЖ отклонит любые предложения по Дембеле.
как в свое время по Мбаппе.
Варвар7
Варвар7
12 октября в 23:45
Томас ты сначала купи МЮ , а потом...)
Звонкий пони
Звонкий пони
12 октября в 23:26
можно сделать вывод,что в футболе этот фин ни черта не разбирается
Джохар Ву
Джохар Ву
12 октября в 23:14
Логично ли строить команду, вокруг такого травматичного игрока? В уровне никто не сомневается и все же есть риск, риск есть всегда, но в этом случае ОГРОМНЫЙ
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 