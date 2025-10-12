Претендент на покупку МЮ хочет привести в клуб обладателя «Золотого мяча»

1760299672

12 октября 2025, 23:07

Финский бизнесмен Томас Зиллиакус готовит новое предложение по покупке английского клуба «Манчестер Юнайтед». Он уже пытался приобрести МЮ в 2023 году, но его предложение пришло слишком поздно, и в итоге 30 процентов акций купил Джим Рэтклифф.

Теперь Зиллиакус готов вновь вступить в борьбу за клуб на фоне слухов о том, что семья Глейзеров будет готова рассмотреть выгодные предложения.

При это финский магнат уже разрабатывает стратегию по выводу «Юнайтед» из кризиса. Зиллиакус намерен подписать в команду нескольких топовых игроков, а строить коллектив он хочет вокруг обладателя «Золотого мяча» — 2025 .