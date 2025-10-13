Балотелли надеется вскоре найти новый клуб

1760385624

13 октября 2025, 23:00

Бывший форвард сборной Италии заявил, что надеется найти новый клуб в ближайшее время.

Пока я в подвешенном состоянии. Я тренируюсь несколько раз в неделю самостоятельно и чувствую себя прекрасно физически. У меня были предложения из-за рубежа, но я надеялся найти команду в Италии. Сейчас у меня есть несколько предложений, но я должен решить, подписывать ли контракт немедленно или подождать до январского трансферного окна.

Балотелли также заявил: «Для меня национальная команда является основополагающим моментом. Не хочу никого оскорбить, но я часто вижу игроков, играющих за национальную команду, без желания проявить себя, защитить честь страны, и мне это не нравится. Когда я был в национальной команде, я гордился тем, что представляю Италию, и это то, чего мне не хватает».

35-летний Балотелли находится без клуба с лета, когда он покинул «Дженоа».