Балотелли надеется вскоре найти новый клуб

13 октября 2025, 23:00

Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли заявил, что надеется найти новый клуб в ближайшее время.

Пока я в подвешенном состоянии. Я тренируюсь несколько раз в неделю самостоятельно и чувствую себя прекрасно физически. У меня были предложения из-за рубежа, но я надеялся найти команду в Италии. Сейчас у меня есть несколько предложений, но я должен решить, подписывать ли контракт немедленно или подождать до январского трансферного окна.

Балотелли также заявил: «Для меня национальная команда является основополагающим моментом. Не хочу никого оскорбить, но я часто вижу игроков, играющих за национальную команду, без желания проявить себя, защитить честь страны, и мне это не нравится. Когда я был в национальной команде, я гордился тем, что представляю Италию, и это то, чего мне не хватает».

35-летний Балотелли находится без клуба с лета, когда он покинул «Дженоа».

Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
14 октября в 12:11
В Динамо Махачкала,его,срочно!
Niagara
Niagara
14 октября в 08:27
да кому ты нужен ваще? Разве что всяким пескарам и бари
f5vf5b3pe5sf
f5vf5b3pe5sf
14 октября в 06:20
Бало мечтает вернуться в сборную, жаль что это окажется всё в мечтах, удачи ему с поиском нового клуба
sv_1969
sv_1969
14 октября в 05:45
Пора Марио повзрослеть и понять, что он про-76 свой талант
112910415
112910415
14 октября в 05:35
говорят, в Италии есть любительские клубы ...
Zangiota
Zangiota
14 октября в 03:47
Хочет стать Прокопенком у Гаттузо
tejnkfk89yra
tejnkfk89yra
14 октября в 03:14
Двери нашей мудиолиги широко распахнуты для всех!
Giallorossi
Giallorossi
14 октября в 02:38
Удачи в поисках нового клуба!
98w4mg8db8b5
98w4mg8db8b5
14 октября в 01:04
Очень часто ищет свой клуб, однако.
CCCP1922
CCCP1922
14 октября в 00:01
Балотелли? Тот, который писал в бутсы одноклубникам, кажется в Милане, прямо в раздевалке? И считал это весёлой шуткой? Когда-то он подавал большие надежды, но что-то не срослось. Мне он, как игрок совсем не показался. Марио после серии хороших матчей начали хвалить и перехвалили. Тут он и закончился. Ищет новый клуб? Ему уже 35, какой смысл?
Шуня771
Шуня771
13 октября в 23:48
После "разговора по-мужски" в раздевалке, практическая методика Гаттузо незамедлительно дала свои результаты - сборники Италии стали бегать по полю, с пользой дела, как угорелые и клепать "верховые" матчи....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
13 октября в 23:36
если Погба нашел Монако, то Балотелли найдет свой клуб))
