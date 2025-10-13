Карпин объяснил, почему Сафонов пропустил тренировку сборной России

1760376100

13 октября 2025, 20:21

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» отпущен в расположение клуба, так как не будет задействован в товарищеском матче сборной России с командой Боливии. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России .

Сафонов и полузащитник московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев пропустили тренировку сборной России в понедельник. Матч с командой Боливии пройдет 14 октября на «ВТБ-Арене» и начнется в 20:00 мск.

«С ними ничего страшного не случилось. Они отпущены в расположение клубов, не планируются для задействования», — сказал Карпин.

Сафонов и Бакаев участвовали в матче сборной России с командой Ирана 10 октября (2:1).