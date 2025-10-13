 
 
 
Карпин объяснил, почему Сафонов пропустил тренировку сборной России

13 октября 2025, 20:21
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 0Логотип футбольный клуб БоливияБоливияМатч завершен

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов отпущен в расположение клуба, так как не будет задействован в товарищеском матче сборной России с командой Боливии. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Сафонов и полузащитник московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев пропустили тренировку сборной России в понедельник. Матч с командой Боливии пройдет 14 октября на «ВТБ-Арене» и начнется в 20:00 мск.

«С ними ничего страшного не случилось. Они отпущены в расположение клубов, не планируются для задействования», — сказал Карпин.

Сафонов и Бакаев участвовали в матче сборной России с командой Ирана 10 октября (2:1).

14 октября в 05:20
выполнил же годовую норму !
13 октября в 22:16, ред.
Потренироваться мог и в клубе, за чем вообще лавочников вызывать. Нет игровой практики,свободен. Вечно у нас любят за былые заслуги вызывать игроков. Тот же Агкацев заслуживает больше игры за сборную, чем Сафонов.
13 октября в 21:42
Одна новость, а рассматривается с разных ракурсов уже не раз...
