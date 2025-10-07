  • Поиск
Футболист «Атланты» Миранчук пропустил тренировку сборной России

вчера, 11:36

Полузащитник американской «Атланты» Алексей Миранчук не принял участия в открытой тренировке сборной России по футболу во вторник. Об этом сообщает корреспондент с места событий.

Миранчук не успел прибыть в расположение сборной из-за долгого перелета из США. По индивидуальной программе проводит тренировку защитник Игорь Дивеев. Всего на поле занимаются 25 футболистов.

Сборная России проведет домашние товарищеские матчи с командами Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).

AlanW 1
AlanW 1
вчера в 17:31
А вообще есть ли смысл вызывать в сборную на товарищеские матчи игрока с другого континента, если сборная все равно находится под куполом/в изоляции - да называйте как хотите.
Пусть молодёжь вызывают, может когда они сыграются нас как раз назад на ЧМ и ЧЕ пустят.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:40
Ничего страшного! Думаю успеет восстановиться!
112910415
112910415
вчера в 13:16
вот как надеяться на этих американцев ?! )
lotsman
lotsman
вчера в 13:16
Сейчас прямых рейсов нет. С пересадками добираться больее суток. Потому и не успел.
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 12:37
А может и не хотел успевать на тренировку Сб. России?
pcsktzt8h4wu
pcsktzt8h4wu
вчера в 12:19
Привык там у пиндосов сачковать в ковбой-лиге
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:47
Да уж... зачем тренироваться... сильному не надо, а слабому не поможет...:))))
