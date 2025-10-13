Сафонов пропустил тренировку сборной России перед матчем с боливийцами

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов и полузащитник московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев пропустили тренировку сборной России по футболу перед товарищеским матчем с командой Боливии.
Товарищеская игра пройдет 14 октября на «ВТБ-Арене» и начнется в 20:00 мск.
Сафонов и Бакаев участвовали в матче сборной России с командой Ирана 10 октября (2:1).
Конечно, у Сафонова такая нагрузка в ПСЖ, что от ритма лавки отрываться нельзя...
Тем более в воротах такие нагрузки....
Конечно, у Сафонова такая нагрузка в ПСЖ, что от ритма лавки отрываться нельзя...
Тем более в воротах такие нагрузки....
Причина вполне уважительная. Эти футболисты на этом сборе своё уже отыграли с Ираном.
Причина вполне уважительная. Эти футболисты на этом сборе своё уже отыграли с Ираном.
Уволить за прогулы по статье))
Уволить за прогулы по статье))