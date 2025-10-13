Сафонов пропустил тренировку сборной России перед матчем с боливийцами

1760372054

13 октября 2025, 19:14

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» и полузащитник московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев пропустили тренировку сборной России по футболу перед товарищеским матчем с командой Боливии.

Товарищеская игра пройдет 14 октября на «ВТБ-Арене» и начнется в 20:00 мск.

Сафонов и Бакаев участвовали в матче сборной России с командой Ирана 10 октября (2:1).