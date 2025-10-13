 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТренировкиТоварищеские матчи. Сборные 2025

Сафонов пропустил тренировку сборной России перед матчем с боливийцами

13 октября 2025, 19:14
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 0Логотип футбольный клуб БоливияБоливияМатч завершен

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов и полузащитник московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев пропустили тренировку сборной России по футболу перед товарищеским матчем с командой Боливии.

Товарищеская игра пройдет 14 октября на «ВТБ-Арене» и начнется в 20:00 мск.

Сафонов и Бакаев участвовали в матче сборной России с командой Ирана 10 октября (2:1).

Подписывайся в ВК
Все новости
Футболист «Атланты» Миранчук пропустил тренировку сборной России
07 октября
ОфициальноФутболист «Барселоны» Ямаль вернулся к тренировкам после травмы
26 сентября
«Краснодар» провел тренировку с бойцом UFC
25 сентября Фото
Тренер «Зенита» Семак рассказал о восстановлении Жерсона
25 сентября
Игрок костромского «Спартака» объяснил, почему его партнеры занимаются MMA
24 сентября
Тренер «Сокола» объяснил необычную разминку перед игрой с «Броук Бойз»
24 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
13 октября в 20:11
Что то много Матвеев стало!..
shlomo2
shlomo2
13 октября в 20:10
Ну там есть кому играть ... Карпуша два состава набрал....
Шуня771
Шуня771 ответ cska1948 (раскрыть)
13 октября в 20:09
Привет Володя!

Конечно, у Сафонова такая нагрузка в ПСЖ, что от ритма лавки отрываться нельзя...
Тем более в воротах такие нагрузки....
STVA 1
STVA 1
13 октября в 20:07
Если повреждения то надо лечиться
Шуня771
Шуня771 ответ Варвар7 (раскрыть)
13 октября в 19:55
Паркуйтесь в группе без призов, С ромбиком мну один, не знаю как "ИГРОЧИШКА"....)
cska1948
cska1948 ответ Шуня771 (раскрыть)
13 октября в 19:52
Олег, привет!
Причина вполне уважительная. Эти футболисты на этом сборе своё уже отыграли с Ираном.
112910415
112910415
13 октября в 19:44
Фотосессия.?
Alex_67
Alex_67
13 октября в 19:41
Травмированных можно было отпустить со сборов
lotsman
lotsman
13 октября в 19:34
Устал Матвей, отдых потребовался.)
Шуня771
Шуня771
13 октября в 19:30
Причины пропуска?

Уволить за прогулы по статье))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 