Италия разгромила Израиль

В матче отбора ЧМ-2026 встречались Италия и Израиль. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Голами у хозяев отметились: Ретеги (45+2', пенальти, 74') и Манчини (90+3').
По итогам встречи Италия имеет 15 очков, у гостей — 9 очков.
В следующем матче Италия сыграет 13 ноября, соперником будет Молдавия. Израиль проведет следующий матч 16 ноября (соперник — Молдавия).
Значит, Италия в стыки.
Увы, но сейчас игроки итальянской сборной среднего уровня....
А Италия вовсю уже гуляет!!!
