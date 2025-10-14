 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыОтбор ЧМ-2026. Европа

Италия разгромила Израиль

14 октября 2025, 23:45
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия3 : 0Логотип футбольный клуб ИзраильИзраильМатч завершен

В матче отбора ЧМ-2026 встречались Италия и Израиль. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голами у хозяев отметились: Ретеги (45+2', пенальти, 74') и Манчини (90+3').

По итогам встречи Италия имеет 15 очков, у гостей — 9 очков.

В следующем матче Италия сыграет 13 ноября, соперником будет Молдавия. Израиль проведет следующий матч 16 ноября (соперник — Молдавия).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Португалия упустила победу над Венгрией
14 октября
Сборная Саудовской Аравии вышла на ЧМ-2026
14 октября
Испания разгромила Болгарию в матче отбора ЧМ-2026
14 октября
Сборная Англии в 17-й раз сыграет на чемпионате мира
14 октября
Россия разгромила Боливию
14 октября
Нигерия сохранила шансы попасть на ЧМ-2026 благодаря победе над Бенином
14 октября
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
15 октября в 09:01
и это не гуманно совершенно
kpscq8j6msx9
kpscq8j6msx9
15 октября в 07:40
3-0 может разгромить только спартак.
shlomo2
shlomo2
15 октября в 06:26
Ну что, во втором тайме прибавили итальянцы, которые по итогу добыли уверенную сухую победу и гарантировали себе место в топ-2 в этой группе по итогам отборочного цикла.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
15 октября в 02:49
Норвежцы не упустят первое место.
Значит, Италия в стыки.
Увы, но сейчас игроки итальянской сборной среднего уровня....
CCCP1922
CCCP1922
15 октября в 00:34
Это разве Италия 🇮🇹 разгромила? Я вообще, в конце первого тайма подумал, что в перерыве матча тренеру сборной снова придётся применить физическую силу к игрокам, чтобы восстановить победный дух. Я уверен, в Италии назревает глубокий кризис футбола. Это играли лучшие, играли плохо. Но я видел, как играла на Чемпионате мира молодёжная сборная Италии, играла просто отвратительно. Мне нечего больше сказать
shur
shur
15 октября в 00:06
...Молдове как повезло то две игры через три дня,только наливай...!!!
А Италия вовсю уже гуляет!!!
sihafazatron
sihafazatron
14 октября в 23:57
Другого и быть не должно было))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 