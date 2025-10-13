Капитан сборной России сыграет с боливийцами в повязке в честь Симоняна

Капитан сборной России по футболу сыграет в товарищеском матче с командой Боливии в специальной повязке, посвященной Никите Симоняну. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
12 октября лучшему бомбардиру московского «Спартака» и олимпийскому чемпиону 1956 года Симоняну исполнилось 99 лет.
«Конечно, Никита Павлович Симонян является больше чем просто спартаковцем. Безусловно, легенда не только для меня, но и для всего российского футбола, — сказал Карпин. — Я очень счастлив, что у меня была и есть возможность пообщаться с Никитой Павловичем. Чаще, конечно, это происходило во время моей работы в „Спартаке“. Конечно, сейчас будучи главным тренером сборной России, посещаю офис Российского футбольного союза, там очень часто видимся, общаемся».
Сборная России сыграет в товарищеском матче с командой Боливии 14 октября в Москве. Имя капитана российской команды будет названо позднее.
Спасибо за информацию!
Это тот случай, когда я с тобою соглашаюсь и возразить нечего и верю и аргументированно.
Спасибо за информацию!
Это тот случай, когда я с тобою соглашаюсь и возразить нечего и верю и аргументированно.
Старейшина спартаковского цеха был лучшим в свое время в Спартаке.
Старейшина спартаковского цеха был лучшим в свое время в Спартаке.