Капитан сборной России сыграет с боливийцами в повязке в честь Симоняна

13 октября 2025, 21:42

Капитан сборной России по футболу сыграет в товарищеском матче с командой Боливии в специальной повязке, посвященной . Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России .

12 октября лучшему бомбардиру московского «Спартака» и олимпийскому чемпиону 1956 года Симоняну исполнилось 99 лет.

«Конечно, Никита Павлович Симонян является больше чем просто спартаковцем. Безусловно, легенда не только для меня, но и для всего российского футбола, — сказал Карпин. — Я очень счастлив, что у меня была и есть возможность пообщаться с Никитой Павловичем. Чаще, конечно, это происходило во время моей работы в „Спартаке“. Конечно, сейчас будучи главным тренером сборной России, посещаю офис Российского футбольного союза, там очень часто видимся, общаемся».

Сборная России сыграет в товарищеском матче с командой Боливии 14 октября в Москве. Имя капитана российской команды будет названо позднее.