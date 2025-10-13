 
 
 
Капитан сборной России сыграет с боливийцами в повязке в честь Симоняна

13 октября 2025, 21:42
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 0Логотип футбольный клуб БоливияБоливияМатч завершен

Капитан сборной России по футболу сыграет в товарищеском матче с командой Боливии в специальной повязке, посвященной Никите Симоняну. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

12 октября лучшему бомбардиру московского «Спартака» и олимпийскому чемпиону 1956 года Симоняну исполнилось 99 лет.

«Конечно, Никита Павлович Симонян является больше чем просто спартаковцем. Безусловно, легенда не только для меня, но и для всего российского футбола, — сказал Карпин. — Я очень счастлив, что у меня была и есть возможность пообщаться с Никитой Павловичем. Чаще, конечно, это происходило во время моей работы в „Спартаке“. Конечно, сейчас будучи главным тренером сборной России, посещаю офис Российского футбольного союза, там очень часто видимся, общаемся».

Сборная России сыграет в товарищеском матче с командой Боливии 14 октября в Москве. Имя капитана российской команды будет названо позднее.

Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 октября в 12:30
Анатолий!
Спасибо за информацию!
Это тот случай, когда я с тобою соглашаюсь и возразить нечего и верю и аргументированно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
14 октября в 12:16
Симонян играл в спартаке до 58 года. Я несколько раз видел его игру в Москве, Были с отцом. В 50-е годы Спартак не был народной командой. Речь о числе болельщиков. После в*йны примерно до 52 г. самой популярной был ЦДКА. А после турне в Англию после в*йны московского Динамо, именно эти две команды были самыми популярными. Неслучайно появился в те годы появился слоган. ЦДКА - Динамо вывешен плакат. Всюду о футболе люди говорят.. и далее. Едет прямо на Динамо вся Москва, позабыв о дожде. Это воспоминания моего отрочества и юности. ТВ тогда не было. А популярность Спартака пришла позднее. Я это все прекрасно помню. Ты, Олег ещё молодой и этого не видел и не помнишь. Так что поверь старику. Спартак стал народной командой уже после Симоняна. И до сих пор самый популярный в РФ это Спартак.
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 октября в 10:28
Учитывая, что Спартак и в то время был лучшей, народной командой, то твое утверждение и мои мысли - как само собою разумеющееся!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
14 октября в 07:34
Симонян был лучшим в стране, а не только в спартаке
112910415
112910415
14 октября в 06:28
одобряем и поддерживаем !
Alex_67
Alex_67
13 октября в 23:44
Можно было надеть майки с изображением Симоняна. Ему хоть дадут ввести мяч?
CCCP1922
CCCP1922
13 октября в 23:39
Кто капитан на этот раз?
Шуня771
Шуня771
13 октября в 22:50
Похвальное мероприятие!

Старейшина спартаковского цеха был лучшим в свое время в Спартаке.
Гость
