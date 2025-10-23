ЦСКА посвятит матч с «Крыльями Советов» в РПЛ Игорю Акинфееву

1761226525

вчера, 16:35

Московский футбольный клуб ЦСКА посвятит матч 13-го тура Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов» голкиперу и капитану красно-синих . Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА .

«Игорь Акинфеев — самый преданный футболист в истории мирового футбола. Ни один игрок не оставался верен одной и только одной команде так долго. Маленький Игорь пришел на первую тренировку в ЦСКА в 4 года. В ДЮСШ быстро разглядели талант и страсть к победам. Сейчас Игорю Владимировичу 39 лет — он все также бьется за красно-синие цвета и отдает футболу всего себя. Целых 35 лет верности, побед и величия», — говорится в заявлении пресс-службы.

Акинфееву 39 лет, он является шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА . В составе красно-синих Акинфеев провел 809 матчей, в 335 из них сумел сохранить ворота в неприкосновенности. В текущем сезоне вратарь провел 12 матчей в разных турнирах, трижды сыграв «на ноль».