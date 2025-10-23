 
 
 
ЦСКА посвятит матч с «Крыльями Советов» в РПЛ Игорю Акинфееву

вчера, 16:35
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовЗавтра в 19:00 Не начался

Московский футбольный клуб ЦСКА посвятит матч 13-го тура Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов» голкиперу и капитану красно-синих Игорю Акинфееву. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.

«Игорь Акинфеев — самый преданный футболист в истории мирового футбола. Ни один игрок не оставался верен одной и только одной команде так долго. Маленький Игорь пришел на первую тренировку в ЦСКА в 4 года. В ДЮСШ быстро разглядели талант и страсть к победам. Сейчас Игорю Владимировичу 39 лет — он все также бьется за красно-синие цвета и отдает футболу всего себя. Целых 35 лет верности, побед и величия», — говорится в заявлении пресс-службы.

Акинфееву 39 лет, он является шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА. В составе красно-синих Акинфеев провел 809 матчей, в 335 из них сумел сохранить ворота в неприкосновенности. В текущем сезоне вратарь провел 12 матчей в разных турнирах, трижды сыграв «на ноль».

Матч между ЦСКА и «Крыльями Советов» пройдет в субботу на «ВЭБ-Арене» и начнется в 19:00 мск.

25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:19
Легенда нашего футбола. Взлётов больше чем падений
blitz
blitz ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:04
А для меня он легенда. ---- первый российский голкипер выигравший европейский трофей Кубок УЕФА.
Игорю Акинфееву было 19 лет, когда ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в 2005 году.
Capral
Capral ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
вчера в 20:46
Еще два слова, с вашего позваления, на счет того, чтобы извинять, как вы изволили высказаться.))) Ну так вот, после первой встречи Горбачева и Рейгена, Горбачев сказал президенту США: "Вы- не прокурор, а я- не подсудимый"...
Вот теперь, всё.
Capral
Capral ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
вчера в 20:42
Необъективен? И кто меня критикует? А критикуют те, кто в личном споре со мной всё проиграл, вот и критикуют.))) Знаете, не хочу лишний раз вешать себе орден на грудь, но если вы действительно меня читали и раньше, то должны были заметить, что выиграл я, гораздо больше, чем проиграл... А что касается Байера и его потерь, то я же ясно сказал, что имея такие кадровые проблемы с составом как у ЦСКА, в атаку не бегут. А утверждения Челистини, что он, якобы любитель открытого футбола, то это надо доказывать не мнимой философией, а игрой.

Будьте здоровы.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:33, ред.
Ещё раз, но в последний: Я не собираюсь Вас переубеждать.

В том комментарии я транслировал Вам философию Челестини, которую он лично озвучивал, нравится она Вам или нет. Вы можете со своей позиции "всезнающего" принять или не принять - это Ваше дело. Естественно, что он строит игру команды с тем материалом, который у него есть.

Просто забавно было видеть, как Вы пеняете на потери состава Байера, но не у ЦСКА.

В том, что Вы часто необъективны к игрокам и тренерам Вам неоднократно указывали другие посетители сайта.

Да, я зарегистрировался недавно, но читал ещё до регистрации.

Собственно, могу отплатить Вам той же монетой: "Вы можете не общаться со мной, я это точно переживу" (с) )))

И, да, за прямоту я всегда извиняю. Предпочитаю прямой разговор нынешним толерантностям.
Capral
Capral ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
вчера в 20:15, ред.
    Red blu
    Red blu ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 20:15, ред.
    Кому как , а для меня он легенда чемпионата мира 2018 года в России.
    В серии пенальти победу россиянам над сборной Испании принес, пожалуй, самый знаменитый сейв Игоря Акинфеева. Он отразил удар Яго Аспаса, а ногу, которая преградила мячу путь в сетку, прозвали «ногой бога» — по аналогии с «рукой бога», которой Диего Марадона забил гол в 1/4 финала чемпионата мира 1986 года.

    Кроме того Игорь Акинфеев установил рекорд по числу матчей на ноль в Лиге чемпионов

    Оставив свои ворота в неприкосновенности в матче против Реала (1:0), голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд среди российских голкиперов по количеству «сухих» матчей в Лиге чемпионов.

    Как писали теперь на счету Акинфеева восемь игр на ноль.
    Превзойдя по этому показателю бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева и другого голкипера питерского клуба Юрия Лодыгина
    Всего Акинфеев провёл в Лиге чемпионов 57 матчей на 04.10.2018 года.
    ЦВБП - Forza Milan
    ЦВБП - Forza Milan ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:09
    Я в игнор никого и никогде не добавляю, даже явных неадекватов.

    Можете не извиняться, дело Ваше.
    Capral
    Capral ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
    вчера в 20:06
    Можете даже забить меня в игнор, не обижусь.
    Capral
    Capral ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
    вчера в 20:04
    Очередную ошибку, когда и где?! Если с Колотовым, то я признал свою неправоту. Серьезное обвинение в чем? Вы человек на Соккере новый и всех правил не знаете. Здесь редко, кто перед кем извиняется, я тоже не вижу за что извиняться, хотябы потому, что ваши слова, никак не соответствуют действительности по поводу атаки Челестини...
    Вы можете со мной не общаться, я это точно переживу.)))
    ЦВБП - Forza Milan
    ЦВБП - Forza Milan ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:53
    Ваше мнение я уже слышал (читал). Переубеждать Вас не собираюсь, мне за это не платят.

    Но прошу Вас указать когда и где я менял мнение "по ситуации". Это, на мой взгляд, серьёзное обвинение.
    Или принесите извинения за очередную свою ошибку.
    Capral
    Capral ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
    вчера в 19:50
    Не смешите, какую атаку, если даже против сырого и неубедительного Динамо, он играл на контратаках и голы забивал только в контр игре. Когда и с кем он играл в позиционный футбол? Он не умеет играть в позиционную атаку, а только ловит соперника на ошибках. Так что же он предпочитает? Один раз, имея такие проблемы с составом, решили погнать конницу в атаку и тут же получил три штуки!!! Воистину гений!
    ЦВБП - Forza Milan
    ЦВБП - Forza Milan ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:43
    Дословно мой комментарий вчера в 13:49:
    "Читал, читал. У Вас исключительно Челестини виноват. Должен был поставить автобус, тогда всё сделал бы правильно.
    Но у Челестини другое видение игры. Он предпочитает играть в атаку всегда. "
    Capral
    Capral ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
    вчера в 19:38
    Я уже всё сказал. А вот, вы меняете мнение по ситуации...
    ЦВБП - Forza Milan
    ЦВБП - Forza Milan ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:37, ред.
    Я сказал, что Челестини предпочитает играть в атакующий футбол. Собственно, это его философия.
    Но Вы правы, что промолчите - порой "лучше жевать, чем говорить". (с) древняя реклама.

    На вопрос так и не ответили.
    Николай Жунин
    Николай Жунин
    вчера в 19:37
    Акинфеев первый матч в чемпионате России провёл 31,05,2003 как раз с Крыльями Советов и отбил пенальти, счёт 2:0
    Capral
    Capral ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
    вчера в 19:34
    Ооооооооо, любезный, вам ли говорить о серьезности, после того, как вы сказали, что Челестини играет только в атакующий футбол. Хотя да, вы правы, он сильно сыграл в атакующий футбол против Локо, имея такие кадровые потери.))) Так что про школьника, я промолчу...
    Futurista
    Futurista ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
    вчера в 19:34
    Анекдот был про здоровье, а продолжение карьеры после травмы в таком возрасте ничего общего со здоровьем не имеет)...
    ЦВБП - Forza Milan
    ЦВБП - Forza Milan ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 19:32
    Не дождётесь. (с) анекдот )))
    Futurista
    Futurista
    вчера в 19:32, ред.
    Мероприятие достойное окончания карьеры...осталось только вылечиться и сыграть прощальный матч)...
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 19:31
    Приветствую, Дружище!!!
    Как Вы однажды, с присущим Вам юмором написали:"Юбиляр без гола не уйдет")))
    ЦВБП - Forza Milan
    ЦВБП - Forza Milan ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:30
    А если поменяет? А если не поменяет?
    Извините, разговор уровня младшего школьного возраста.
    Он всю карьеру в основной команде ЦСКА играет под этим номером.

    Его собственные слова о номере:
    "«35-й номер в моей карьере появился довольно-таки легко, — вспоминает Акинфеев. — Под ним играл Руслан Нигматуллин, когда в аренде был полгода. Потом, когда я перешел в основной состав, мне давали сумку с вещами на сборы. Мне дали 35-й номер. Я особо значения не придавал: «Ну, дали и дали». В дубле у меня вообще 56-й был."
    Futurista
    Futurista
    вчера в 19:26, ред.
    К лику святых коней причислен)...досрочно...
    Capral
    Capral ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
    вчера в 19:22
    Ах вот, в чем дело. А если он завтра поменяет номер, тогда как? Могли бы уже дождаться до сороковника...
    ЦВБП - Forza Milan
    ЦВБП - Forza Milan ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:20
    А у него на футболке номер 30 или 35?

    Так Вы не ответили, чем же это непосредственное чествование снижает ценность честоваваний достижений?
    Capral
    Capral ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
    вчера в 19:19
    А 30 лет праздновали?)))
    ЦВБП - Forza Milan
    ЦВБП - Forza Milan ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:18
    При чём здесь его день рождения?
    Чествуют не его биологический возраст, а 35 лет в клубе.
    Capral
    Capral
    вчера в 19:18
      ЦВБП - Forza Milan
      ЦВБП - Forza Milan ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 19:17
      Что именно не смешно?
      Его отец в конце октября привёл Игоря в школу ЦСКА. С этого момента начинается отсчёт его карьеры в клубе.
      И вот сейчас исполнилось 35 лет с того времени.
      Когда должны чествовать?
      Capral
      Capral ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
      вчера в 19:17
      А разве у него День рождения припадает на игру с Самaрой?
