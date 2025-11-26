«Челси» разгромил «Барселону» в матче Лиги чемпионов

1764107562

сегодня, 00:52

Английский «Челси» со счетом 3:0 победил испанскую «Барселону» в матче пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне.

Забитыми мячами в составе «Челси» отметились Эстевао (55-я минута) и Лиам Делап (73). На 27-й минуте защитник «Барселоны» Жюль Кунде отправил мяч в свои ворота. На 44-й минуте с поля после двух желтых карточек был удален игрок обороны испанской команды Рональд Араухо. По ходу встречи арбитры отменили три гола в ворота «Барселоны».

В шестом туре «Челси» на выезде сыграет с итальянской «Аталантой», «Барселона» примет германский «Айнтрахт». Обе встречи пройдут 9 декабря.