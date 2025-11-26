«Челси» разгромил «Барселону» в матче Лиги чемпионов

Английский «Челси» со счетом 3:0 победил испанскую «Барселону» в матче пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне.
Забитыми мячами в составе «Челси» отметились Эстевао (55-я минута) и Лиам Делап (73). На 27-й минуте защитник «Барселоны» Жюль Кунде отправил мяч в свои ворота. На 44-й минуте с поля после двух желтых карточек был удален игрок обороны испанской команды Рональд Араухо. По ходу встречи арбитры отменили три гола в ворота «Барселоны».
В шестом туре «Челси» на выезде сыграет с итальянской «Аталантой», «Барселона» примет германский «Айнтрахт». Обе встречи пройдут 9 декабря.
Забили пять голов, засчитали только три)))
Кайседо никому не оставлял шансов, Фернандес отличная игра! Связка защитников Чалоба-Фофана, почти никого не пустила, кроме Торреса который так бездарно пробил. В автоголе все видели вроде офсайд у Кукурельи, но наиэтот раз ВАР был на высоте! И у Кукушка хороший матч, без шансов оставил Ямаля.
Короче все сыграли отлично! Молодцы!
Но особо отмечу Эстевао юного бриллианта Челси. Его бесстрашие, креатив просто поражает! Забил гол красавец! Будущая звезда и кандидат на ЗМ от Челси!
От Барселоны ждал лучшей игры. Вроде начали хорошо. А потом как то перестали понимать, что творится на поле. И получили разгром по заслугам!
Еще раз с красивой победой Челси!
Барса и так не справлялись, Араухо это показалось мало и он окончательно решил добить команду получив красную на ровном месте.. ну зачем так грубо идти на игрока, имея желтую? Ситуация вообще того не требовала, подвел команду.
Синие сегодня были на высоте, сработали четко по плану, никаких вопросов. С чем и поздравляю.
У каталонцев куча проблем, особенно в обороне, но Флик упорно не хочет менять что либо) в любом случае, пожелаю команде удачи и двигаться вперед. Нужно просто забыть про этот неудачный день и сосредоточиться на чемпионате, где у них дела потихоньку стали налаживаться. Тем более травмированные стали потихоньку подтягиваться, Рафу очень не хватало, надеюсь поскорее наберет форму)
