«Челси» разгромил «Барселону» в матче Лиги чемпионов

сегодня, 00:52
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Английский «Челси» со счетом 3:0 победил испанскую «Барселону» в матче пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне.

Забитыми мячами в составе «Челси» отметились Эстевао (55-я минута) и Лиам Делап (73). На 27-й минуте защитник «Барселоны» Жюль Кунде отправил мяч в свои ворота. На 44-й минуте с поля после двух желтых карточек был удален игрок обороны испанской команды Рональд Араухо. По ходу встречи арбитры отменили три гола в ворота «Барселоны».

В шестом туре «Челси» на выезде сыграет с итальянской «Аталантой», «Барселона» примет германский «Айнтрахт». Обе встречи пройдут 9 декабря.

Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:28
Так он же ясно недавно сказал, что ничего менять не собирается, потому что это будет уже не Барселона прошлого сезона. Ведь за что его погнали из сб.Германии- за тот же дисбаланс, за отсутствие грамотной организации и игровой дисциплины. Поэтому, зная всё это и имея такую атаку и такого Ямаля, Флик и выстроил прошлогодний, такой привлекательный футбол, но при этом- очень уязвимый, как показали игры- с Интером, с Атлетико и сегодня...
Никто не обращал внимания в прошлом сезоне, как Барса героически отыгрывалась многократно с 0:2, забивая при этом, по 4-5 мячей за игру. А ведь уже тогда надо было задуматься...
azkan
azkan
сегодня в 01:27
Только Палмер тащит говорили они)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:26, ред.
Отвечу так.
Сегодняшний матч, это как встреча на теннисном корте Джоковича и Серены Уильямс: оба имеют 2 руки, 2 ноги, одну голову..., и одну ракетку в руках. Разница лишь в том, что один - мужик, а второй участник - баба (прошу прощения за быдло/термин)
Drosmo
Drosmo
сегодня в 01:26
То, за счёт чего Барса в прошлом сезоне деклассировала своих соперников, сегодня обернули против неё. Высокий прессинг и контрпрессинг, быстрый переход из обороны в атаку, и мгновенное принятие решений, - вот что стало сегодня главным оружием Челси против каталонцев. Ну, а Араухо решил дополнительно облегчить задачу "пенсионерам".
Dauletbek
Dauletbek ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:26
Всё, что думал, сказал. На счёт де Йонга, он мне уже лет 10 не нравится...
y-ago
y-ago
сегодня в 01:24
"Ай, да Мареска! Ай, да с...сын", сказал бы А.С. Пушкин! Браво тренер! А ведь наставником-то год всего, полтора от силы - он явно вернул к жизни команду! Если «свита делает короля» — то Мареска (король) смог сделать сильную «свиту»: обновлённый, молодой состав, баланс между атакой и обороной, результаты - главный трофей (Конференс лига)+ выход в ЛЧ. А сегодняшний разгром Барсы...Еще раз, браво!
Bombon
Bombon ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:23
Ну хотя бы попытаться отказаться от оффсайдных ловушек, которые не работают. Убрать с поля Де Йонга. От него никакой пользы вообще. Теперь, когда нет Педри, это очевидно всем. Перестать выпускать Араухо, когда есть Кристенсен. И объяснить наконец, что происходит с командой, которая абсолютно не готова к сезону. Ни физически, ни психологически
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:21
Вы ни разу не видели 3:0? Какое еще изн....? Барса даже вдесятером шла вперед.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:20
Правильно....
Федун ещё 10 лет назад сказал...."Флик - это не более 10% от краха Барсы в Лондоне"
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:19, ред.
...долго ещё ждать до той Хавинской Барсы и Кроссовского Реала! А это , бестолковый дворовый футбол, три мяча заглатывать,где это видано,под ноль!!!
Agamaga005
Agamaga005 ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:19
Что изменится от того, что Флик возьмёт на себя ответственность? Хотя в поражениях всегда виноват тренер. Придет другой, что он может изменить с этими парнями? Научит Де Йонга правильно пас отдать?
Ямаля не идти в дриблинг? Игроки сами должны понимать, что они делают, чувствовать игру, ритм, где прибавить, а где сбить темп.
Dauletbek
Dauletbek ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 01:18
А кто принижает? Ты о чём? Я о чем...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:16
Изнасилование... Это если коротко.

По сути.
Нельзя выиграть у соперника, если скорость принятия решения в 2, а то и в 3 раза медленнее. Пока к игроку катится мячик, он уже должен иметь представление что он собирается делать, как, и за счёт чего. Возьмём игру. Даже просто отбросив счёт достаточно взглянуть на разницу в силе самих передач мяча и скорости перемещения игроков, которые, естественно, конвертировались у Челси в быстрый переход из обороны в атаку, смену направлений, освобождении от опеки и всех остальных аспектах.

Челси не просто переиграл Барселону за счет каких то мудреных тактических построений..., он выжал из неё остатки сил уже к 50-й минуте, заставив ту просто метаться в сторону мяча, - речь же об игре у каталонцев, в этой связи, уже не стояла в принципе.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 01:14
При всем уважении, но Араухо в прошлом сезоне не был даже основным) не говоря о топах..
На счет Кунде.. он реально сдал в этом сезоне.. не знаю что с ним происходит. В прошлом был ну очень хорош на не родной позиции, сейчас не показывает и половины
Capral
Capral
сегодня в 01:13
Ну что, сегодня не было в воротах Щесны, и вроде как ругать некого.))) А если серьезно, то обсуждать можно только 1-й тайм, поскольку во 2-м, силы были неравны и говорить особо нечего- это уже статистика. Ну а если про 1-й тайм, так это почти копия игры Интер-Барселона в Милане!!! Также грамотно как Интер, аристократы выдавили соперника за центр поля, в центре поля доминировали, а главное- заставили Барсу играть в нелюбимый футбол Флика, то есть- в классический вариант футбола, к которому немец не готов, и такой футбол не признаёт. Отсюда и результат.

Ведь еще в прошлом сезоне я говорил, что Барса играет исключительно за счет сумашедшей атаки, а баланса в игре нет, крен только на атаку. Ну и конечно, 56ьные ловушки Флика окончательно себя изжили и смешат соперника... Челси сегодня сыграл в силовой футбол, лишил мертвую Барсу её прессинга и победил. Вот не действует атака, не в форме Ямаль, и сразу проблемы. А другого варианта у упрямого Флика нет. Совсем не хочу предсказывать Барселоне разгромный сезон, но не вижу тренерской новизны, и даже попыток, что-то поменять... А соперники уже готовы, всё в игре Барсы давно изучено, никаких новинок от Флика.

Даже должного движения не наблюдается у каталонцев. Нет больше острых продолжений, открываний, забеганий, а если так, то оборона Барсы, которая только на бумаге- становится беззащитной. Впрочем, как и ожидалось.
Dauletbek
Dauletbek ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 01:13
Во многих позициях. Араухо? Да, он всю жизнь был косячником, кто его в топ записал?
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:13
Испанские клубы сейчас играют очень плохо в ЛЧ, на спаде в целом. Смысл расписывать все очевидные проблемы Барселоны, но могли сыграть аккуратно сегодня. Всё новое работает, а потом застой.

Но Барселона себе изменять никогда не будет. Всегда атакующий стиль, хоть вдесятером.
azkan
azkan ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 01:13
Не надо принижать заслугу синих в этой игре. Это они своей игрой заставили Барселону вот так бездарно играть.
shur
shur ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:11
...алло. Ханс Дитер, Алонсо беспокоит! Надо встретиться проблем общих навалилось!!! На немецком будем общаться или на испанском?!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:10
Болельщиков Челси с заслуженной победой!
Барса и так не справлялись, Араухо это показалось мало и он окончательно решил добить команду получив красную на ровном месте.. ну зачем так грубо идти на игрока, имея желтую? Ситуация вообще того не требовала, подвел команду.
Синие сегодня были на высоте, сработали четко по плану, никаких вопросов. С чем и поздравляю.
У каталонцев куча проблем, особенно в обороне, но Флик упорно не хочет менять что либо) в любом случае, пожелаю команде удачи и двигаться вперед. Нужно просто забыть про этот неудачный день и сосредоточиться на чемпионате, где у них дела потихоньку стали налаживаться. Тем более травмированные стали потихоньку подтягиваться, Рафу очень не хватало, надеюсь поскорее наберет форму)
Zola
Zola
сегодня в 01:09
Челси сегодня был великолепен!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 01:09
усиления в какой позиции? после прошлого сезона все эти Кунде и Араухи считались топами
NbKA555
NbKA555
сегодня в 01:08
Челси просто красавцы!Наслаждался их игрой.И тем как они весь матч разносили барсу.Разгром 3:0 итог,но могло быть и крупнее.Всем добра!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:08, ред.
С более чем заслуженной победой лондонский Челси и всех болельщиков!!! Реванш за 2009 год взят! Челси очень хорош в физическом плане. И в каком же порядке этот Эстевао. Такой молодой, но очень талантливый и хладнокровный игрок. Отменённый гол Энцо очень подозрительно было. Забег Педру Нету с унижением расхваленного Кубарси, напомнил забег Бейлас издевательством над Бартрой. Испанский клубный футбол сильно сдаёт. Спасибо за это Тебасу и т.п. Да и в прошлом туре тоже судьи спасли Барселону от поражения против Брюгге. Что Реал, что Барселона, непонятно чем занимаются на тренировках.
azkan
azkan
сегодня в 01:07
С отличной победой Челси! Красиво на классе переиграли.
Забили пять голов, засчитали только три)))
Кайседо никому не оставлял шансов, Фернандес отличная игра! Связка защитников Чалоба-Фофана, почти никого не пустила, кроме Торреса который так бездарно пробил. В автоголе все видели вроде офсайд у Кукурельи, но наиэтот раз ВАР был на высоте! И у Кукушка хороший матч, без шансов оставил Ямаля.
Короче все сыграли отлично! Молодцы!
Но особо отмечу Эстевао юного бриллианта Челси. Его бесстрашие, креатив просто поражает! Забил гол красавец! Будущая звезда и кандидат на ЗМ от Челси!
От Барселоны ждал лучшей игры. Вроде начали хорошо. А потом как то перестали понимать, что творится на поле. И получили разгром по заслугам!
Еще раз с красивой победой Челси!
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 01:07
что хотеть от команды которая с Брюгге играет 3-3
Bombon
Bombon
сегодня в 01:06, ред.
Ну вот. Все произошло как и ожидалось. Барселона вернулась к привычной игре последних лет. Как только сильный соперник - полная беспомощность. Мне интересно, Флик сможет хоть раз взять на себя ответственность за игру команды или опять все свалит на игроков? Ни одного матча в этом сезоне против сильных соперников Барса не смогла выйграть. Проиграли все. Причем абсолютно заслуженно и по игре.
Джохар Ву
Джохар Ву
сегодня в 01:05
Араухо даже продавать не нужно, пинком надо гнать из команды
shur
shur
сегодня в 01:05, ред.
...а знаете! Легко и непринуждённо ! Отбор мяча коллективный,организованный! Давненько Я про
Челси хвалебных слов не говорил! С заслуженной
победой бывших абрамовичей...!!!
Nenash
Nenash
сегодня в 01:05
Люблю Араухо.. ☝️😄
