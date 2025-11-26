«Манчестер Сити» уступил «Байеру»

В матче Лиги чемпионов встречались «Манчестер Сити» и «Байер». Встреча завершилась со счетом 0:2.
За гостей забивали Гримальдо (23') и Шик (54').
По итогам встречи «Манчестер Сити» имеет 7 очков, у гостей — 8 очков.
В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет 10 декабря, соперником будет «Реал». «Байер» проведет следующий матч также 10 декабря (соперник — «Ньюкасл Юнайтед»).
Вроде 5 голов в ЛЧ за 4 игры......на кого ещё рассчитывать ??
Или травма??...или приберегли для встречи с Лидсом ??
Байер тот ещё сюрпризатор......
Умеют сделать "День букмекера" на ровном месте....
Не обыграть Копенгаген...не обыграть ПСВ...влететь ПСЖ пропустив 7 голов....
Но потом шарахнуть МС.....причём в их логове....
