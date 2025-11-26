Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
«Манчестер Сити» уступил «Байеру»

сегодня, 00:50
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 2Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Манчестер Сити» и «Байер». Встреча завершилась со счетом 0:2.

За гостей забивали Гримальдо (23') и Шик (54').

По итогам встречи «Манчестер Сити» имеет 7 очков, у гостей — 8 очков.

В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет 10 декабря, соперником будет «Реал». «Байер» проведет следующий матч также 10 декабря (соперник — «Ньюкасл Юнайтед»).

Все комментарии
NbKA555
NbKA555
сегодня в 01:15
Не смотрел матч.Но удивлен результатом.Байер с победой!Достойно!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:10, ред.
Почему Холанд вышел под занавес???
Вроде 5 голов в ЛЧ за 4 игры......на кого ещё рассчитывать ??
Или травма??...или приберегли для встречи с Лидсом ??

Байер тот ещё сюрпризатор......
Умеют сделать "День букмекера" на ровном месте....
Не обыграть Копенгаген...не обыграть ПСВ...влететь ПСЖ пропустив 7 голов....
Но потом шарахнуть МС.....причём в их логове....
сегодня в 01:03
Ёпрст дома проиграли
матос
матос
сегодня в 01:01
Браво аптекари!
shur
shur
сегодня в 01:00
...слабо Сити, беззубо ! Немцы сделали всё для победы!!!
Nenash
Nenash
сегодня в 01:00
Неплохо.. 😄
Capral
Capral
сегодня в 00:59
Жаль МС и Гварда. Проиграть такому Байеру, у себя. У меня нет слов...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:58
На багаже Тен Хаага!!
А лысый перемудрил с составом...
