«Торпедо» вылетело из Кубка России, проиграв «Балтике» в «пути регионов»

1764089716

сегодня, 19:55

Калининградская «Балтика» со счетом 2:0 обыграла московское «Торпедо» и вышла во второй этап 1/4 финала «пути регионов» Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Арене-Химки».

Голы в составе «Балтики» забили Андрей Мендель (19-я минута) и Чинонсо Оффор (71).

До этого матча «Торпедо» не проигрывало на своем поле в разных турнирах в течение шести игр, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью. «Балтика» продлила беспроигрышную серию до пяти матчей в разных турнирах. В следующем раунде кубка «Балтика» встретится с проигравшей командой в противостоянии петербургского «Зенита» и московского «Динамо».

На каждой стадии плей-офф «пути Российской премьер-лиги» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.