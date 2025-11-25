Top.Mail.Ru
 
 
 
«Торпедо» вылетело из Кубка России, проиграв «Балтике» в «пути регионов»

сегодня, 19:55
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Калининградская «Балтика» со счетом 2:0 обыграла московское «Торпедо» и вышла во второй этап 1/4 финала «пути регионов» Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Арене-Химки».

Голы в составе «Балтики» забили Андрей Мендель (19-я минута) и Чинонсо Оффор (71).

До этого матча «Торпедо» не проигрывало на своем поле в разных турнирах в течение шести игр, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью. «Балтика» продлила беспроигрышную серию до пяти матчей в разных турнирах. В следующем раунде кубка «Балтика» встретится с проигравшей командой в противостоянии петербургского «Зенита» и московского «Динамо».

На каждой стадии плей-офф «пути Российской премьер-лиги» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).

Источник: itar-tass.com Фото: ФК Торпедо
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 22:44
Балтика выиграла матч на классе...
particular
particular
сегодня в 22:13
Причём, Балтика играла почти вторым составом...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:00
...да и икру то,на пенсию,особо не размажешь!!! Если только пиво
"Балтику" попить!!!
Foxes
Foxes
сегодня в 21:46
Не понятно, во что играет Торпедо!
Capral
Capral
сегодня в 21:43
Ожидаемо, к сожалению. Мда, в счастливые70-е, тогдашнее Торпедо размазало бы этот силовой клубок, как черную икру по бутерброду, а сейчас, вот так. Обидно.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:36
Балтику и болельщиков команды с победой !!!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 21:30
Торпедо нужно думать, как бы сохранить прописку в ФНЛ, а не про Кубок.
Гость
