«Торпедо» вылетело из Кубка России, проиграв «Балтике» в «пути регионов»

Калининградская «Балтика» со счетом 2:0 обыграла московское «Торпедо» и вышла во второй этап 1/4 финала «пути регионов» Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Арене-Химки».
Голы в составе «Балтики» забили Андрей Мендель (19-я минута) и Чинонсо Оффор (71).
До этого матча «Торпедо» не проигрывало на своем поле в разных турнирах в течение шести игр, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью. «Балтика» продлила беспроигрышную серию до пяти матчей в разных турнирах. В следующем раунде кубка «Балтика» встретится с проигравшей командой в противостоянии петербургского «Зенита» и московского «Динамо».
На каждой стадии плей-офф «пути Российской премьер-лиги» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).
