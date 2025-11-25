«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Эвертону»

В матче 12-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Эвертону» 0:1.
Единственный гол забил Кирнан Дьюсбери-Холл на 29-й минуте.
По итогам встречи обе команды идут в середине таблицы с 18 очками.
|Манчестер Юнайтед0 : 1Эвертон
|Матч завершен
Какая-то полная импотенция в атаке и просто полное отсутствие яиц!
Конечно, к Амориму вопросов полно: почему сразу не выпустил Маунта? Почему снова он ставит Амада слева, хотя эта идея сработала ровно 0 раз? Почему было произведено всего 3 замены? Почему не выпустили Личу, когда команде нужен был хоть кто-то с характером, и Лэйси, когда было понятно, что Зиркзе вообще ничего не получается?
Но и к игрокам полно вопросов: как бы Аморим не упирался в свои идеи, но ошибки при пасах на 5-6 метров, и игра в атаке, когда игроки вместо удара разворачиваются и пасуют назад - это уже явно не к Амориму.
Боюсь представить, что будет во время КАН, когда уедут Марз, Мбемо и Амад.
P.S.: Отдельно не понимаю, зачем в клубе все еще мучают Зиркзе и не продают его. Сразу трансфер выглядел сомнительным. А сейчас - тем более. Зиркзе - оттянутый форвард для игры в двух нападающих, и в схему с одним нападающим он не вписывается вообще никак. Если он не нужен Амориму (а он ему не нужен) - продайте, и купите любого дешевого нападающего, адаптированного к АПЛ. Если его берегут на случай, если Аморима уволят - то в шорт-листе основные кандидаты это Гласнер и Ираола, которым он тоже будет не нужен! Он понадобится только в случае, если у Рэдклиффа разовьется деменция, и он назначит Хави или Мотту. Но тогда нужно будет снова перестраивать пол состава, и кого-то нужно будет продавать, и это явно будет не дорогущий Шешко.
P.P.S.: Все пишут, что МЮ нужен полузащитник. Да, нужен. Но первая позиция на усиление - Левый Латераль. Далоту комфортнее играть справа, а игра Доргу в этом сезоне - ниже всякой критики. Он просто бежит с мячом вперед, а дальше - по заветам Гарначо: либо потеря, либо передача в никуда
