Юран расстроен результатами «Пари НН»

сегодня, 12:19

Бывший главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран следит за выступлениями команды и расстроен ее результатами в текущем сезоне. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

Юран возглавлял «Пари НН» с 2023 по 2024 год.

«За результатами слежу, расстроен. Великолепный город, база, шикарный стадион, великолепные болельщики, есть все условия для развития футбола и результатов, — сказал Юран. — Сейчас „Пари НН“ идет на последнем месте, жаль, хотя, насколько знаю, по сравнению с тем временем, когда я там работал, сейчас бюджет клуба увеличен. Печально. Боюсь, можно и не спастись. Слишком много очков потеряно».

С июня 2025 года главным тренером «Пари НН» является белорус Алексей Шпилевский. После 16 туров нижегородцы занимают последнее, 16-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ), команда набрала 8 очков.

particular
particular ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 14:03
"...готов приступить..." Осталось найти тех, кто готов взять :)
Моё почтение!
sv_1969
sv_1969 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 13:56
Приветствую! Скорее всего это означает что свободен и готов приступить)))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:47
Видимо дни Шпилевского сочтены? Он самое слабое звено.
112910415
112910415
сегодня в 13:20
тут зарыдать впору !
Тот самый чувак
Тот самый чувак
сегодня в 12:44
Сирожа ищет новое место работы.
particular
particular
сегодня в 12:28
Сожаление?.. Каркание?.. Злорадство?..
