Юран расстроен результатами «Пари НН»

1764148781

сегодня, 12:19

Бывший главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» следит за выступлениями команды и расстроен ее результатами в текущем сезоне. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

Юран возглавлял «Пари НН» с 2023 по 2024 год.

«За результатами слежу, расстроен. Великолепный город, база, шикарный стадион, великолепные болельщики, есть все условия для развития футбола и результатов, — сказал Юран. — Сейчас „Пари НН“ идет на последнем месте, жаль, хотя, насколько знаю, по сравнению с тем временем, когда я там работал, сейчас бюджет клуба увеличен. Печально. Боюсь, можно и не спастись. Слишком много очков потеряно».