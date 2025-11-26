Юран расстроен результатами «Пари НН»

Бывший главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран следит за выступлениями команды и расстроен ее результатами в текущем сезоне. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».
Юран возглавлял «Пари НН» с 2023 по 2024 год.
«За результатами слежу, расстроен. Великолепный город, база, шикарный стадион, великолепные болельщики, есть все условия для развития футбола и результатов, — сказал Юран. — Сейчас „Пари НН“ идет на последнем месте, жаль, хотя, насколько знаю, по сравнению с тем временем, когда я там работал, сейчас бюджет клуба увеличен. Печально. Боюсь, можно и не спастись. Слишком много очков потеряно».
С июня 2025 года главным тренером «Пари НН» является белорус Алексей Шпилевский. После 16 туров нижегородцы занимают последнее, 16-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ), команда набрала 8 очков.
