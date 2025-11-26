Top.Mail.Ru
 
 
 
Сметанин оценил важность Кубка России для «Динамо»

сегодня, 14:43

Победа в Кубке России по футболу позволит московскому «Динамо» спасти сезон, поскольку в национальном первенстве шанс завоевать титул крайне мал. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бывший вратарь бело-голубых Андрей Сметанин.

27 ноября «Динамо» проведет ответный матч 1/4 финала «пути Мир — Российской премьер-лиги» против петербургского «Зенита». Первая игра завершилась в пользу бело-голубых со счетом 3:1.

«Мой прогноз — „Динамо“ с боем, в тяжелой игре, но пройдет „Зенит“ в кубке, — сказал Сметанин. — Вообще, считаю, что бело-голубым нужно ставить цель выиграть кубок, чтобы спасти сезон. Не предлагаю забыть про чемпионат, но, откровенно говоря, даже если выиграть все оставшиеся 14 матчей, чемпионом не факт что получится стать, а в кубке все просто — впереди несколько стадий в осязаемой борьбе за трофей, причем еще и есть право на ошибку».

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает 9-е место с 20 очками по итогам 16 туров.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:58
Тест на умение мечтать прошел...
particular
particular
сегодня в 15:44
Когда бывший говорит о будущем, - это какой-то сюр...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:34
Любой трофей важен в клубной истории.
