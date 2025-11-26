Юран рассказал о задержках зарплаты в «Серик Беледиеспор»

1764153398

сегодня, 13:36

Проблемы с выплатами зарплаты в турецком футбольном клубе «Серик Беледиеспор» серьезно повлияли на мотивацию игроков и на решение россиянина покинуть пост главного тренера команды. Об этом Юран рассказал «Спорт-Экспрессу».

Юран возглавлял «Серик Беледиеспор» с 1 июля по 29 октября. В середине июня владельцем «Серик Беледиеспор» стал бывший инвестор обанкротившегося футбольного клуба «Химки» Туфан Садыгов. 24 октября стало известно, что игроки клуба не приходят на тренировки из-за невыплаты зарплат.

«К сентябрю уже накопились долги по выплатам за три месяца, нам обещали, что все долги погасят, но никаких подвижек, — сказал Юран. — Игроки подошли ко мне, объяснили, что им нужно содержать семьи, выплачивать кредиты, попытался на время их успокоить, пообещал поговорить с руководством, парни смогли сосредоточиться на работе. В октябре футболисты вновь подошли ко мне и заявили, что намерены бойкотировать тренировки. Я их понял, вошел в положение».

«Два дня команда не тренировалась, и в таком состоянии мы поехали на игру с „Пендикспором“ („Серик Беледиеспор“ проиграл со счетом 0:4 — прим.), вышли на встречу, конечно, без мотивации, глаза ни у кого не горели. После этого матча я уже не видел особого смысла продолжать работу в клубе в таком режиме. Сейчас подготовил с юристами официальное письмо в Международную федерацию футбола, так как после разрыва соглашения мне ничего больше не заплатили», — добавил он.