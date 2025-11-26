Top.Mail.Ru
 
 
 
Вице-президент РФС поддержал решение Карпина сосредоточиться на сборной

сегодня, 17:18

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев поддерживает решение Валерия Карпина сосредоточиться на работе на посту главного тренера национальной сборной.

17 ноября Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо». Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на работе в сборной России.

«Я считаю, что это его личное решение, если принял, то так чувствует, — сказал Соловьев. — Я к нему как к человеку отношусь очень хорошо. Если он такое решение принял, то взвесил все „за“ и „против“. Поэтому я его поддерживаю».

Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 18:12
Здравствуйте. Это в большей степени зависит не от нас, а от технической стороны конкурса.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 18:08
... подумал третье, сделал четвёртое, ответил за пятое, сел в тюрьму за шестое...)
Типичное тело, сотрясающее воздух ради сотрясения ... и получающее за это з/п .
Yarvi
Yarvi
сегодня в 18:07
Бред. На чём там сосредотачиваться. Сборная не играет официальных матчей, а Карпин даже не наигрывает один и тот же состав, а просто даёт возможность всем сыграть в сборной.
Логичнее было сосредоточиться чисто на Динамо, но тут тут таланта бы не хватило, это не Ростов, здесь ожидания серьёзней и ответственности больше.
Vilar
Vilar
сегодня в 18:05
Какой молодец, этот вице-президент, поддержал Карпина, раньше, конечно, не поддерживал, более того, теперь начал к Карпину-человеку, относится очень хорошо. Вот и выяснилась позиция РФС, если коротко: до фени, чем занимается гл.тренер сборной, главное принимаемые решения он должен чувствовать.
Ну, а теперь, когда поддержал Карпина, Соловьеву можно ехать в Европу, учится маркетингу, главное успеть собраться.
CCCP1922
CCCP1922 ответ ec6av94m67d4 (раскрыть)
сегодня в 17:56
Соловьёв сегодня одно сказал, завтра другое...
ec6av94m67d4
ec6av94m67d4 ответ 36g4fmdme5sm (раскрыть)
сегодня в 17:46
Спасибо включили!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 17:42
Всем Добра!
Уважаемая администрация! ...

Объясните пожалуйста по какому принципу Вы в линию выставляете матчи....????? Почему нет матча на ЛЧ (ладно проехали периферийные матчи, НО... все же ЛЧ ) .... где матч 23.00 Атлетико Мадрид - Интер .... ???????

Ни фига мне нужен Парагвай и Гадурас???
Гость
