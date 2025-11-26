Вице-президент РФС поддержал решение Карпина сосредоточиться на сборной

1764166732

сегодня, 17:18

Вице-президент Российского футбольного союза ( РФС ) Денис Соловьев поддерживает решение сосредоточиться на работе на посту главного тренера национальной сборной.

17 ноября Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо». Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на работе в сборной России.

«Я считаю, что это его личное решение, если принял, то так чувствует, — сказал Соловьев. — Я к нему как к человеку отношусь очень хорошо. Если он такое решение принял, то взвесил все „за“ и „против“. Поэтому я его поддерживаю».