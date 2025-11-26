Вице-президент РФС поддержал решение Карпина сосредоточиться на сборной

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев поддерживает решение Валерия Карпина сосредоточиться на работе на посту главного тренера национальной сборной.
17 ноября Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо». Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на работе в сборной России.
«Я считаю, что это его личное решение, если принял, то так чувствует, — сказал Соловьев. — Я к нему как к человеку отношусь очень хорошо. Если он такое решение принял, то взвесил все „за“ и „против“. Поэтому я его поддерживаю».
Ну, а теперь, когда поддержал Карпина, Соловьеву можно ехать в Европу, учится маркетингу, главное успеть собраться.
Логичнее было сосредоточиться чисто на Динамо, но тут тут таланта бы не хватило, это не Ростов, здесь ожидания серьёзней и ответственности больше.
