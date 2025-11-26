«Спартак» оштрафовали на 1 млн рублей по итогам матча РПЛ с ЦСКА

1764166010

сегодня, 17:06

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) оштрафовал московский «Спартак» на сумму 1 млн рублей по итогам матча 16-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против столичного ЦСКА . Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

22 ноября «Спартак» дома со счетом 1:0 обыграл ЦСКА . Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, несколько фанатов «Спартака» избили болельщика армейцев у трибуны B стадиона «Лукойл-Арена».

«Рассмотрели все видеоматериалы по данному инциденту, ознакомились с решениями судебных органов, — сказал Григорьянц. — Кроме того, определяли принадлежность болельщика к клубу, установили, что зачинщиком драки был болельщик ЦСКА , он провоцировал болельщиков „Спартака“. Учитывая все обстоятельства, „Спартак“ за необеспеченное безопасности, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка, поставившее под угрозу безопасность находящихся на стадионе, а также за неправомерные действия зрителей — штраф 800 тыс. рублей. За скандирование ненормативной лексики — 200 тыс. рублей».

«Что касается ЦСКА , то за неправомерные действия болельщика оштрафовать клуб на 200 тыс. рублей и за скандирование ненормативной лексики болельщиками — на 20 тыс. рублей», — заключил он.