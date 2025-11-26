«Спартак» оштрафовали на 1 млн рублей по итогам матча РПЛ с ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на сумму 1 млн рублей по итогам матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА. Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.
22 ноября «Спартак» дома со счетом 1:0 обыграл ЦСКА. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, несколько фанатов «Спартака» избили болельщика армейцев у трибуны B стадиона «Лукойл-Арена».
«Рассмотрели все видеоматериалы по данному инциденту, ознакомились с решениями судебных органов, — сказал Григорьянц. — Кроме того, определяли принадлежность болельщика к клубу, установили, что зачинщиком драки был болельщик ЦСКА, он провоцировал болельщиков „Спартака“. Учитывая все обстоятельства, „Спартак“ за необеспеченное безопасности, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка, поставившее под угрозу безопасность находящихся на стадионе, а также за неправомерные действия зрителей — штраф 800 тыс. рублей. За скандирование ненормативной лексики — 200 тыс. рублей».
«Что касается ЦСКА, то за неправомерные действия болельщика оштрафовать клуб на 200 тыс. рублей и за скандирование ненормативной лексики болельщиками — на 20 тыс. рублей», — заключил он.
Сотрудники полиции установили личности трех участников драки, возникшей между фанатами после матча «Спартак» — ЦСКА. Спровоцировавший драку болельщик привлечен к административной ответственности. Двое фанатов «Спартака» также привлечены к ответственности по той же статье КоАП РФ. Всего за нарушение общественного порядка во время и после матча были задержаны 95 человек.
Болейте за своих, а не против чужих!
Если штрафы не уменьшаются а растут...если паспорт болельщика не дисциплинирует - их смысл теряется....
Походу не тем людям поручили задачу разделить... нарушающих дисциплину поведения и футбол...по разные стороны...
