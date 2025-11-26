Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: КДКРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Спартак» оштрафовали на 1 млн рублей по итогам матча РПЛ с ЦСКА

сегодня, 17:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на сумму 1 млн рублей по итогам матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА. Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

22 ноября «Спартак» дома со счетом 1:0 обыграл ЦСКА. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, несколько фанатов «Спартака» избили болельщика армейцев у трибуны B стадиона «Лукойл-Арена».

«Рассмотрели все видеоматериалы по данному инциденту, ознакомились с решениями судебных органов, — сказал Григорьянц. — Кроме того, определяли принадлежность болельщика к клубу, установили, что зачинщиком драки был болельщик ЦСКА, он провоцировал болельщиков „Спартака“. Учитывая все обстоятельства, „Спартак“ за необеспеченное безопасности, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка, поставившее под угрозу безопасность находящихся на стадионе, а также за неправомерные действия зрителей — штраф 800 тыс. рублей. За скандирование ненормативной лексики — 200 тыс. рублей».

«Что касается ЦСКА, то за неправомерные действия болельщика оштрафовать клуб на 200 тыс. рублей и за скандирование ненормативной лексики болельщиками — на 20 тыс. рублей», — заключил он.

Сотрудники полиции установили личности трех участников драки, возникшей между фанатами после матча «Спартак» — ЦСКА. Спровоцировавший драку болельщик привлечен к административной ответственности. Двое фанатов «Спартака» также привлечены к ответственности по той же статье КоАП РФ. Всего за нарушение общественного порядка во время и после матча были задержаны 95 человек.

Подписывайся в ВК
Все новости
КДК РФС рассмотрит инцидент с дракой после матча РПЛ «Спартак» — ЦСКА
24 ноября
КДК РФС рассмотрит отсутствие Станковича на пресс-конференции после игры
10 ноября
КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Оренбурга» Ахметзянова
10 ноября
РФС рассмотрит поведение игрока молодежки ЦСКА после матча со «Спартаком»
10 ноября
«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК РФС по итогам матча против ЦСКА
09 ноября
КДК РФС рассмотрит поведение игроков «Спартака» и «Краснодара»
05 ноября
 
Сортировать
Все комментарии
Sergo_ural
Sergo_ural
сегодня в 18:15
Новый год скоро, нужна подарки.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:59
Спартак много денег даёт, слишком много. .
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
сегодня в 17:48
Мда, болельщики "удружили" своим клубам. А вот интересно, а штрафы на болельщиков отчего не распространить, суммы поменьше, но может наказание рублем хоть как-то повлияет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:48
Fan ID и Штрафы - деньги на ветер....
Если штрафы не уменьшаются а растут...если паспорт болельщика не дисциплинирует - их смысл теряется....
Походу не тем людям поручили задачу разделить... нарушающих дисциплину поведения и футбол...по разные стороны...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 17:39, ред.
Пора футбольным клубам писать коллективное обращение в ГосДуму с просьбой разработать Закон освобождающий их от финансовой ответственности за поведение болельщиков, нарушающих административные и уголовные кодексы Российской Федерации. А то ведь что получается, численность нарушений не сокращаются и тяжесть их увеличивается от раза к разу, а ответ приходится держать клубам. Можно было бы согласится со штрафами клубов, если бы футболисты учинили потасовку на поле, но пресекать драки среди болельщиков это удел правоохранительных органов.
Болейте за своих, а не против чужих!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:37
пора бы уже привыкнуть к этому.
КДК привык легким деньгам
Rupertt
Rupertt
сегодня в 17:27
Ну что, опять дерби — и опять штрафы. Классика. Столько лет прошло, а картина каждый раз одна и та же: драки, мат-перемат и потом миллионные платежи. 1 млн для „Спартака“ — вообще не деньги. Но сам факт, что такие беспорядки продолжаются, — позор. Когда уже клубы реально начнут отвечать за безопасность? Интересно: по видео установили, что первым начал фанат ЦСКА, но штраф больше прилетел „Спартаку“… Ну да, логика РФС как обычно: кто принимал матч — с того и спрос.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:24
Наверное когда драка случилась, в глазах членов КДК появился золотой блеск.... больше миллиона с куста стрясли .... по информации, которую я читал драка вроде за пределами стадиона произошла, а это зона ответственности МВД, а не клуба. Не тех оштрафовали за драку.....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 