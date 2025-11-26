Тюкавин считает патриотами своих клубов номинантов приза «За верность»

1764155795

сегодня, 14:16

Номинанты на приз «За верность» имени бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова являются достойными спортсменами и патриотами своих клубов. Такое мнение высказал нападающий московского «Динамо» .

Тюкавин вошел в число номинантов на приз «За верность» в категории «Российская премьер-лига ( РПЛ )», также на награду претендуют Игорь Акинфеев ( ЦСКА ), Игорь Лещук «Динамо»), Роман Зобнин и Александр Максименко (оба — «Спартак»), Михаил Кержаков («Зенит»), Ризван Уциев («Ахмат»), Андрей Малых («Оренбург»), Хорен Байрамян («Ростов»), Сергей Петров («Краснодар») и Дмитрий Баринов («Локомотив»).

«Рад оказаться в числе номинантов в окружении очень достойных спортсменов, патриотов своих клубов, — сказал Тюкавин. — Я в „Динамо“ с пяти лет, люблю свой клуб и команду, мечтаю достичь с ней самых больших целей — наши болельщики это знают. Хорошо, что такие премии создаются, чтобы поддержать не только известных футболистов, но и людей на незаметных должностях, которые тоже верой и правдой служат своим клубам. От нас в номинанты, например, попал массажист Сережа Путилин — в категории „За выдающиеся достижения в жизни“. Он не только профи своего дела, но и проводит благотворительные аукционы, помогая многим людям в трудной ситуации. Его дела заслуживают большого уважения».

«Планирую посетить мероприятие независимо от того, выиграю я или нет. Пользуясь случаем, хочу позвать всех болельщиков на заключительный домашний матч года с [петербургским] „Зенитом“ в этот четверг — „Динамо“ нужна ваша поддержка», — добавил Тюкавин.

Тюкавин претендует на приз в категории «Лучший воспитанник», в список также вошли Эдуард Сперцян и Александр Черников (оба — «Краснодар»), Алексей Батраков и Баринов (оба — «Локомотив»), Руслан Аюкин ( КАМАЗ ), Владимир Бартасевич («Чертаново»), а также Денис и Дмитрий Рахмановы («Волга»)

О призе

Победители будут выбраны решением жюри, в которое входят президент РПЛ Александр Алаев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Российского футбольного союза ( РФС ) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев. Имена обладателей первых призов «За верность» станут известны в ходе церемонии вручения премии, которая пройдет 4 декабря.