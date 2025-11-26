Роналду подарил часы партнерам по сборной Португалии за победу в Лиге наций

1764170626

сегодня, 18:23

Футболист подарил часы партнерам по сборной Португалии за победу в Лиге наций. Об этом сообщил португальский телеканал SIC Noticias.

По информации источника, специальные часы изготовил бренд Jacob & Co. Отмечается, что Роналду отправил их своим партнерам по сборной перед заключительным отборочным матчем чемпионата мира — 2026 с командой Армении (9:1), который прошел 16 ноября. Сам Роналду пропустил встречу из-за дисквалификации.

Также Роналду направил один из комплектов семье погибшего летом в автокатастрофе экс-нападающего английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Сборная Португалии выиграла Лигу наций в июне, обыграв в финале команду Испании. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, в серии пенальти португальцы переиграли соперника — 5:3. Роналду в той игре отметился одним голом и досрочно завершил ее из-за травмы. Для сборной Португалии это второй выигранный розыгрыш Лиги наций.