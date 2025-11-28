Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествия

Матч Кубка Боливии завершился массовой дракой

сегодня, 12:03

Матч Кубка Боливии по футболу между «Блумингом» и «Оруро» завершился массовой дракой с участием игроков и тренеров. Об этом сообщает издание Mirror.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Потасовка завязалась после финального свистка, в ней приняли участие игроки, тренеры и персонал клубов. Для того, чтобы завершить конфликт, полицейским потребовалось применить слезоточивый газ. По итогам драки главный арбитр встречи показал 16 красных карточек.

По итогам двух встреч в следующую стадию турнира прошел «Блуминг», в составе которого 10 игроков не смогут принять участие в будущей игре.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
ОфициальноУмер победитель Кубка СССР с московским «Динамо» Сергей Крестененко
25 ноября
Несколько фанатов «Спартака» избили болельщика ЦСКА возле «Лукойл Арены»
22 ноября
В ЦСКА ждут разбирательства в отношении избивших болельщика клуба
22 ноября
Массовая потасовка произошла в матче чемпионата Франции
21 ноября
В «Рубине» отреагировали на инцидент с 11-летней футболисткой
16 ноября
Сборная Беларуси не смогла вовремя вылететь в Данию на матч отбора на ЧМ
14 ноября
 
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:46, ред.
Хорошо судью никто не был, а то было бы: хук слева - красная карточка. А карточкой наверное можно и режущие ранения нанести. Болельщикам зато повезло, двойное шоу.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 