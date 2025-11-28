Матч Кубка Боливии завершился массовой дракой

1764320597

сегодня, 12:03

Матч Кубка Боливии по футболу между «Блумингом» и «Оруро» завершился массовой дракой с участием игроков и тренеров. Об этом сообщает издание Mirror.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Потасовка завязалась после финального свистка, в ней приняли участие игроки, тренеры и персонал клубов. Для того, чтобы завершить конфликт, полицейским потребовалось применить слезоточивый газ. По итогам драки главный арбитр встречи показал 16 красных карточек.

По итогам двух встреч в следующую стадию турнира прошел «Блуминг», в составе которого 10 игроков не смогут принять участие в будущей игре.