ЦСКА обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча со «Спартаком»

1764078900

сегодня, 16:55

Московский ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) с просьбой рассмотреть два эпизода матча 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) со столичным «Спартаком». Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил директор по коммуникациям ЦСКА .

Встреча прошла 22 ноября и завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0.

«На 5-й минуте Александр Максименко жестко сыграл против Данила Кругового, в результате чего наш футболист оказался на газоне и получил травму. Эпизод остался без внимания: не было зафиксировано нарушение правил за грубую игру, не был назначен пенальти за контакт и падение в штрафной, хотя Круговой был первым на мяче, после чего на нем был совершен фол. На 43-й минуте после подачи с углового в ходе борьбы в штрафной игрок „Спартака“ Игорь Дмитриев нарушил правила в отношении Игоря Акинфеева, выставляя руку и блокируя вратаря. Игра Дмитриева осталась без внимания Сергея Карасева: не было зафиксировано нарушение правил и не был отменен гол», — сказал Брейдо.

«Дополнительно к рассмотрению этого эпизода мы хотим обратить внимание на момент, который предшествовал забитому мячу, — на 42-й минуте при обработке мяча в центре поля Угальде сыграл рукой. Этот момент также остался без внимания главного арбитра», — добавил он.