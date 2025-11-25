Top.Mail.Ru
 
 
 
ЦСКА обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча со «Спартаком»

сегодня, 16:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Московский ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть два эпизода матча 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком». Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Встреча прошла 22 ноября и завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0.

«На 5-й минуте Александр Максименко жестко сыграл против Данила Кругового, в результате чего наш футболист оказался на газоне и получил травму. Эпизод остался без внимания: не было зафиксировано нарушение правил за грубую игру, не был назначен пенальти за контакт и падение в штрафной, хотя Круговой был первым на мяче, после чего на нем был совершен фол. На 43-й минуте после подачи с углового в ходе борьбы в штрафной игрок „Спартака“ Игорь Дмитриев нарушил правила в отношении Игоря Акинфеева, выставляя руку и блокируя вратаря. Игра Дмитриева осталась без внимания Сергея Карасева: не было зафиксировано нарушение правил и не был отменен гол», — сказал Брейдо.

«Дополнительно к рассмотрению этого эпизода мы хотим обратить внимание на момент, который предшествовал забитому мячу, — на 42-й минуте при обработке мяча в центре поля Угальде сыграл рукой. Этот момент также остался без внимания главного арбитра», — добавил он.

ЦСКА набрал 33 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 28 очками располагается на 6-й строчке.

a-league
a-league
сегодня в 17:18, ред.
Ну, Акинфеева то реально затолкали в ворота вместе с мячом
Red blu
Red blu
сегодня в 17:15
Три наиважнейших момента пропустили Карасев и VAR!
Сп62
Сп62
сегодня в 17:12
    shur
    shur
    сегодня в 17:10
    ...поздно пить "Боржоми" когда почки отказали!!! Всем здоровья,ребятушки! Вчера ЦСКА,сегодня Спартак раз : раз !!!
