Стали известны судьи ответных матчей 1/4 финала «пути РПЛ» Кубка России

Антон Фролов назначен главным арбитром ответного матча четвертьфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет 27 ноября в Москве и начнется в 20:30 мск. В первой игре четвертьфинала «пути РПЛ» столичная команда на выезде одержала победу со счетом 3:1.
Главным арбитром матча между столичными «Локомотивом» и «Спартаком» будет Алексей Сухой, игру с участием ЦСКА и махачкалинского «Динамо» обслужит бригада во главе с Артемом Чистяковым, на встречу «Краснодар» — «Оренбург» главным судьей назначен Ранэль Зияков.
На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).
Динамо Москва - Зенит поставили судить судью из Москвы....в Москве....
