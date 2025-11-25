Стали известны судьи ответных матчей 1/4 финала «пути РПЛ» Кубка России

1764063820

сегодня, 12:43

назначен главным арбитром ответного матча четвертьфинала «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Фонбет — Кубка России по футболу между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза ( РФС ).

Встреча пройдет 27 ноября в Москве и начнется в 20:30 мск. В первой игре четвертьфинала «пути РПЛ » столичная команда на выезде одержала победу со счетом 3:1.

Главным арбитром матча между столичными «Локомотивом» и «Спартаком» будет , игру с участием ЦСКА и махачкалинского «Динамо» обслужит бригада во главе с , на встречу «Краснодар» — «Оренбург» главным судьей назначен .

На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ » Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.