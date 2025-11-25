Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Кубок 2025/2026

Стали известны судьи ответных матчей 1/4 финала «пути РПЛ» Кубка России

сегодня, 12:43

Антон Фролов назначен главным арбитром ответного матча четвертьфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет 27 ноября в Москве и начнется в 20:30 мск. В первой игре четвертьфинала «пути РПЛ» столичная команда на выезде одержала победу со счетом 3:1.

Главным арбитром матча между столичными «Локомотивом» и «Спартаком» будет Алексей Сухой, игру с участием ЦСКА и махачкалинского «Динамо» обслужит бригада во главе с Артемом Чистяковым, на встречу «Краснодар» — «Оренбург» главным судьей назначен Ранэль Зияков.

На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).

Подписывайся в ВК
Все новости
Судейство в матче «Спартака» и ЦСКА выглядело необъективным — Некрасов
22 ноября
Сергей Карасев рассудит матч РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА
20 ноября
Митрофанов заявил, что устранение проблем в судействе входит в повестку РФС
19 ноября
Путин отметил обеспокоенность болельщиков судейством в футболе
19 ноября
В «Оренбурге» объяснили недовольство решением арбитра в матче с «Локо»
09 ноября
ОфициальноСтали известны судьи матчей 15-го тура РПЛ
07 ноября
 
Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 14:04
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 13:54
    Опять всё по фен-шую....
    Динамо Москва - Зенит поставили судить судью из Москвы....в Москве....
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear
    сегодня в 13:39
    Главное чтобы не было слишком спорных и откровенно неверных судейских решений.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
     
     
     