Игроки «Зенита» поздравили Жерсона с первым голом в РПЛ — Соболев

06 декабря 2025, 23:29

Футболисты петербургского «Зенита» поздравили полузащитника с первым голом в Мир — Российской премьер-лиге. Об этом журналистам рассказал нападающий команды .

В субботу Жерсон забил дебютный гол в чемпионате России в матче 18-го тура с тольяттинским «Акроном» (2:0).

«Поздравили. Жерсон — хороший парень, хороший футболист. Мы с ним хорошо общаемся. Очень позитивный. Вся команда поддерживает, порадовались за него», — сказал Соболев.

В нынешнем сезоне Жерсон сыграл 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча. Он перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. Сумма трансфера составила €25 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.