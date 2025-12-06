Top.Mail.Ru
Игроки «Зенита» поздравили Жерсона с первым голом в РПЛ — Соболев

06 декабря 2025, 23:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Футболисты петербургского «Зенита» поздравили полузащитника Жерсона с первым голом в Мир — Российской премьер-лиге. Об этом журналистам рассказал нападающий команды Александр Соболев.

В субботу Жерсон забил дебютный гол в чемпионате России в матче 18-го тура с тольяттинским «Акроном» (2:0).

«Поздравили. Жерсон — хороший парень, хороший футболист. Мы с ним хорошо общаемся. Очень позитивный. Вся команда поддерживает, порадовались за него», — сказал Соболев.

В нынешнем сезоне Жерсон сыграл 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча. Он перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. Сумма трансфера составила €25 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. Второе место занимает «Краснодар» (37 очков), третье — московский ЦСКА (36), эти команды проведут очный матч в воскресенье.

Все комментарии
particular
particular
07 декабря в 08:46
"...хороший парень, хороший футболист..."
Пожалуй, за €25 млн евро это не сильно впечатляет...
Гость
