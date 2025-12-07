Битва за зимнее чемпионство: РПЛ уйдет на паузу матчем «Краснодар» — ЦСКА

1765055137

07 декабря 2025, 00:05

Программа заключительного перед зимней паузой, 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. Центральной встречей тура станет матч между «Краснодаром» и московским ЦСКА .

Игра пройдет в Краснодаре на «Озон-Арене» и начнется в 19:00 мск. «Краснодар» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками, ЦСКА (36) идет 3-м. В субботу благодаря победе над тольяттинским «Акроном» (2:0) лидером таблицы стал петербургский «Зенит», у которого стало 39 очков. Матч первого круга между «Краснодаром» и ЦСКА в Москве завершился вничью со счетом 1:1.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что в воскресном матче будет много голов. «Ожидания от матча „Краснодар“ — ЦСКА самые оптимистичные, потому что обе команды сейчас на ходу, здорово играют, показывают свой лучший футбол, стабилизируют состав, — сказал Колосков. — Буду ждать хорошей игры с большим количеством голов, голевых ситуаций, интересных моментов. Всегда ждем чего-нибудь необычного, яркого. Ключевых игроков могу выделить таких: у „Краснодара“ — Джон Кордоба и Эдуард Сперцян, у ЦСКА — Матвей Кисляк и Иван Обляков».

У обеих команд не так много потерь перед матчем. В составе ЦСКА из-за перебора желтых карточек не сыграет один из основных центральных защитников Матвей Лукин. У «Краснодара» встречу пропустит основной крайний защитник Сергей Петров, который продолжает восстановление после тяжелой травмы. У краснодарской команды великолепный сезон проводит капитан и полузащитник Эдуард Сперцян, который забил 8 мячей и отдал 11 результативных передач в 17 матчах. У армейцев самыми результативными игроками являются полузащитники Кирилл Глебов и Иван Обляков, в активе которых по 5 мячей.

Прошлый матч в РПЛ между командами в Краснодаре завершился победой местной командой со счетом 2:1. ЦСКА в последний раз побеждал «Краснодар» в гостевом матче чемпионата России 14 октября 2017 года (1:0). В случае победы одна из команд уйдет на зимнюю паузу лидером чемпионата.

О других матчах дня

Начнет игровой день матч между махачкалинским «Динамо» и «Пари Нижний Новгород», стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Махачкалинская команда с 15 очками располагается на 13-й позиции, нижегородцы (11) идут на предпоследнем, 15-м месте. Команды сыграют в четвертый раз в этом сезоне, в РПЛ победу одержал «Пари НН» (2:0), в двух встречах Фонбет — Кубка России сильнее были махачкалинцы (1:0, 2:1).

Также в воскресенье московский «Локомотив» на выезде сыграет с «Сочи», матч начнется в 16:30 мск. Железнодорожники с 34 очками занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ , сочинцы с 9 очками идут на последней, 16-й позиции. Игра первого круга завершилась победой «Локомотива» со счетом 3:0.

В одном из заключительных матчей тура калининградская «Балтика» дома встретится с самарскими «Крыльями Советов», начало — в 19:00 мск. Балтийцы с 32 очками занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ , самарцы (17) идут 12-ми. «Балтика» проведет матч без главного тренера Андрея Талалаева, которого дисквалифицировали на три игры по итогам встречи с московским «Спартаком» (1:0).