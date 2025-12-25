«Рубин» продлил контракт с нападающим Энри Мукбой

Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о продлении контракта с нападающим Энри Мукбой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение рассчитано до 2029 года.
Мукбе 20 лет, он является воспитанником абхазского клуба «Рица», из которого в 2024 году перешел в «Рубин». В текущем сезоне нападающий провел за основную команду 3 матча, не отметившись результативными действиями.
«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка в 18 матчах.
ну что. раз клуб верит в него, значит, что то есть в Мукбе
Для клуба это, наверное, правильно — молодежь сейчас дорогая, особенно если есть хоть какой-то потенциал. Но как болельщику хочется видеть не только авансы, а реальную пользу на поле.
