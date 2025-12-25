Top.Mail.Ru
«Рубин» продлил контракт с нападающим Энри Мукбой

25 декабря 2025, 13:49

Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о продлении контракта с нападающим Энри Мукбой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано до 2029 года.

Мукбе 20 лет, он является воспитанником абхазского клуба «Рица», из которого в 2024 году перешел в «Рубин». В текущем сезоне нападающий провел за основную команду 3 матча, не отметившись результативными действиями.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка в 18 матчах.

Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
25 декабря в 15:30
впервые слышу о Мукбе))
ну что. раз клуб верит в него, значит, что то есть в Мукбе
Rupertt
Rupertt
25 декабря в 14:29
Парень еще совсем молодой, видно, что в клубе в него верят и хотят работать на перспективу. С другой стороны, за основную команду он почти не играл и пока вообще ничем не отметился — ни голов, ни передач.

Для клуба это, наверное, правильно — молодежь сейчас дорогая, особенно если есть хоть какой-то потенциал. Но как болельщику хочется видеть не только авансы, а реальную пользу на поле.
Варвар7
Варвар7
25 декабря в 14:18
Хороший контракт для 20 летнего игрока - с прицелом на перспективу - может когда и заиграет...
