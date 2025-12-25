«Рубин» продлил контракт с нападающим Энри Мукбой

1766659777

25 декабря 2025, 13:49

Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о продлении контракта с нападающим . Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано до 2029 года.

Мукбе 20 лет, он является воспитанником абхазского клуба «Рица», из которого в 2024 году перешел в «Рубин». В текущем сезоне нападающий провел за основную команду 3 матча, не отметившись результативными действиями.