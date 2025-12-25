В РФС назвали риски от перехода к новому лимиту на легионеров

1766683350

Российский футбол рискует потерять в финансах и конкурентности на международном уровне в случае появления нового лимита на легионеров. Об этом в интервью рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) .

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев сообщил в интервью, что новый приказ о лимите на легионеров предполагает снижение на одного легионера каждый год до сезона-2028/29. Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

«Это же математика. Наш футбол рискует стать менее конкурентным на международном уровне. Финансовые потери тоже возможны. Клубы будут продавать сильных футболистов за меньшие деньги, потому что будут вынуждены срочно от них избавляться, — сказал Митрофанов. — При этом позже, когда потребуется усиление под международные соревнования, цены вырастут, плюс новым футболистам потребуется время на адаптацию. То есть мы потеряем и в качестве, и в деньгах. Мы создадим дефицит качественных российских игроков. Топовые клубы РПЛ распределят лучших россиян между собой, а остальные команды пострадают — и финансово, и спортивно. Мы создадим условия для спекуляции агентов в вопросах заработной платы футболистов».