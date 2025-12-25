Top.Mail.Ru
В РФС назвали риски от перехода к новому лимиту на легионеров

25 декабря 2025, 20:22

Российский футбол рискует потерять в финансах и конкурентности на международном уровне в случае появления нового лимита на легионеров. Об этом в интервью рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев сообщил в интервью, что новый приказ о лимите на легионеров предполагает снижение на одного легионера каждый год до сезона-2028/29. Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

«Это же математика. Наш футбол рискует стать менее конкурентным на международном уровне. Финансовые потери тоже возможны. Клубы будут продавать сильных футболистов за меньшие деньги, потому что будут вынуждены срочно от них избавляться, — сказал Митрофанов. — При этом позже, когда потребуется усиление под международные соревнования, цены вырастут, плюс новым футболистам потребуется время на адаптацию. То есть мы потеряем и в качестве, и в деньгах. Мы создадим дефицит качественных российских игроков. Топовые клубы РПЛ распределят лучших россиян между собой, а остальные команды пострадают — и финансово, и спортивно. Мы создадим условия для спекуляции агентов в вопросах заработной платы футболистов».

Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. В сентябре в Российском футбольном союзе заявляли, что нынешний лимит позволил впервые увеличить игровое время молодых футболистов до 18%.

Slepowron
Slepowron
вчера в 22:49
Правильно. Новый лимит создаст только искусственное повышение цен на легионеров и наши молодые дарования (агенты сорвут очередной куш и львиную долю оборота). Качество чемпионата упадет. А что нам это даст? Молодые себе дорогу и так найдут, например почти весь состав Краснодара-2 трехлетней давности сейчас в РПЛ играет. Можно подумать у нас клубы деньги считать не умеют. Явно слабых легионеров у нас в РПЛ нет. Пригласи любого молодого в клуб РПЛ - да побежит. Так что вопрос явно агентами нагнетается или "далёкими" экспертами, коим если хочется посмотреть чисто русский футбол пусть ФНЛ посмотрят.
112910415
112910415
вчера в 05:37
а ведь так благодарили министра, так благодарили ... )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 00:37, ред.
В принципе рискуют только те клубы чьё преимущество состоит только лишь из индивидуальных качеств дорогих и мастеровитых забугорных парней....
Есть конечно риски ириски ...что при постепенном стирании этого преимущества можно и лещей нахватать от ещё недавних поставщиков очков....
Во избежании этого ...нужно иметь мудрое руководство...авторитетный тренерский штаб....и конечно крепкий отечественный костяк команды...
Вот у кого этого нет....тот и будет математически... и не только...доказывать тщетность задумки про ужесточении лимита....
sv_1969
sv_1969
вчера в 00:09
Финансовые потери тоже возможны.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1421432/mitrofanov-maksim 25.12.2025
Печется о своем кармане Максик((((
Alex_67
Alex_67
25 декабря в 23:56
Можно подумать, что в финансах и конкурентности мы сейчас лидируем...
ABir
ABir
25 декабря в 23:20
Почему-то хоккеистов не потеряли, а футболистов должны потерять.
shur
shur
25 декабря в 22:36
...при всей остроте вопроса, пока идут бесконечные запреты и санкции положение в лучшую сторону не изменится! Это как пометка
о судимости в паспорте, она есть доверия нет, как ни крути!!!
Vilar
Vilar
25 декабря в 21:36
Такое впечатление, что он в доле, так ж...пу рвёт.
Варвар7
Варвар7
25 декабря в 21:28
Великие математики за решением фундаментальных задач...)))
Брулин
Брулин
25 декабря в 21:19
Тему лимита разгоняют агенты и их конторы, цены на легов и паспортистов вырастут и естественно агентские...
particular
particular
25 декабря в 21:00
Макс в попыхах такой ахинеи нафутболил, - мама-не-горюй... Всё приплёл, - цены, международные соревнования, адаптацию и т.д. и т.п.
Понятно, о чём он гонит... Только всё это опять без расчётов и обоснования, - впрочем, как обычно... Так что, надо рисковать, - ибо тогда без шампанского останемся :)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
25 декабря в 20:51
Митрофанов балабол выдал ещё один перл. РФС потеряет в доходах. Платежи из бюджета это не доход, братан, это подачки из казны. Пора давно от этого уходить и начать зарабатывать. А не сидет на шее у госбюджета в лице Газпрома
