Призывы отстранить партнеров России выглядят как отчаяние — Свищев

1766740638

вчера, 12:17

Призывы украинских функционеров к санкциями в отношении партнеров России после возобновляющегося допуска российских спортсменов к соревнованиям не находят понимания и выглядят как жест отчаяния. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

Ранее президент Украинской ассоциации футбола призвал подвергнуть санкциям и отстранить от выступления на спортивных соревнованиях представителей стран, поддерживающих Россию.

«Это уже какие-то жесты отчаяния. Наших спортсменов все больше допускают к международным соревнованиям, нет ни конфликтов, ни бойкотов. Также и спортсмены общаются между собой, это не приносит никаких негативных последствий. Призывы украинцев отстранить наших спортсменов отовсюду уже не находят понимания у адекватных спортивных функционеров. Поэтому такие призывы уже выглядят как отчаяние», — сказал Свищев.