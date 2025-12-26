Top.Mail.Ru
Призывы отстранить партнеров России выглядят как отчаяние — Свищев

вчера, 12:17

Призывы украинских функционеров к санкциями в отношении партнеров России после возобновляющегося допуска российских спортсменов к соревнованиям не находят понимания и выглядят как жест отчаяния. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко призвал подвергнуть санкциям и отстранить от выступления на спортивных соревнованиях представителей стран, поддерживающих Россию.

«Это уже какие-то жесты отчаяния. Наших спортсменов все больше допускают к международным соревнованиям, нет ни конфликтов, ни бойкотов. Также и спортсмены общаются между собой, это не приносит никаких негативных последствий. Призывы украинцев отстранить наших спортсменов отовсюду уже не находят понимания у адекватных спортивных функционеров. Поэтому такие призывы уже выглядят как отчаяние», — сказал Свищев.

Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:11
Хотел бы я услышать "содержательную и вдумчивую" беседу шевы с кличко.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:04
Шева тоже кокс нюхать стал с подсвинками?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:48
Я точно знаю одно — России нужно быть осторожнее в выборе партнёров.. Особенно аккуратно нужно вести себя с теми, кто за партнёрство хочет получить деньги.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Salo 37 (раскрыть)
вчера в 14:26
Слон мышей не любит, а Моську может просто раздавить ))))
С Наступающим Н.Г. Будь здрав.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:21
И Шевчок тада же....)
shlomo
shlomo
вчера в 14:06
Да уж... маразм крепчал.... к чему приведет непонятно...
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:57
Интересно посмотреть как тех же китайцев отстранят))) Да и ваще спорт вне политики !шевченко в курсе)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:53
Свищев, какие будут твои предложения??
Salo 37
Salo 37 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:41
Сильна. Ещё как сильна! Слону не по зубам!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:16
Ай Моська, знать она сильна, что лает на Слона )))))
(Крылов ).
