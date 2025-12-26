Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Спартак» продлил контракт с Романом Зобниным

Сортировать
Все комментарии
Шуня771
Шуня771 ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 00:34
    Шуня771
    Шуня771 ответ derrik2000 (раскрыть)
    сегодня в 00:32
    Приветствую старина)

    Любой кто поиграет столько матчей за Спартак становиться своим.
    А вот за Ульви спасибо, руки ещё не дошли) - не знал!
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 22:52
    Два футбольных гения, и оба- совершенно разные...
    Groboyd
    Groboyd ответ y-ago (раскрыть)
    вчера в 22:38
    Вот как раз толкать и бежать это его. Карера за это его и ставил на правый фланг. Настырность, борьба, работоспособность.
    Навыков диспетчера, о которых говорит Капрал, у него нет и не было от слова совсем.
    y-ago
    y-ago ответ Groboyd (раскрыть)
    вчера в 22:32
    Зобнин никогда не был "дирижёром атак "— с этим никто не спорит.
    Но утверждать, что он не понимал игру и не мог распределять мяч — неверно. Он был тактическим распасовщиком, а не художественным диспетчером, Зобнин умеет читать игру, а не про «бежать прямо и толкать мяч вперёд». Каррера же сознательно упростил его функции, потому что в команде не было структуры, где ему бы это доверили.
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:29
    ...говоря о Лёне Буряке, нельзя не упомянуть ещё одного замечательного мастера раздачи - Давида Кипиани, острый,
    проницательный,кавказкий ум!
    Groboyd
    Groboyd ответ y-ago (раскрыть)
    вчера в 22:07
    Зобнин при Карере много матчкй провёл справа в обороне, т.к. не было нормального правого защитника.
    Groboyd
    Groboyd ответ y-ago (раскрыть)
    вчера в 22:06
    Он никогда этим не занимался, находиться в центре поля и вести игру команды это две разные вещи. И делать в матче один успешный пас вперед не признак диспетчера. Зобнин прямолинейный игрок, с силовыми проходами, не умеющий как вести игру команды, так и выбрать вектор развития атак.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 22:05
    До "крестов" Роман был супер игроком. Сейчас просто хороший и отвественный игрок. Но во все времена оставался бойцом, не жалел ни себя, ни противника. Хороший пример для молодёжи.
    y-ago
    y-ago ответ Groboyd (раскрыть)
    вчера в 21:14, ред.
    Нет, не верно! В Динамо у Кобелева, который публично говорил про «молодой талант в центре поля», которому доверяет ведение игры. В тот момент Зобнин рассматривался именно как мыслящий центральный полузащитник, а не «бегунок». Он действительно играл в центре поля как распасовщик, особенно в период после ухода Вальбуэна, выполнял функции организатора игры из глубины.
    y-ago
    y-ago ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:00
    Абсолютно с Вами согласен. Пример с Буряком — очень точный. Настоящий распасовщик видит поле не глазами, а ощущением игры. Не обязательно постоянно крутить головой — важно чувствовать партнёра, темп и момент.
    Capral
    Capral ответ y-ago (раскрыть)
    вчера в 20:59
    О его игре в Спартаке я ничего определенного сказать не могу, потому что мало видел игр Спартака в тот период, поэтому и спорить не берусь.
    y-ago
    y-ago ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:58
    У Карреры в «Спартаке» Зобнин не был плеймейкером. Его основная роль при нем:
    правый центральный полузащитник. А также а Зобнин выполнял «чёрную работу»: перекрывал зоны, поддерживал атаку вторым темпом, страховал фланг...
    Capral
    Capral ответ y-ago (раскрыть)
    вчера в 20:57, ред.
    Надо было видеть, как играл Л.Буряк. Я помню его пас на О.Блохина, в игре со сб.Польши, метров на 60, пас, который В.Перетурин назвал королевским!!! Так вот, Буряк, не глядя на поле, отправил мяч, точно в ноги партнеру по Динамо!!! В этом и мастерство распасовщика- не смотреть постоянно на поле, а затылком видеть партнера. Уж кого кого, но Зобнина в Динамо я отлично помню. После ухода Вальбуэна, кобелев, на вопрос журналиста- кто теперь будет вести игру, сказал: "У меня есть молодой талант в центре поля"...
    Groboyd
    Groboyd
    вчера в 20:57
    Нет такой позиции плэймекер. Это роль игрока на поле.
    Groboyd
    Groboyd ответ y-ago (раскрыть)
    вчера в 20:56
    Это тому кто пишет про такую позицию на поле.
    Groboyd
    Groboyd ответ y-ago (раскрыть)
    вчера в 20:56
    Капрал как раз говорит про интеллект в плане роли на поле, ведении игры команды, развития вектора атак. Зобнин никогда этого не делал на поле.
    А ты с ним согласился.
    Зобнин это всегда рабочая лошадка. И сдулся он так как больше не может выполнять тот объём работы. Если бы его роль заключалась в ведении игры команды, то он бы с ней справлялся и сейчас.
    y-ago
    y-ago ответ Groboyd (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 20:54
    И?...
    y-ago
    y-ago ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:47
    Полностью поддерживаю, Виктор — очень точно подмечено!
    Многие почему-то сводят «интеллект» только к красивым передачам с поднятой головой, но это упрощение. У Зобнина всегда было понимание игры — не показное, а рабочее. В «Динамо» при Кобелеве он действительно играл в центре, как распасовщик, и именно это качество тогда и заметили в «Спартаке». Клуб точно ничего не потерял, продлив контракт! Даже выходя на замену, Зобнин может быть полезен — опытом, пониманием и спокойствием. Такие игроки в команде нужны всегда.
    Capral
    Capral ответ y-ago (раскрыть)
    вчера в 20:45
    Плеймейкером он был в Динамо у кобелева. На какой позиции он играл у Карреры не скажу точно, потому что больше времени уделял Динамо в ФНЛ...
    y-ago
    y-ago ответ Groboyd (раскрыть)
    вчера в 20:42
    Вместо ответа, случайно нажал на жалобу - сорри... А отвечу так: тут как раз нет никакого противоречия. Зобнин действительно никогда не был плеймейкером — и никто этого от него не требовал. Его интеллект всегда был не в разрезающих передачах, а в выборе позиции, тайминге подключений и понимании, когда и куда идти. Бокс-ту-бокс — это не «бежать без головы». Это умение читать эпизод, вовремя подстраховать, закрыть зону, поддержать атаку и вернуться назад. Именно за это его и ценили: за надёжность, дисциплину и чувство игры.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Шуня771 (раскрыть)
    вчера в 19:44
    Вот я бы в топ вывел этот комментарий за последнюю строчку, подписываюсь.
    Сколько бы мы тренеров не поменяли, но отношение к людям у нас на высоте, которая конюшне и не снилась
    derrik2000
    derrik2000 ответ Шуня771 (раскрыть)
    вчера в 19:33, ред.
    Приветствую, Олег! )

    "своих не бросаем".

    Ну, Зобнин-то да-а-алеко не "свой".
    Димка Комбаров хоть в ДЮСШ играл за Спартак, поэтому УСЛОВНО "своим" мог считаться, а Зобнин, по моему мнению, просто совестливый парень и неплохой футболист, который уже достаточно давно играет за Спартак.

    Вот ещё "на просторах инета" ) выложили:

    "«Спартак» договорился с Ульви Бабаевым.

    Инсайдер Иван Карпов сообщает, что вингер заключит с красно-белыми контракт, рассчитанный до лета 2030 года. Сторонам осталось согласовать последние детали. Медосмотр состоится в ближайшие дни.

    При этом остается под вопросом то, когда именно произойдет трансфер. Летом Бабаев может перейти в качестве свободного агента."
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 19:30
    Как я понимаю, руководство клубом намерено "возродить" эдакую РУССКУЮ троицу "лидеров раздевалки", коими были в 2017-м году Ребров - Дима Комбаров - Глушаков.
    Одного нашли - Зобнин.
    А ХДЕ ещё двое???
    Или этих "ещё двое" увидим уже к началу чемпионата, когда онри перейдут в Спартак из других клубов???
    Groboyd
    Groboyd
    вчера в 19:04
    Упомянать Зобнина в одном контексте с Заваровым и речь даже не про уровень мастерства, заслуги, а про понимание игры, мягко говоря не этично.
    Groboyd
    Groboyd
    вчера в 18:55, ред.
    Не знал, что видние поля, это тащить мяч с опущенной головой и последующим пасом на ближнего игрока на 2-3 метра. Модрич курит в сторонке.
    Groboyd
    Groboyd
    вчера в 18:54
    Спартак уже кучу лет проигрывает, держа Зобнина в команде. Пользы ноль. Её не было год-два -три назад. Тогда с чего она сейчас будет.
    Groboyd
    Groboyd
    вчера в 18:52
    То Зобнин это про интеллект, то Зобнин это про борьбу и объём.
    Groboyd
    Groboyd ответ y-ago (раскрыть)
    вчера в 18:50
    Как он видит поле, если голову не в состоянии поднять? Хорошо чувство паса ближнему игроку на 2 метра.
    Capral
    Capral ответ y-ago (раскрыть)
    вчера в 18:49, ред.
    Приветствую, Дружище!!!
    Спасибо, я тоже- однозначно солидарен с Вашим мнением!!! Скажу больше, когда Зобнин играл в Динамо, особенно у кобелева, он играл, исключительно в центре поля, в качестве распасовщика, что и привлекло внимание спартаковских руководителей. Парень- игрок мыслящий, техничный, не быстрый, но это его стиль. У Черчесова, его несколько раз пробовали в опорной зоне, где он с треском провалился- в игре с Наполи и в Питере, после чего, чабан поставил его на фланг.
    Я думаю, что ничего руководство Спартака не проигралo от того, что продлило Роману контракт. Даже на замену, Зоба может быть полезен...
    Что касаемо того, что Роман головы не поднимает. Сколько мы знаем пасующих игроков, которые головы не подымали, но идеально видели поле: Максименков, Веремеев, а Л.Буряк- вообще с прямой спиной смотрел только на мяч!!!
    Ну и как не вспомнить Заварова, которого брали в Юве на замену Платини. Ведь Заваров, когда шел в обводку, он тупо смотрел в землю, но при этом- видел партнеров и поле...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     