«Спартак» продлил контракт с Романом Зобниным

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о продлении контракта с полузащитником Романом Зобниным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение рассчитано до 2027 года.
Любой кто поиграет столько матчей за Спартак становиться своим.
А вот за Ульви спасибо, руки ещё не дошли) - не знал!
Навыков диспетчера, о которых говорит Капрал, у него нет и не было от слова совсем.
Но утверждать, что он не понимал игру и не мог распределять мяч — неверно. Он был тактическим распасовщиком, а не художественным диспетчером, Зобнин умеет читать игру, а не про «бежать прямо и толкать мяч вперёд». Каррера же сознательно упростил его функции, потому что в команде не было структуры, где ему бы это доверили.
проницательный,кавказкий ум!
правый центральный полузащитник. А также а Зобнин выполнял «чёрную работу»: перекрывал зоны, поддерживал атаку вторым темпом, страховал фланг...
А ты с ним согласился.
Зобнин это всегда рабочая лошадка. И сдулся он так как больше не может выполнять тот объём работы. Если бы его роль заключалась в ведении игры команды, то он бы с ней справлялся и сейчас.
Многие почему-то сводят «интеллект» только к красивым передачам с поднятой головой, но это упрощение. У Зобнина всегда было понимание игры — не показное, а рабочее. В «Динамо» при Кобелеве он действительно играл в центре, как распасовщик, и именно это качество тогда и заметили в «Спартаке». Клуб точно ничего не потерял, продлив контракт! Даже выходя на замену, Зобнин может быть полезен — опытом, пониманием и спокойствием. Такие игроки в команде нужны всегда.
Сколько бы мы тренеров не поменяли, но отношение к людям у нас на высоте, которая конюшне и не снилась
"своих не бросаем".
Ну, Зобнин-то да-а-алеко не "свой".
Димка Комбаров хоть в ДЮСШ играл за Спартак, поэтому УСЛОВНО "своим" мог считаться, а Зобнин, по моему мнению, просто совестливый парень и неплохой футболист, который уже достаточно давно играет за Спартак.
Вот ещё "на просторах инета" ) выложили:
"«Спартак» договорился с Ульви Бабаевым.
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что вингер заключит с красно-белыми контракт, рассчитанный до лета 2030 года. Сторонам осталось согласовать последние детали. Медосмотр состоится в ближайшие дни.
При этом остается под вопросом то, когда именно произойдет трансфер. Летом Бабаев может перейти в качестве свободного агента."
Одного нашли - Зобнин.
А ХДЕ ещё двое???
Или этих "ещё двое" увидим уже к началу чемпионата, когда онри перейдут в Спартак из других клубов???
Спасибо, я тоже- однозначно солидарен с Вашим мнением!!! Скажу больше, когда Зобнин играл в Динамо, особенно у кобелева, он играл, исключительно в центре поля, в качестве распасовщика, что и привлекло внимание спартаковских руководителей. Парень- игрок мыслящий, техничный, не быстрый, но это его стиль. У Черчесова, его несколько раз пробовали в опорной зоне, где он с треском провалился- в игре с Наполи и в Питере, после чего, чабан поставил его на фланг.
Я думаю, что ничего руководство Спартака не проигралo от того, что продлило Роману контракт. Даже на замену, Зоба может быть полезен...
Что касаемо того, что Роман головы не поднимает. Сколько мы знаем пасующих игроков, которые головы не подымали, но идеально видели поле: Максименков, Веремеев, а Л.Буряк- вообще с прямой спиной смотрел только на мяч!!!
Ну и как не вспомнить Заварова, которого брали в Юве на замену Платини. Ведь Заваров, когда шел в обводку, он тупо смотрел в землю, но при этом- видел партнеров и поле...
