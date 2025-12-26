«Спартак» продлил контракт с Романом Зобниным

Московский «Спартак» в Бразилии в 1959. Николай Озеров раньше был и центрфорвардом, и вратарём Спартака, а в ходе турне стал и кинорепортёром, и литератором. О пользе чтения советских газет Николай Озеров — уникальный человек, сумевший проявить себя на многих поприщах.

Матч «Фламенго» — «Спартак» на стадионе «Маракана» 25 ноября 1959 года: Игорь Нетто не был капитаном в том матче; Валентин Ивакин отразил пенальти от защитника и другие подробности Исправляем неточности в протоколе матча Фламенго – Спартак 66-летней давности

