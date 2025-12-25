Болельщики проходят на некоторые матчи Кубка Африки бесплатно — AFP

1766669892

25 декабря 2025, 16:38

Африканская конфедерация футбола (CAF) разрешает болельщикам бесплатно приходить на некоторые матчи Кубка африканских наций спустя примерно 20 минут после начала игры. Об этом сообщает агентство Франс Пресс ( AFP ) со ссылкой на источник в CAF.

В качестве примера агентство привело матч сборных Камеруна и Габона в первом туре группы F. Как отмечает агентство, непосредственно перед началом матча трибуны были практически пусты, однако заполнились в течение первого тайма. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу камерунцев. Подобное также происходило на еще нескольких играх.

В Кубке африканских наций принимают участие 24 команды, которые разделены на 6 групп, соревнования проходят в Марокко. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые два места в группах, а также четыре лучшие команды с третьих позиций. Стадия 1/8 финала пройдет с 3 по 6 января, четвертьфиналы — 9 и 10 января, полуфиналы — 14 января. Матч за третье место состоится 17 января в Касабланке, финал — 18 января в Рабате.