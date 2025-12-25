Top.Mail.Ru
Болельщики проходят на некоторые матчи Кубка Африки бесплатно — AFP

25 декабря 2025, 16:38

Африканская конфедерация футбола (CAF) разрешает болельщикам бесплатно приходить на некоторые матчи Кубка африканских наций спустя примерно 20 минут после начала игры. Об этом сообщает агентство Франс Пресс (AFP) со ссылкой на источник в CAF.

В качестве примера агентство привело матч сборных Камеруна и Габона в первом туре группы F. Как отмечает агентство, непосредственно перед началом матча трибуны были практически пусты, однако заполнились в течение первого тайма. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу камерунцев. Подобное также происходило на еще нескольких играх.

В Кубке африканских наций принимают участие 24 команды, которые разделены на 6 групп, соревнования проходят в Марокко. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые два места в группах, а также четыре лучшие команды с третьих позиций. Стадия 1/8 финала пройдет с 3 по 6 января, четвертьфиналы — 9 и 10 января, полуфиналы — 14 января. Матч за третье место состоится 17 января в Касабланке, финал — 18 января в Рабате.

Источник: itar-tass.com Фото: Сайт CAF_Online
112910415
112910415
25 декабря в 19:01
так и привыкнут постепенно ...
Capral
Capral
25 декабря в 18:51
А я несколько матчей с удовольствием посмотрел, особенно игру Кот-д'Ивуар-Мозамбик. Несмотря на неравенство сил, мне Мозамбик понравился, а главное- интрига держалась до финального свистка! А в концовке- просто цирк- на те и другие ворота... А в другом матче, наконец-то увидел сына Зидана в воротах. Правильно однажды сказал гл.редактор еженедельника "Футбол-Хоккей" Г.Радчук:"Aфриканские футболисты- Милостью Божьей"!
CCCP1922
CCCP1922
25 декабря в 18:49, ред.
Для повышения популярности футбола все средства хороши. Хотя игра номер один и в Африке под тем же номером. Футбол развивается на этом континенте фантастическими темпами — многие футболисты играют в ведущих клубах Европы. Сборная Марокко не случайно заняла четвёртое место на чемпионате мира — 2022 года. Кстати, молодёжная команда Марокко 🇲🇦, если мне не изменяет память, на последнем чм U 20 выиграла ЗОЛОТО. Надо ждать сюрпризов от африканцев на Чемпионате мира — 2026. ФИФА стоит готовиться к увеличению квоты Африки на чемпионатах мира — этот вопрос становится всё актуальнее... За счёт Европы и Южной Америки.
fnpsuxs64h9g
fnpsuxs64h9g
25 декабря в 18:35
Вот это дело благородное, везде бы так было
пират Елизаветы
пират Елизаветы
25 декабря в 18:31, ред.
турнир проходит в Марокко.
мало кому марокканцам интересен матч команд из Камеруна или Габона.
вот если играет сб. Марокко, Алжир...или Египет.
тогда посмотрим как билетов достать.
Rupertt
Rupertt
25 декабря в 18:22
Возможно, билеты дорогие для местных, возможно, люди не верят в уровень организации или просто привыкли приходить позже. В Африке вообще другое отношение ко времени — там норма прийти «по ходу дела», а не строго к началу матча. Плюс жара, логистика, очереди на вход — всё это тоже играет роль. Но в долгосрочной перспективе это, конечно, тревожный сигнал. Турнир топ-уровня не должен заманивать зрителей бесплатным входом после начала матча.
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
25 декабря в 17:52
Пустые места заполнять надо))
shlomo
shlomo
25 декабря в 17:39
О как... на некоторых матчах после 20 минут уже можно выходить...:)))
Варвар7
Варвар7
25 декабря в 17:27
"Африканская халява"...)))
