Дискуссия по ужесточению лимита в РПЛ не завершена — Дюков

1766781016

вчера, 23:30

Обсуждение возможного ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер- лиге ( РПЛ ) еще не закончено. Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза ( РФС ) .

Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

«Министерство дало возможность высказаться футбольному сообществу по данному вопросу, экспертам, специалистам. Насколько я понимаю, процесс обсуждения продолжается», — сказал Дюков.