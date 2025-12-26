Top.Mail.Ru
Дискуссия по ужесточению лимита в РПЛ не завершена — Дюков

вчера, 23:30

Обсуждение возможного ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер- лиге (РПЛ) еще не закончено. Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

«Министерство дало возможность высказаться футбольному сообществу по данному вопросу, экспертам, специалистам. Насколько я понимаю, процесс обсуждения продолжается», — сказал Дюков.

Согласно нынешнему лимиту клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. В сентябре в Российском футбольном союзе заявляли, что нынешний лимит позволил впервые увеличить игровое время молодых футболистов до 18%.

112910415
112910415
сегодня в 03:11
шутит чиновник ... они там всегда шутят ! )
ABir
ABir
сегодня в 03:07
Дискуссия может еще и не завершена, но курс на уменьшение количества легов взят. И это правильно.
За адекватность
За адекватность ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 01:02, ред.
А мне вот тема коллеги по оффтопу нравится про зарплаты. Легов запретить и потолок зарплат. ну скажем три с половиной ляма рублей в год максимум. Ну а че, грубо триста тысяч в месяц, у меня такой пенсии нет. И Батраковы с Глебовыми, Кисляками и Глушенковыми махом условно в Карабах уедут, не может кто и в Бешикташ, ну там кому как повезет. Зато наши парни останутся, молодежь то как расти начнут. А клубы-то наконец-то зарабатывать начнут За просмотр баталий при по сути пустых трибунах ведущие телекомпании мира нашим клубам как в клубам Англии платить начнут. Чего тут плохого ФНЛ? Лет через 10 в случае возвращения к международным соревнованиям при такой постанове клубы музеи устанут расширять, дабы ЕК складировать, а сборная, та там просто будут бояться ее приглашать на ЧМ и ЧЕ. Да нет конечно. Не в бюджетных деньгах дело, а в отсутствии контроля над их расходованием. Не в легионерах и их количестве дело, а в подготовке собственных кадров. как их готовят, почему по большей части условно"древесина уровня... " Но мы же лучше по принципу, перефразируя " Весь мир Газпрома мы разрушим, до основанья а затем, мы свой мы новы й мир построим ...." Кто кем станет конечно непонятно, будет ли лучше тоже. ну то такое. Одно могу сказать точно. Как и в любом вопросе есть те кто за. кто против. Мы с тобой можем все копья изломать и мечи затупить, но каждый останется при своем мнении и по разные стороны данного вопроса Более того и с твоей стороны как сторонника лимита будут разумные доводы, но полагаю и с моей, как противника, найдутся. В любом случае, как высокоповажные особы решат, так и будет. Просто уже оскомину новости по данной теме набивать начинают. В общем как-то так.
Groboyd
Groboyd ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 01:01
А в чём смысл лимита? Что бы паспортисты одни играли, не важно как, но играли. Без сильного чемпионата, качественных легов, варясь в собственном соку, не будет хороших российских игроков.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:27, ред.
Пришла мысль ещё пошуметь народ поотвлекать от каких то важных проблем. Ощущение что я как то мимо пролетел футбольного сообщества несмотря на то что увлечён футболом с детства. Возникает вопрос а кто вообще туда входит собственно в это сообщество? Звучит как попытка создать иллюзию что вопрос обсуждается большим количеством людей. Ну да, обсуждать обсуждаем тут, но только от нашего обсуждения никому ни горячо ни холодно. Ну пару человек может палец вверх поставят для удовлетворения эго и чувства сопричастности автора комментария. А вот решение по лимиту принято будет без нас. Точнее скорее всего было принято.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 00:15, ред.
А мне и сейчас ФНЛ без легов интереснее РПЛ с легами. Я иностранцев могу и по ТВ смотреть.
Шуня771
Шуня771
сегодня в 00:15
Качество футбола упадет однозначно.
Решение проблемы (своих кадров, которые решают всё) начинается, как мну видится с детского, массового футбола....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 00:13
А все гораздо проще и очевиднее. Уберите бюджетные деньги из профессионального футбола и леги сами все разбегутся. А если Миллер захочет из своего личного кармана платить, в чем я сильно сомневаюсь.. то ради бога пусть платит. Без бюджетных денег лимит не нужен. Все решится естественным путем. Нигде в Европе нет профессиональных клубов наа госбюджете. Точка
Шуня771
Шуня771 ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 00:10
И всё же шутка удалась!)))
Приветствую уважаемого!
Groboyd
Groboyd ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:10
Разбегутся леги, чемпионат опустится ниже дна. Он итак очень слаб на сегодня.
Groboyd
Groboyd ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 00:08
Об потолке зарплат разговор не идёт. А он естественно нужен.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 00:08
С введением лимита бюджетные деньги будут идти не на госарбайтеров легионеров, а на наших, в том числе молодых. А если прикрыть бюджетную кормушку то леги и сами разбегутся без всякого лимита. Миллер из своего кармана миллиарды платить легам не будет. А кто хочет из своего кармана платить пусть платит. Вот и увидим разницу между частными и государственными клубами. Давно пора. Не более 3 варягов на поле и ещё пара на лавке. И всё
За адекватность
За адекватность
сегодня в 00:07, ред.
Пользуясь возможностью воспользоваться площадкой сайта соккер.ру для выражения своего мнения в информпространстве требую зачислить меня с членами семьи в число "футбольного сообщества" по данному вопросу. В результате проведенного мной исследования. без применения пыток и других деяний противоречащих нормативным актам страны выяснил. Супруге, с которой живу столько лет абсолютно фиолетово на футбол. Ее познания о данном виде спорта сводятся к устному народному творчеству, слегка перефразируя : куча дураков за одним мячом бегают." С кем я живу. С превеликим прискорбием вынужден признать, что познания старшего сына о футболе еще дальше. Кого я воспитывал. Но есть и хорошая новость. Младший сын, условно "футбол наше главное хобби". Наверное первого нагуляла. В целом так и по вопросу лимита на легионеров. В общем 50 на 50. А ежели без попытки попытаться пошутить, то сколько уж можно переливать из пустого в порожнее. Скоро эта тема, без какой-то конкретики и СМИ начнет надоедать. Назначьте же цену...
sv_1969
sv_1969 ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 00:06
Так для этого и существует потолок зарплат чтобы не появлялись блатные и жирные контракты! Только этой шушере чинушной это не надо! И как извините пилить бюджетные деньги! Не даром мы щас слышим этих митрофановых и дюковых который день!
Groboyd
Groboyd
сегодня в 00:02, ред.
Настоящие таланты пробьются в основу хоть с лимитом, хоть без. Не верю, что с ужесточением лимита у нас сразу появится россыпь талантливых игроков. Скорее появится больше блатных паспортистов на тёплых местах, которые сделают минимус действий для попадания в основу и жирного контракта и на этом успокоятся.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:57, ред.
Дискуссии , споры, дебаты - будут продолжены - и кто бы сомневался?)
