Администратор «Торпедо» рассказал, как отказался от перехода в «Спартак»

сегодня, 11:55

Работающий порядка 50 лет в футбольном клубе «Торпедо» Александр Петров в свое время отказался от перехода в «Спартак».

Петров вместе с Алексеем Завгородним, который с работает в столичном клубе с 1995 года (сначала массажистом, потом физиотерапевтом), номинирован на премию «За верность» в категории «За преданность делу».

«Я пережил с „Торпедо“ все. Потому что когда мы играли против „Баварии“, „Манчестера Юнайтед“, а потом на первенство Москвы в КФК — это все я прожил, — сказал Петров. — В советское время меня приглашали в „Спартак“, я побыл там один день и понял, что это не моя команда, все не мое. И никакие материальные посулы не могли не убедить меня в том, что я нахожусь на своем месте. И что бы ни было с командой, я буду с ней до конца».

В «Торпедо» Петров сначала проработал массажистом, а в настоящее время трудится администратором. «Я 20 лет практически был один массажист. Занимался в том числе растирками, мазями, это влияет на организм, стал астматиком из-за этого. Попросил, чтобы меня перевели на должность администратора, мне пошли навстречу, и я, получается, 35 лет был массажистом и 15 лет — администратором», — отметил он.

«У меня с детства была любовь к футболу, я был, можно сказать, обречен, и если у тебя одна команда, то это как мать и отец — навсегда. Когда я увидел, учась в институте, в маленьком экране телевизора команду „Торпедо“ в белой форме с Эдуардом Стрельцовым в зените славы, у меня был большой восторг от того, что люди могут так играть в футбол. И я все время мечтал, чтобы как-то помогать командам. Как футболист делать это шансов у меня не было, два года я занимался на массажиста и потом волею случая я попал в „Торпедо“. И то это у меня был испытательный срок в три месяца. Люди, которые были вокруг меня, это известные футболисты, видели, что я непосторонний человек, а люблю футбол. Ну и надо было работать», — добавил он.

Futurista
Futurista ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 13:27, ред.
"Сигареты и бухлишко" не являются препятствием)...в меру конечно....не призываю просто факт...доказано известными футболистами...главное верить в себя и упорно тренироваться...ну и талант нужен...без него никак)...
Шуня771
Шуня771
сегодня в 12:56
За преданность Торпедо и себе - поклон приподнимая "чепчик"!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:54, ред.
Я тоже с детства был футболом увлечён, говорят даже круто играл, но потом сигиареты, бухлишко и обычная карьера в офисе. Так что это далеко не все кто увлечён футболом в детстве будут связаны с ним пожизненно. Про обречённость он зря, просто так сложились обстоятельства благоприятно, в семье, окружении и главное что в голове. Так же сложились у многих "великих" игроков что помимо таланта им было ещё и правильное отношение к жизни заложено в процессе воспитания в семье, а не собрано к 40 годам собственными шишками. Здоровая семья в наше время редкость большая.
Capral
Capral
сегодня в 12:49
Приятно, что стали, хоть иногда вспоминать о Торпедо, а то ведь, так можно окончательно забыть, про некогда Славный Клуб. Петрову Уважуха- за преданность одному клубу, одним убеждениям!!! Можно вспомнить и Яна Садекова- многолетнего режиссёра матчей со ст.Торпедо. Всегда вызывает Уважение верность своим идеалам и своему делу!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 12:40
Верность - это очень важная составляющая!
