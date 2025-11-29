Администратор «Торпедо» рассказал, как отказался от перехода в «Спартак»

1764406541

сегодня, 11:55

Работающий порядка 50 лет в футбольном клубе «Торпедо» Александр Петров в свое время отказался от перехода в «Спартак».

Петров вместе с Алексеем Завгородним, который с работает в столичном клубе с 1995 года (сначала массажистом, потом физиотерапевтом), номинирован на премию «За верность» в категории «За преданность делу».

«Я пережил с „Торпедо“ все. Потому что когда мы играли против „Баварии“, „Манчестера Юнайтед“, а потом на первенство Москвы в КФК — это все я прожил, — сказал Петров. — В советское время меня приглашали в „Спартак“, я побыл там один день и понял, что это не моя команда, все не мое. И никакие материальные посулы не могли не убедить меня в том, что я нахожусь на своем месте. И что бы ни было с командой, я буду с ней до конца».

В «Торпедо» Петров сначала проработал массажистом, а в настоящее время трудится администратором. «Я 20 лет практически был один массажист. Занимался в том числе растирками, мазями, это влияет на организм, стал астматиком из-за этого. Попросил, чтобы меня перевели на должность администратора, мне пошли навстречу, и я, получается, 35 лет был массажистом и 15 лет — администратором», — отметил он.

«У меня с детства была любовь к футболу, я был, можно сказать, обречен, и если у тебя одна команда, то это как мать и отец — навсегда. Когда я увидел, учась в институте, в маленьком экране телевизора команду „Торпедо“ в белой форме с Эдуардом Стрельцовым в зените славы, у меня был большой восторг от того, что люди могут так играть в футбол. И я все время мечтал, чтобы как-то помогать командам. Как футболист делать это шансов у меня не было, два года я занимался на массажиста и потом волею случая я попал в „Торпедо“. И то это у меня был испытательный срок в три месяца. Люди, которые были вокруг меня, это известные футболисты, видели, что я непосторонний человек, а люблю футбол. Ну и надо было работать», — добавил он.