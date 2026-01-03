«Астон Вилла» одержала победу над «Ноттингем Форест» в игре АПЛ

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест». Встреча завершилась со счетом 3:1.
Голами у хозяев отметились: Уоткинс (45+1'), МакГинн (49', 73'). За гостей забил Гиббс-Уайт (61').
По итогам встречи «Астон Вилла» имеет 42 очка, у гостей — 18 очков.
В следующем матче «Астон Вилла» сыграет 7 января, соперником будет «Кристал Пэлас». «Ноттингем Форест» проведет следующий матч 6 января, (соперник — «Вест Хэм»).
у Виллы проблемы с ФФП, в летом даже хотели продать вратаря Эми Мартинеса.
хорошо, что арг остался.
но Эмери намеренно не выпускает Харви Эллиот.
это чтоб не платит 40 млн Ливерпулю по арендному соглашению.
значит, клуб работает над другими вариантами.
Эллиот вернется в Ливерпуль.
Вилла найдет пару крепких игроков.
Эмери - топ. Надеюсь, дадут денег на усиление.
с наступившим 2026 годом.
желаю крепкого здоровья, успехов в жизни, и пусть всегда будет мир)) а футбол это всего лишь игра.
сам играет, и знает как тренировки проводит.
научишь Унаи...???!!!"
поражение от Арсенала не сломило дух команды Эмери.
