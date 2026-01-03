Top.Mail.Ru
«Астон Вилла» одержала победу над «Ноттингем Форест» в игре АПЛ

вчера, 17:45
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)3 : 1Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест». Встреча завершилась со счетом 3:1.

Голами у хозяев отметились: Уоткинс (45+1'), МакГинн (49', 73'). За гостей забил Гиббс-Уайт (61').

По итогам встречи «Астон Вилла» имеет 42 очка, у гостей — 18 очков.

В следующем матче «Астон Вилла» сыграет 7 января, соперником будет «Кристал Пэлас». «Ноттингем Форест» проведет следующий матч 6 января, (соперник — «Вест Хэм»).

Все комментарии
Salo 37
Salo 37 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:38
А потом смотрит глубже и облегчённо вздыхает: "Главное, что ТТХ в ...е".
Salo 37
Salo 37 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:37
Надеюсь. Оч хочется посмотреть на АВ с глубокой скамейкой.
ezsfe6j7c568
ezsfe6j7c568
вчера в 21:35
Вилла не хочет отставать от первого места на много
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Salo 37 (раскрыть)
вчера в 21:27
да, новички нужны, но много денег нет у клуба.
у Виллы проблемы с ФФП, в летом даже хотели продать вратаря Эми Мартинеса.
хорошо, что арг остался.
но Эмери намеренно не выпускает Харви Эллиот.
это чтоб не платит 40 млн Ливерпулю по арендному соглашению.
значит, клуб работает над другими вариантами.
Эллиот вернется в Ливерпуль.
Вилла найдет пару крепких игроков.
Salo 37
Salo 37
вчера в 21:10
Не забываем про боксин дэй и глубину составов!!!
Эмери - топ. Надеюсь, дадут денег на усиление.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:08
Астон Вилла нынче грозная сила.
Vilar
Vilar
вчера в 20:40, ред.
Астон Вилла команда с характером, и гл.тренер Эмери закалённый боец, кажется команда оправились от поражения в игре с Арсеналом. Многое подтвердить, должна игра 07.01.26 с Кристал П, подождём, чтобы убедиться.
shlomo
shlomo
вчера в 20:33
Астон Вилла - наверное любимый английский клуб Дзюбы.... :)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:31
Думал после Арсенала тренеришка поплывет, а нет, забрал 3 очка снова....
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 20:10
Вилла сегодня сильно играет!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:09
Главное закрепиться в четвёрке.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:06
А вот интересно надолго Вилла "забралась" на 2 место ? )
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:03
Астон Вилла хорошо поработала над ошибками... Чем чёрт не шутит, вдруг АПЛ возьмут штурмом???
drug01
drug01
вчера в 20:01
Астон Вилла в этом году играет значительно лучше!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:35
После проигрыша Арсеналу АВ нужны были очки дома!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:31
баркалла!
с наступившим 2026 годом.
желаю крепкого здоровья, успехов в жизни, и пусть всегда будет мир)) а футбол это всего лишь игра.
DXTK
DXTK ответ 4srkd9k65k7y (раскрыть)
вчера в 18:53, ред.
Не переживайте за Форест .......ВХ сгодиться......как раз от последней команды отхватывают уже 0-3 до перерыва.......у волков всего 3 очка......сейчас будет 6. Санту своих бывших в обиду не даст......
DXTK
DXTK
вчера в 18:50
Артета смотрит в таблицу......и говорит......АВ и Эмери опять преследует.....да что ты будешь делать .........
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:38
...С Новым Годом Бро!!! Дай Бог нам хороших, до опупенья АПЛ -ских игр,эмоций,переживаний,споров, всех благ в 26-ом! Одно не радует разница во времени ЧМ-26...!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:22
Ноттингем походу дела жертва календаря...ротации нет, а на выезде всего 6 голов.... катится вниз.
112910415
112910415
вчера в 18:14
этих парней в нокдаун не отправить !
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:10
Эмери: - о Спартак, Дзюба тоже времени не терял.
сам играет, и знает как тренировки проводит.
4srkd9k65k7y
4srkd9k65k7y
вчера в 18:06
В этом сезоне Ноттингем неконкурентоспособен. Не вылететь бы.
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:04
...в офисе Эмери раздался звонок! " ...Вот мне бы так со Спартаком,
научишь Унаи...???!!!"
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:58
отлично.
поражение от Арсенала не сломило дух команды Эмери.
