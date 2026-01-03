«Милан» на выезде победил «Кальяри» в матче чемпионата Италии

В матче итальянской Серии А встречались «Кальяри» и «Милан». Встреча завершилась со счетом 0:1.
За гостей забил Рафаэл Леау (50').
По итогам встречи «Кальяри» имеет 18 очков, у гостей — 38 очков.
В следующем матче «Кальяри» сыграет 8 января, соперником будет «Кремонезе». «Милан» проведет следующий матч 8 января, (соперник — «Дженоа»).
причем пока Милан атаковал и держал мяч (благо сейчас есть кем), создавали моменты и почти ниче не давали создать.
Да, скучновато порою, но результат есть.
Выверенная тактика дает свои плоды...
Дженоа.... При всем уважении, но в лузу один, как минимум, получат.
Пока у россонерри отлично складывается в Серии A, всего лишь одно поражение.
россонери с победой.
