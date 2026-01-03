Top.Mail.Ru
«Милан» на выезде победил «Кальяри» в матче чемпионата Италии

вчера, 00:45
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри0 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

В матче итальянской Серии А встречались «Кальяри» и «Милан». Встреча завершилась со счетом 0:1.

За гостей забил Рафаэл Леау (50').

По итогам встречи «Кальяри» имеет 18 очков, у гостей — 38 очков.

В следующем матче «Кальяри» сыграет 8 января, соперником будет «Кремонезе». «Милан» проведет следующий матч 8 января, (соперник — «Дженоа»).

Salo 37
Salo 37
вчера в 11:12
Жаль, нет новости о матче Сандерленд МС. Очень хотелось бы обсудить.
altin
altin ответ Groboyd (раскрыть)
вчера в 10:50
вот не соглашусь вообще. мы чуть несколько очков не потеряли из-за того что трусливо закрывались в штрафной при 1-0. там то Майк пенальти вытащит, то противник в ворота с метра не попадает. везло.
причем пока Милан атаковал и держал мяч (благо сейчас есть кем), создавали моменты и почти ниче не давали создать.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:45
С победой россонери.
Groboyd
Groboyd
вчера в 10:44, ред.
Так и должно быть. Милан итальянская команда. Надо возвращаться к истокам.
Шуня771
Шуня771
вчера в 10:16
Милан очень аккуратно проводит игры, без сабельных, наголо, наскоков..
Да, скучновато порою, но результат есть.
Выверенная тактика дает свои плоды...
Дженоа.... При всем уважении, но в лузу один, как минимум, получат.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:09
Скучный первый тайм и хотя бы более менее живой тайм второй....в целом, кроме гола Леао и удара Модрича со штрафного, ничего и не запомнилось
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:41
Как будто бы успеваю оставить комментарий по времени. А в матче победил сильнейший...
qvvugfcb8hz8
qvvugfcb8hz8
вчера в 08:16
Трудная победа Милана, теперь очередь за Интером
rjggwpetj25n
rjggwpetj25n
вчера в 07:50
Главное три очка, а не счёт на табло и тем более зрелищность.
zmv2wdwyb98d
zmv2wdwyb98d
вчера в 07:49
И в следующем матче Милан тоже победит.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 07:48
Фаворит выиграл, так и должно было быть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 06:13
Трудно даются победы, лишь минималка...
5kmhm6pja8bt
5kmhm6pja8bt
вчера в 05:12
С такой игрой недолго они будут первыми
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 03:28
Аллегри по другому не умеет. Посмотрим, какие трансферы будут у лидеров Серии А.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 03:07
Итальянский футбол умирает. С момента рождения Европейского Союза..
ABir
ABir
вчера в 03:05
И обошел на два очка земляков из Интера в борьбе за Скудетто. Правда у черно-синих игра в запасе, но ее еще надо выиграть.
Варвар7
Варвар7
вчера в 02:33
Ну , что теперь ждём как сыграют ближайшие конкуренты в борьбе за лидерство...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 01:47
Важная победа над не самой слабой из команд текущего сезона.

Пока у россонерри отлично складывается в Серии A, всего лишь одно поражение.
Nenash
Nenash
вчера в 01:38
Минимально. По аллегровски..
Alex_67
Alex_67
вчера в 01:18
Рад за Милан... Поздравляю его с очередной нужной победой!!! Но тот Милан, в самом начале эпохи Берлускони, мне нравился больше — я даже болел за него.. В нём играли всего три иностранца... Зато каких — Гуллит, Райкаард и ван Бастен. А остальные были очень квалифицированные итальянцы, почти все уровня сборной Италии. Сегодня в старте итальянцы не играли
Vilar
Vilar
вчера в 01:11
Милан начал год с победы, хорошее начало.
112910415
112910415
вчера в 01:10
скромно,но эффективно
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 01:06
Так это Серия А))) здесь редко больше одного гола увидит..
россонери с победой.
sv_1969
sv_1969
вчера в 00:59
Всего на один гол сподобился Милан. Но три очка увезли
lazzioll
lazzioll
вчера в 00:58
Сардинцы были не плохи если честно, хотелось бы ничейки. но как это ни странно сыграло 0-1 Аллегри))
Варвар7
Варвар7
вчера в 00:53
Хоть и минимальная но какая нужная победа Милана в гостях - выводит их на текущее 1 место в таблице...
