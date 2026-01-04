Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияИспания. Примера 2025/2026

Болельщики «Валенсии» разбили стекло автобуса команды после поражения

сегодня, 00:28
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)4 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Болельщики «Валенсии» разбили стекло автобуса, на котором ехала команда после разгромного поражения в гостевом матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу от «Сельты» (1:4). Об этом сообщает пресс-служба «Валенсии».

«Футбольный клуб „Валенсия“ понимает разочарование болельщиков по поводу последних результатов команды. Однако клуб глубоко сожалеет об инциденте, произошедшем по прибытии команды в аэропорт, когда было разбито одно из окон автобуса. Подобные акты насилия могли причинить вред игрокам или членам тренерского штаба. Футбольный клуб „Валенсия“ решительно осуждает любые формы насилия», — говорится в заявлении пресс-службы «Валенсии».

«Валенсия» не может выиграть в чемпионате Испании пять матчей подряд (два поражения, три ничьих). Команда набрала 16 очков и располагается на 17-м месте в турнирной таблице.

Подписывайся в ВК
Все новости
Игрок системы «Меца» получил сильные ожоги во время пожара в Кран-Монтане
02 января
ОфициальноТренер академии «Шинника» Зынин скончался на 33-м году жизни
30 декабря 2025
Воспитанник ЦСКА Адамс пострадал в ходе драки со стрельбой в Подмосковье
27 декабря 2025
Умер бывший тренер сборной Франции Жан-Луи Гассе
26 декабря 2025
Умер двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов Робертсон
25 декабря 2025
СлухиВ Бурунди футболист умер после матча — портал
25 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
particular
particular
сегодня в 09:08
Шаблонный лепет прессухи вряд ли успокоит болельщиков, некоторые из которых, наверняка, помнят более победоносные времена команды...
shlomo
shlomo
сегодня в 08:27
Это не болельщики.... это хулиганы без мозгов
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:13
Дикие люди, цивилизацией и не пахнет.
mcdyts8zz8rt
mcdyts8zz8rt
сегодня в 05:56
Не надо испытывать терпение у своих болельщиков
Alex_67
Alex_67
сегодня в 04:22
Почему хулиганов называют болельщиками?
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 04:19
А при чём тут автобус?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:58
Бывает и такое))) правда не у всех))
f9w2c8ejunrx
f9w2c8ejunrx
сегодня в 01:59
Мыши этого заслуживают
shur
shur
сегодня в 00:47
....Моста на них нет !!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 