Болельщики «Валенсии» разбили стекло автобуса команды после поражения

1767475708

сегодня, 00:28

Болельщики «Валенсии» разбили стекло автобуса, на котором ехала команда после разгромного поражения в гостевом матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу от «Сельты» (1:4). Об этом сообщает пресс-служба «Валенсии».

«Футбольный клуб „Валенсия“ понимает разочарование болельщиков по поводу последних результатов команды. Однако клуб глубоко сожалеет об инциденте, произошедшем по прибытии команды в аэропорт, когда было разбито одно из окон автобуса. Подобные акты насилия могли причинить вред игрокам или членам тренерского штаба. Футбольный клуб „Валенсия“ решительно осуждает любые формы насилия», — говорится в заявлении пресс-службы «Валенсии».

«Валенсия» не может выиграть в чемпионате Испании пять матчей подряд (два поражения, три ничьих). Команда набрала 16 очков и располагается на 17-м месте в турнирной таблице.