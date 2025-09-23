  • Поиск
Токаев выразил благодарность ФИФА за поддержку детско-юношеского футбола

23 сентября 2025, 08:19

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и выразил благодарность организации за поддержку детско-юношеского футбола. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность федерации за содействие в реализации программы FIFA Arena, целью которой является поддержка детского футбола и создание современной спортивной инфраструктуры. Глава государства высказал уверенность в том, что в сотрудничестве с ФИФА Казахстан сможет стать образцом динамичного развития футбола в регионе», — говорится в сообщении.

Джанни Инфантино поблагодарил Токаева за внимание к футболу и подтвердил готовность федерации содействовать в реализации совместных проектов, направленных на повышение уровня национального футбола, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Программа FIFA Arena финансируется средствами ФИФА и реализуется при участии местных государственных и исполнительных органов. В ее рамках до конца 2027 года в Казахстане будет построено около 100 футбольных полей.

Источник: itar-tass.com
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ LOpp (раскрыть)
23 сентября в 08:59
Клубный футбол на подъёме. Сборная тотально в черной полосе
LOpp
LOpp
23 сентября в 08:35
После увольнения Черчесова дела у казахстанского футбола резко пошли в гору
Гость
