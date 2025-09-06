  • Поиск
Президент ФИФА посетит Узбекистан

сегодня, 14:43

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетит Узбекистан. Об этом сообщила ассоциация футбола республики.

«По приглашению Ассоциации футбола Узбекистана президент ФИФА Джанни Инфантино посетит Узбекистан, чтобы обсудить проекты, направленные на дальнейшее развитие футбола в стране, ознакомиться с Национальным футбольным центром и посмотреть финальный матч турнира CAFA Nations Cup 2025», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

С 29 августа по 8 сентября в республике проходит международный футбольный турнир CAFA Nations Cup 2025. Финальный матч сборной Узбекистана против команды Ирана пройдет 8 сентября и начнется в 19:30 по местному времени (17:30 мск) на стадионе «Олимпия» в Ташкенте.

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:11
Был бы какой-нибудь толк от этих поездок...
Гость
