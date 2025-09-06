Президент ФИФА посетит Узбекистан

1757159034

сегодня, 14:43

Президент Международной федерации футбола ( ФИФА ) посетит Узбекистан. Об этом сообщила ассоциация футбола республики.

«По приглашению Ассоциации футбола Узбекистана президент ФИФА Джанни Инфантино посетит Узбекистан, чтобы обсудить проекты, направленные на дальнейшее развитие футбола в стране, ознакомиться с Национальным футбольным центром и посмотреть финальный матч турнира CAFA Nations Cup 2025», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

С 29 августа по 8 сентября в республике проходит международный футбольный турнир CAFA Nations Cup 2025. Финальный матч сборной Узбекистана против команды Ирана пройдет 8 сентября и начнется в 19:30 по местному времени (17:30 мск) на стадионе «Олимпия» в Ташкенте.