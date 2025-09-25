ФИФА назвала официальных талисманов чемпионата мира — 2026

Лось, ягуар и белоголовый орел стали официальными талисманами чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Канаду представляет лось по имени Мэйпл, Мексику — ягуар Саю, а США — орел Клатч.
«Мэйпл, Саю и Клатч наполнены радостью, энергией и духом единства, как и сам чемпионат мира, — отметил президент ФИФА Джанни Инфантино. — Талисманы будут в эпицентре невероятной, зрелищной атмосферы, которую мы создаем для турнира. Они завоюют сердца по всей Северной Америке и всему миру».
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Надо так: Канада - гризли (Няшка) ; Мексика - дикобраз (Пушок)...; ну и Штаты - койот (Дональд).
Я предлагаю: Канада - француз с головой лося, Мексика - испанец с головой ягуара, США - англосакс с головой орла. Имена пусть останутся - Мэйпл, Саю и Клатч.
