ФИФА назвала официальных талисманов чемпионата мира — 2026

вчера, 18:34

Лось, ягуар и белоголовый орел стали официальными талисманами чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Канаду представляет лось по имени Мэйпл, Мексику — ягуар Саю, а США — орел Клатч.

«Мэйпл, Саю и Клатч наполнены радостью, энергией и духом единства, как и сам чемпионат мира, — отметил президент ФИФА Джанни Инфантино. — Талисманы будут в эпицентре невероятной, зрелищной атмосферы, которую мы создаем для турнира. Они завоюют сердца по всей Северной Америке и всему миру».

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Agamaga005
Agamaga005
вчера в 22:03
Мне нравится без дополнений.
shlomo
shlomo
вчера в 20:29
Можно было бы и фото этих зверей прикрепить....
112910415
112910415
вчера в 20:22
Зверски серьёзно подходят к делу...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:16
мексиканский дикобраз в сомбреро )))
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:10
Какие то они уж больно серьёзные и озадаченные эти звери - ну это и понятно им надо принять 48 сборных , приютить , разместить , обогреть...)))
Vilar
Vilar
вчера в 20:06
Почему талисманы обязательно чисто животные?
Я предлагаю: Канада - француз с головой лося, Мексика - испанец с головой ягуара, США - англосакс с головой орла. Имена пусть останутся - Мэйпл, Саю и Клатч.
CCCP1922
CCCP1922 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:39
К выборам талисманов Олимпиад организаторы подходят более творчески. Чего только стоит российский волк Забивака.? Это не предмет для гордости точно...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 19:36
Звучит как начало анекдота: собрались как-то лось, орел и ягуар...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:20, ред.
Не, не очень...
Надо так: Канада - гризли (Няшка) ; Мексика - дикобраз (Пушок)...; ну и Штаты - койот (Дональд).
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 19:09
Интересные талисманы, важно что символическая каждый хорошо отображает каждую из трёх стран-хозяев.
