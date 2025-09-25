ФИФА назвала официальных талисманов чемпионата мира — 2026

1758814448

вчера, 18:34

Лось, ягуар и белоголовый орел стали официальными талисманами чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола ( ФИФА ).

Канаду представляет лось по имени Мэйпл, Мексику — ягуар Саю, а США — орел Клатч.

«Мэйпл, Саю и Клатч наполнены радостью, энергией и духом единства, как и сам чемпионат мира, — отметил президент ФИФА . — Талисманы будут в эпицентре невероятной, зрелищной атмосферы, которую мы создаем для турнира. Они завоюют сердца по всей Северной Америке и всему миру».